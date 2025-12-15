Как конгресс в Лозанне изменил протестантскую традицию

Лозаннский конгресс по всемирной евангелизации 1974 года заново сформулировал роль христианства в Латинской Америке, Африке и Азии. Gaetan Bally / Keystone

Проведённый в самый разгар холодной войны на берегу Женевского озера, Лозаннский конгресс по всемирной евангелизации собрал церковных лидеров и богословов из 150 стран и заново сформулировал роль христианства в Латинской Америке, Африке и Азии.

12 минут

Винисиус Перейра (Vinicius Pereira)

На несколько дней летом 1974 года центром христианского мира стала Лозанна. Именно здесь, на берегу Женевского озера, появился так называемый Лозаннский завет (Lausanne Covenant) — документ, который стремился по-новому сформулировать протестантское богословие на основе объединения веры и социальной ответственности.

Но даже спустя полвека наследие того исторического конгресса продолжает раскалывать евангельское движение на тех, кто принимает его понимание веры как обязательства участвовать в общественных преобразованиях (позиция, которую сегодня преимущественно продвигают церкви стран так называемого «глобального юга»), и на тех, кто остаётся приверженцем традиционного евангелизма, сосредоточенного на индивидуальном обращении к Богу и на миссионерской деятельности (позиция, характерная для так называемого «глобального севера»).

«Возможно, Лозаннский конгресс стал первым признаком того, что в среде консервативных протестантских кругов традиционное доминирование США — как в отношении людей, так и в отношении идей — впервые начинает всерьёз ставиться под вопрос. Однако конгресс лишь задал рамки дискуссии, но не завершил её, и эта дискуссия продолжается до сих пор», — подчёркивает Брайан Стэнли (Brian Stanley), почётный профессор Эдинбургского университета, специалист в области истории мирового христианства.

Швейцария в центре мира

Решение провести конгресс в Лозанне стало жестом, значение которого выходило далеко за пределы религиозной сферы. Помимо официального объяснения (Лозанну называли «мирной, нейтральной территорией, в самом сердце Европы») выбор этой площадки всего в нескольких километрах от Женевы, где находилась штаб-квартира Всемирного совета церквей (World Council of Churches, WCC), межцерковной организации, объединяющей христиан примерно из 120 стран, стал и политическим сигналом. Он подчёркивал нарастающее богословское и институциональное недовольство курсом WCC — прежде всего его усиленной политической вовлечённостью и, как считали многие, ослаблением степени приверженности Совета традиционному евангелизму.

Такой выбор отражал позицию той части протестантского мира, которая всё громче ставила под вопрос авторитет ведущих межцерковных институтов, сформировавшихся вокруг WCC. К ним относились, прежде всего, структуры и комиссии WCC, занимавшиеся экуменическими инициативами, социально-политическими программами, поддержкой освободительных движений в странах Африки и Латинской Америки и выработкой общей церковной позиции по международным вопросам. Именно против этого общего направления — а не против отдельных учений — и выступали сторонники классического евангелизма.

По словам Брайана Стэнли, накануне Конгресса в качестве места его проведения рассматривались разные варианты, но в итоге решающим оказался символический потенциал, связанный с Лозанной. «Британцы хотели чего-то простого и недорогого, вроде летнего лагеря, но отказались американцы. Обсуждали Рим, но он был быстро отклонён по очевидным причинам, равно как и Амстердам, Стокгольм и Брюссель, — говорит Брайан Стэнли. — Подозреваю, что Лозанну выбрали в качестве жеста в сторону Всемирного совета церквей в Женеве, мол, смотрите, самые широкие круги глобального протестантизма больше не признают вашего лидерства».

Лозаннское движение

В течение десяти дней, наполненных дискуссиями, молитвами и богословскими размышлениями, христианские лидеры обсуждали в нейтральной стране, которая в условиях холодной войны воспринималась как пространство, позволяющее свободно вести духовные дискуссии и служившее связующим звеном между Востоком и Западом, роль веры в меняющемся мире. В ситуации холодной войны и на фоне глубоких перемен, начавшихся в мире после событий 1968 года и затронувших политическую, социальную и культурную жизнь множества стран, Конгресс заново переосмыслил само понятие христианской миссии.

Концепция «Всеобъемлющей миссии» стремилась интерпретировать Евангелие исходя из опыта бедных и угнетённых народных масс. Keystone / AP

Кроме того, он положил начало «Лозаннскому движению», объединяющему религиозных лидеров, учёных и самые разные структуры и организации на базе идеи деятельной, глобальной и политически переосмысленной веры. Выстроенное вокруг региональных и тематических инициатив, движение вышло за пределы Европы и Северной Америки, упрочив своё влияние прежде всего в странах «третьего мира» (понятия «глобального юга» тогда ещё не было), там, где протестантизм искал новую дорогу, по которой жители бедных кварталов тоже могли прийти к своему храму.

В последующие десятилетия на базе этого движения сложились три различные — и порой конкурирующие — модели того, что означает «жить по Евангелию». Одна из них делает акцент на практической деятельности (evangelism) и на предполагаемом духовном результате этой деятельности (conversion, личное обращение к Богу). Эта модель до сих пор сильна в традиции США. Вторая модель делает акцент на общественных преобразованиях; на неё ориентируются многие церкви стран Латинской Америки и Африки. Третья модель связана с так называемым Prosperity Gospel или «Евангелием процветания», увязывающим божественное благоволение с материальным успехом. Она в тот период распространялась по всему миру.

