La verità è d’oro

A scadenza regolare, sia i media stranieri che quelli svizzeri sostengono che, fungendo da banca per il regime nazista, la Svizzera sia sfuggita a un'invasione tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma per lo storico Christophe Farquet Collegamento esterno , queste affermazioni non corrispondono alla realtà dei fatti.

L'opinione di Christophe Farquet

L’idea che la Svizzera abbia evitato un’invasione durante la Seconda Guerra Mondiale principalmente grazie al contributo economico che ha fornito alla Germania nazista è un’idea che va diffondendosi sempre di più. In particolare, gli acquisti di oro da parte della Banca nazionale svizzera si sarebbero rivelati decisivi.

La logica del ragionamento è la seguente: durante la guerra, il Terzo Reich è molto avido di materie prime, essenziali per portare a termine le sue conquiste, ma non può acquisirle al di fuori del suo spazio poiché non dispone di valute sufficienti e l’oro rubato nei Paesi conquistati che finisce nei caveau della Reichsbank non è accettato come moneta di scambio dai suoi partner economici.

“Se la Svizzera è stata risparmiata da un’invasione durante la Seconda Guerra Mondiale, non è stato principalmente grazie a ignobili acquisti d’oro”

Con l’eccezione della Svizzera. Di conseguenza, la Germania nazista avrebbe avuto un bisogno imperativo di ottenere, in cambio del suo oro, franchi che potessero essere spesi sui mercati di terzi. Una Confederazione indipendente, con una valuta liberamente convertibile, sarebbe diventata, in questo modo, un elemento indispensabile dell’espansionismo nazista.

Ecco i punti salienti di questa storia accattivante, spesso esposta senza alcuna cautela.

Prove molto scarse

Da un lato, questa tesi speculativa non valuta attentamente la realtà dell’effetto deterrente indotto dal riciclaggio dell’oro contro un’invasione della Svizzera. Tuttavia, è facile dimostrare che questo impatto si è rivelato alquanto relativo, come dimostra la cronologia.

La maggior parte degli acquisti di oro da parte della Banca nazionale svizzera iniziò nell’ottobre del 1941, ben dopo la grande minaccia dell’estate del 1940 che pesò sull’indipendenza del paese. A quel tempo, anche considerando gli acquisti delle banche private, la Reichsbank non forniva oro alla Svizzera. Se la Confederazione ha preservato la sua sovranità subito dopo la sconfitta francese, non è stato grazie a queste transazioni.

Ma, si potrebbe obiettare, non è che il pericolo di un’invasione si è in seguito acuito proprio a causa dell’influenza del riciclaggio dell’oro, vitale per l’economia di guerra del Terzo Reich? Altri due fatti storici rendono tale obiezione poco convincente.

In primo luogo, nell’autunno del 1941, questa serie di acquisti sistematici inizia non sotto la forte pressione di una Germania pronta a combattere in caso di rifiuto da parte della Svizzera, ma, al contrario, su richiesta della Banca nazionale svizzera, che vede un interesse per la sua politica monetaria in queste transazioni.

In secondo luogo, le prove archivistiche sull’esistenza di un effetto dissuasivo del riciclaggio dell’oro rimangono molto scarse per tutta la durata della guerra. Inoltre, nessuno è mai stato in grado di dimostrare che abbia influenzato la strategia militare di Hitler stesso, che, come sappiamo, aveva l’ultima parola in materia.

Una goccia d’acqua

Inoltre, questa teoria sopravvaluta notevolmente il ruolo del riciclaggio dell’oro nel funzionamento dell’economia di guerra tedesca. Per farlo, si basa sulla presentazione di statistiche grezze che, a distanza di ottant’anni, hanno perso il loro significato. Ma qual è la verità?

Durante la guerra, il Reich acquisì quasi due miliardi di franchi svizzeri, principalmente attraverso il meccanismo di riciclaggio sopra menzionato, ma meno della metà di questi furono spesi in un Paese terzo, e non interamente per l’acquisto di materie prime strategiche.

“Anche se si considera il contributo totale dell’economia svizzera al Terzo Reich, questa assistenza rimane molto inferiore a quella dei Paesi soggetti alla Germania nazista”

Tuttavia, anche se la Svizzera ha ricevuto oltre tre quarti delle consegne di oro all’estero dalla Reichsbank durante la guerra, questo contributo agli acquisti in Paesi terzi è stato solo una goccia d’acqua rispetto all’immenso flusso di importazioni di merci dalla Germania durante la guerra: l’equivalente di circa l’uno e mezzo per cento di tutti i debiti di compensazione tedeschi.

Anche se si considera il contributo totale dell’economia svizzera al Terzo Reich, questa assistenza rimane molto inferiore a quella dei Paesi soggetti alla Germania nazista. Tra il 1940 e il 1944, attraverso le indennità di occupazione e il deficit di compensazione, la Francia ha versato, ad esempio, più di un anno e mezzo di prodotto interno lordo alla Germania. La somma delle transazioni in oro con la Reichsbank e del credito di compensazione concesso dalla Confederazione ammonta a un massimo di trenta volte inferiore.

Sfatare la leggenda d’oro

Se la Svizzera è stata risparmiata da un’invasione durante la Seconda Guerra Mondiale, non è stato principalmente grazie a ignobili acquisti d’oro, né questo riciclaggio è stato in grado di diventare il meccanismo economico essenziale per l’espansione del Terzo Reich e della sua follia omicida. Ecco come si sfata la leggenda d’oro.

Ma i fatti qui presentati sono solo un’opinione tra le altre, avanzata per ragioni politiche da un nuovo detrattore della Commissione Bergier? In questo momento, è semplicemente la verità su questa storia.

Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non riflettono necessariamente la posizione di swissinfo.ch.

