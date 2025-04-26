Вкус к новой жизни: как консервы стали явлением культуры

Банки бренда Hero с зелёным горошком и вишнёвым вареньем, выпускавшиеся в период с 1900 по 1938 год. Schweizerisches Nationalmuseum

В 1950-х годах, когда на кухнях стало больше электроплит, а времени на готовку — почему-то меньше, жестяная банка превратилась в настоящий символ новой более сытой повседневности. Реклама консервированных продуктов отражала не только перемены в рационе, но и быструю трансформацию гендерных ролей, семейных моделей и потребительских ожиданий.

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Кьяра Йеле (Chiara Jehle), блог Музея Schweizer Nationalmuseum Доступно на 3 других языках Deutsch de Konser­vier­te Werte Читать далее Konser­vier­te Werte

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В 1795 году, стремясь решить проблему стабильного обеспечения армии продовольствием, Наполеон Бонапарт объявил, что тот, кто придумает метод длительного хранения рационов питания для солдат, получит награду в 12 000 золотых франков. Спустя 15 лет премия досталась парижскому повару и изобретателю Николя Апперту (Nicolas Appert, 1749–1841). В 1810 году он опубликовал описание технологии консервирования продуктов питания способом тепловой обработки в герметичной таре — это был процесс, позже названый «аппертизацией».

Символ стабильности и уюта

Эта разработка, как оказалось, стала поворотным моментом в истории кулинарии, и не только. Жестяные банки, в которых запечатывались обработанные продукты, оказались особенно практичными: лёгкие, прочные, устойчивые к повреждениям и температурным перепадам, они позволяли накапливать запасы продовольствия, кроме того, их легко можно было транспортировать с места на место. К 20 веку все эти позитивные свойства и качества консервной жестяной банки отнюдь не утратили своего значения.

Наоборот — шагнув из рядов армии эта банка быстро завоевала себе достойное место и в гражданской жизни. Во время Второй мировой войны швейцарское правительство призывало население создавать запасы консервов — на случай перебоев с поставками продовольствия. Этот предмет из жести стал не просто формой хранения продуктов питания, но и важнейшим элементом стратегии национальной безопасности. После Второй мировой войны, в эпоху быстрого экономического подъёма и возникновения массового платежеспособного спроса на все то, что облегчало жизнь и делало ее комфортной, спрос на консервы в качестве средства для выживания в экстремальных ситуациях снизился.

Целый ряд швейцарских производителей консервированных продуктов покинули рынок. Однако консервы как способ сэкономить время, проводимое у плиты, скоро пережили свое второе рождение. Компании, которые остались на этом рынке, быстро смекнув что к чему, поменяли свою стратегию, начав адаптировать состав своих консервов к потребностям укреплявшегося среднего класса, вводить новые категории продуктов, работать с упаковкой и — впервые — активно обращаться к потребителям посредством рекламы. Так жестяная консервная банка, когда-то служившая солдатам на поле боя, стала символом повседневного удобства, стабильности и домашнего уюта.

Как компания Hero адаптировалась к новой повседневности

Особенно заметных успехов в сфере швейцарской консервной промышленности добилась компания Hero, основанная в городе Ленцбург в 1886 году. Уже в межвоенный период она успела зарекомендовать себя на внутреннем рынке страны в качестве надёжного поставщика. В послевоенное десятилетие компания Hero увеличила объёмы своих продаж почти в пять раз. Возможным это стало не только благодаря изменениям в продуктовой линейке компании, но и за счёт качественно переосмысленной рекламной стратегии.

Завод Hero Conservenfabrik, город Ленцбург (Lenzburg), 1931 год. ETH-Bibliothek Zürich

Компания из Ленцбурга чутко уловила перемены в социальной структуре и культурных ожиданиях только что возникшего швейцарского современного потребительского общества. На ранних этапах развития консервные компании делали ставку на один единственный, но вполне универсальный аргумент — стабильную съедобность продукта независимо от сезона. В 1920-х годах реклама консервов в Швейцарии обещала потребителям диету, доступную благодаря технологиям стерилизации и герметичной упаковки круглый год.

Однако параллельно с промышленным консервированием в быту в тот момент начали распространяться практики домашнего консервирования, которые опирались, в том числе, на метод, ставший именем нарицательным: Weck-Verfahren или метод Векка. Это был метод домашнего консервирования продуктов путём пастеризации, разработанный и популяризированный в Германии в начале 20 века компанией WECK GmbH. Название фирмы происходит от имени Йоганна Карла Векка (Johann Carl Weck, 1841–1914), который в 1900 году приобрёл патент на стеклянную банку с крышкой и резиновым уплотнением, а затем начал активно продвигать идею безопасного консервирования в домашних условиях.

Такого рода технологии были особенно популярны у женщин и к середине 20 столетия они начали постепенно подтачивать позиции крупных производителей консервированных продуктов. В декабре 1950 года совет директоров компании Hero официально признал: популярность домашних способов стерилизации и консервирования не дает развиваться компаниям в сфере промышленного консервирования продуктов питания. Этот факт стал симптомом куда более глубокой проблемы — а именно, конфликта между культурой рационального промышленного производства и логикой домашнего приготовления еды.