«Лозаннский завет»

Главным итогом Конгресса стал «Лозаннский завет» (Lausanne Covenant), документ, подготовленный комитетом под руководством британского богослова Джона Стотта (John Stott) и отражающий, среди прочего, богословские идеи латиноамериканских и африканских церквей. В нём утверждалось, что христианская миссия должна объединять евангелизацию и социальную ответственность, порывая с доминировавшей до того момента моделью, основанной на прозелитизме, то есть сосредоточенной исключительно на обращении людей в веру без внимания к социальному и политическому контексту. Модель, позже получившая название «Всеобъемлющая миссия» (Integral Mission), была сформирована латиноамериканскими богословами, такими как Рене Падилья (René Padilla, род. 1932 г.) и Самуэль Эскобар (Samuel Escobar, 1934–29 апреля 2025 года), адаптировавшими протестантизм к реалиям Латинской Америки, определяющими для которых были бедность, военные диктатуры и социальная несправедливость.

По словам Самуэля Араужу (Samuel Araújo), аспиранта факультета религиоведения Католического университета в Сан-Паулу (PUC São Paulo, Бразилия), концепция «Всеобъемлющей миссии» стремилась отвечать на те же вызовы, что и католическое «Богословие освобождения», возникшее в Латинской Америке в конце 1960-х годов в качестве движения внутри Католической церкви, которое пыталось интерпретировать Евангелие исходя из опыта бедных и угнетённых народных масс. Под влиянием методов социального анализа, разработанных марксистской мыслью, многие представители этого направления рассматривали неравенство через призму классовой борьбы. Именно поэтому критики — прежде всего в консервативных кругах — обвиняли движение в политизации религии и сближении христианства с левыми идеологиями.

Кафедральный собор Лозанны, Нотр-Дам является очень интересным памятником готической архитектуры, построенным в 13 веке. Keystone

«В этом смысле «Лозаннское движение» действовало как катализатор процесса обмена идеями внутри латиноамериканского богословия, на базе которого и выросла концепция „Всеобъемлющей миссии“, — поясняет Самуэль Араужу. — Это движение было особенно важным для латиноамериканского протестантизма, который стремился обрести самостоятельную идентичность и освободиться от богословских моделей Запада и больше не зависеть от католической по своей природе социальной мысли. Сторонники „Всеобъемлющей миссии“ настаивали на вере, основанной на Писании и общинной солидарности и обращённой к людям, вытесненным на периферию общественной жизни».

По словам социолога и религиоведа Умберто Рамуша (Humberto Ramos) из Федерального университета Сан-Карлоса (Federal University of São Carlos, Бразилия, UFSCAR), теологи Самуэль Эскобар и Рене Падилья смогли привнести в протестантское учение богословскую энергетику Латинской Америки, сохранив при этом евангельский фокус Конгресса. «Они не стали отвергать центральную цель Конгресса, а именно дать его участникам возможность ещё раз подтвердить свою приверженность всемирной евангелизации и миссионерскому рвению. Но при этом они переосмыслили и расширили эту цель. Они утверждали, что евангелизация должна учитывать постулаты справедливости и социальных преобразований, и что они являются интегральными элементами этой миссии»,

Почему Лозаннский завет до сих пор вызывает разногласия

«Лозаннский завет» вызвал серьёзные богословские разногласия как раз в то время, когда в евангельском мире начали усиливаться консервативные течения и движения, ориентированные на так называемое «богословие процветания». «Идея „Всеобъемлющей миссии“, которую продвигали Рене Падилья и Самуэль Эскобар, была воспринята большинством лидеров евангельского движения из США крайне прохладно. Идеи латиномериканских теологов не совпадали с тем представлением об идентичности евангельского христианства, которое тогда пытался сформулировать Всемирный евангелический альянс (World Evangelical Alliance), и поэтому со временем концепция „Всеобъемлющей миссии“ оказалась на периферии», — отмечает Филипп Гонсалес (Philippe Gonzalez), профессор религиоведения Лозаннского университета.

По мнению многих экспертов и исследователей, Лозанна стала не просто религиозным Конгрессом, но отправной точкой глобальной дискуссии о том, что означает вера в современном мире — и прежде всего для богословов Африки, Латинской Америки и Азии. «Для большинства евангельских церквей этих трёх континентов Лозаннский завет стал знаком того, что евангелисты Северного полушария впервые оказались готовы признать: „социальная ответственность“ есть не просто добавка к Евангелию, но его неотъемлемая составная часть», — подчёркивает Брайан Стэнли. При этом со стороны консервативных протестантских групп внутри всего Лозаннского движения критика в адрес Завета звучит и по сей день.

Лозанна, город на берегу Женевского озера. Keystone / Laurent Gillieron

Манильский конгресс 1989 года (Лозанна-2) и Кейптаунский конгресс 2010 года (Лозанна-3), показали, что в мире происходит процесс возвращения основного акцента к традиционному евангелизму и вопросам нравственного учения, что свидетельствовало о продолжающемся влиянии на протестантизм западных традиций. «Лозаннский завет» дал социально-ориентированной вере мощный импульс, тем не менее последующие Форумы вновь сместили центр тяжести в сторону прозелитизма, ортодоксии и миссионерству, тем самым разногласия между идеалами социальных преобразований и доктринальной чистотой остаются источником до сих пор неразрешенных противоречий. Как отмечает Брайан Стэнли, спустя пятьдесят лет Лозанна по-прежнему отражает центральный парадокс мирового протестантизма: движение, возникшее под знаменем единства, оказалось разделено вопросами, связанными с верой, политикой и властью.

