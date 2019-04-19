Безмолвный плач в Страстную пятницу

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Каждую Страстную пятницу в маленьком средневековом городке Ромон (Romont) во франкоязычном швейцарском кантоне Фрибур совершается непривычный, загадочный и тревожащий религиозный обряд: женщины, полностью одетые в черное, оплакивают смерть Христа.

Оливье Пошар

Разбирается во многих вопросах, но лучше всего – в федеральной политике. Работал в Швейцарском информационном агентстве ATS и на «Радио Фрибур». Томас Керн Томас Керн родился в Швейцарии в 1965 году. Получив образование фотографа в Цюрихе, в 1989 году он начал работать фотожурналистом. В 1990 году он основал швейцарское фотографическое агентство Lookat Photos. Томас Керн дважды получал журналистскую награду World Press Award и был удостоен нескольких швейцарских национальных стипендий. Его работы широко выставлялись и представлены в различных коллекциях. Оливье Пошар (Оливье Пошар, текст), Томас Керн (Томас Керн, фото)

Истоки современного западного театра лежат в древнегреческих и средневековых так называемых «мистериях». Известный российский богослов и историк Александр Иванович Пономарёв (1849–1911) указывал в связи с этим в своей работе «Средневековые мистерии, их церковное и историко-литературное значение», что «средневековая драма развилась вполне самостоятельно — в церковном храме, в связи с богослужением. Самое название средневековых драм — мистерии — указывает на такое начало: misterium или ministerium значит служба, церковный обряд.

Служба и церковные обряды, обставленные разнообразными драматическими действиями, появляются с самого начала церкви — с первого момента открытия христианского богослужения, с течением времени усложняются, становятся более торжественными и разнообразными и до такой степени драматичными по внешнему виду, что и совершенно независимо от каких-нибудь намеренных приспособлений представляют из себя небольшие драматические сцены с главными действующими лицами, с диалогами, пением и тому подобным».



Но если в целом театральная форма усложнялась и развивалась, то в таких укромных уголках Европы, как средневековый город Ромон (RomontВнешняя ссылка), до наших дней сохранилась архаичные, древние и домодерные формы мистерий, окрашенные к тому же в уникальные региональные тона, что делает эти живые памятники культуры особенно ценными. Традиции поминальных мистерий в Ромоне, которые собственными глазами можно увидеть каждую Страстную пятницу, относятся как раз к разряду таких традиций.

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Показать больше Пасха в Швейцарии: обычаи и традиции Этот контент был опубликован на Пасхальные торжества в Швейцарии – это нечто большее, чем шоколадные или расписные яйца. Хотите убедиться? Читать далее Пасха в Швейцарии: обычаи и традиции

Самые первые из сохранившихся упоминаний о Страстных мистериях в Ромоне восходят еще к 1456 году. В них обычно участвовали женщины-плакальщицы, которые воспроизводили действия женщин Иерусалима, сопровождавших Иисуса Христа при Его восхождении на Голгофу. Сегодня церемония оплакивания проходит как внутри, так и вокруг соборной церкви Ромона. Программа церемонии остается неизменной все последние столетия. Начинается она звоном трещоток. Заменяя собой звон колоколов, которые, по местному народному поверью, на Пасху символически находятся не здесь, а в Риме, этот звук призывает верующих в Храм на службу к Великой пятнице.

Может удивить

Богослужение начинается в 15 часов дня и поначалу ничем не отличается от других таких служб, проводимых с целью вспомнить о распятии на кресте Иисуса Христа во искупление людских грехов. Однако потом начинается повествование о Крестном пути, и вот тут церемония в Ромоне может удивить очень многих: в это время десять-пятнадцать женщин, полностью одетых в черное, покидают церковь и начинают небольшой крестный ход вокруг здания церкви. Возглавляет ее женщина с покрытой капюшоном головой, несущая большой крест. За ней следует одинокая женщина, воплощающая Деву Марию, далее — группа плакальщиц, за ними идут священники, дети из церковного хора и наконец обычные прихожане.

На пурпурных подушках скорбящие несут различные предметы, которые символизируют Страсти Христовы: молоток, гвозди, терновый венец, кнут, копье и губку, при помощи которой к Его устам римский легионер подносил воду… Одна из плакальщиц несет белую ткань, символ так называемой Вуали ВероникиВнешняя ссылка — по легенде, эту ткань Святая Вероника дала Христу, чтобы Он мог отереть лицо Свое от крови и пота во время пути на Голгофу.

Затем участницы церемонии возвращаются в церковь, двигаясь в абсолютной тишине, дабы сохранить святость церемонии, не превращая ее в театральщину. Строго соблюдается анонимность участниц процессии. Известно только, что все они — местные молодые женщины из Ромона. Этот обычай практически исчез в 1970-х годах. В наши дни его успешно возобновили, хотя сейчас он из религиозной церемонии фактически превратился в туристическую достопримечательность.