Нечистая совесть домохозяйки

Одним из самых громких голосов в этой дискуссии стал Генрих Освальд (Heinrich Oswald, 1917–2008), впоследствии генеральный директор компании Knorr-Nährmittel AG. В своем интервью швейцарской газете Frauenblatt от 22 ноября 1963 года он с некоторой иронией указал: «Исследователи склонны видеть в таком сдвиге потребительских привычек не (с)только практичность, но ещё и следствие «нечистой совести» домохозяйки, её внутренней установки на то, что будто бы разогреть банку с готовой едой недостаточно для того, чтобы иметь право назвать весь этот процесс настоящей готовкой».

Брошюра с рецептами и рекомендациями от бренда Hero. Schweizerisches Nationalmuseum

В этих словах — отголосок эпохи, в которой готовая еда всё ещё воспринималась как уступка собственной лени, а не в качестве шага к освобождению от повседневной кухонной рутины. Консервная банка, несмотря на весь связанный с ней технологический и логистический прогресс, оставалась не столько продуктом, сколько маркером процесса культурной трансформации, символом перехода от ручного труда у плиты к автоматизации работы на кухне, от торжественного ритуала приготовления пищи — к упрощённой версии этого ритуала.

Соответствовать идеалу современным способом

А ведь в послевоенные годы идеал домохозяйки предполагал способность и готовность женщины не только с любовью заботиться о семье, но еще и готовить домашнюю еду, сохраняя при этом безупречный внешний вид. Применение фабричным образом приготовленных консервированных продуктов вступало в прямое противоречие с этим идеалом. Компания Hero прекрасно понимала, что именно угрызения совести таких женщин, а вовсе не какие-то рациональные соображения, и мешают более широкому распространению её продукции.

Поэтому в итоге компания разработала рекламную стратегию, направленную на нормализацию факта употребления в пищу консервированных продуктов. Объявления и агитационные плакаты обращались напрямую к домохозяйкам, стараясь убедить их в том, что покупка и использование консервов — не признак лени, а проявление разумного подхода к ведению хозяйства. Одним из центральных образов этой кампании стал персонаж по имени фрау Эрика. Она была и заботливая мать, и внимательная жена, да ещё и всегда ухоженная, готовая к любым неожиданностям. И именно консервы делали её не только современной, но и просто-таки «идеальной маленькой хозяйкой большого дома».

Технология длительного хранения продуктов питания позволяла госпоже Эрике держать наготове целый набор блюд: для семьи, для гостей, вообще для любого случая. Она была в состоянии быстро приготовить обед, сэкономив при этом время, которое она могла потом потратить на другие домашние дела. Банка с консервами, упаковка, которая раннее ассоциировалась с военными складами и экстренными запасами в подвале «на случай ядерной войны», становилась теперь верным помощником при решении задач, связанных с поддержанием порядка и семейного уюта. В рекламе 1954 года фрау Эрика показана в особенно деликатной роли — молодой матери. Она улыбается новорождённому ребёнку, лежащему перед ней, и это несмотря на очевидную усталость и занятость.

В рекламе 1954 года госпожа Эрика умело заботится о своём ребёнке и всей семье — с помощью «удобных и надёжных» консервов. Museum Burghalde, Sammlung Hero

Рекламный слоган подчёркивает сложности женской участи: «Молодая мама настолько загружена делами, что порой она просто забывает позаботиться о физическом благополучии остальных членов семьи». И тогда? Тогда на помощь ей приходят консервированные равиоли — образец практичного и надёжного решения. Консервы не заменяют работу по дому, но они позволяют более экономно распределить имеющиеся силы, благодаря чему женщина может одновременно выполнять свои материнские обязанности и одновременно баловать домочадцев разнообразными разносолами.

В этом-то и заключалась сверхзадача этой рекламной кампании: помочь женщинам почувствовать, что они всё ещё соответствуют идеалу — просто теперь этот вопрос они решают другим, более современным способом.

«Он без меня пропадёт!»

В 1950-х годах все решения в швейцарских домохозяйствах, как правило, принимались женщинами. Покупка продуктов и приготовление еды оставались в сфере их традиционной ответственности. Тем не менее компания Hero стремилась выйти за пределы привычной целевой аудитории. Консервы, по её замыслу, должны были быть востребованы и среди тех, кто практически не имел никакого опыта приготовления пищи дома. Рекламная кампания 1956 года, посвящённая равиоли, была ориентирована именно на такую новую группу потребителей — на тех, для кого именно простота обращения с банкой консервов и становилась решающим аргументом в пользу её приобретения.

«Кулинар!». В отсутствие супруги господин профессор пытается разогреть консервированные равиоли — из рекламного плаката 1956 года. Museum Burghalde, Sammlung Hero

Яркий тому пример — реклама 1956 года, адресованная (временно или уже) одиноким мужчинам. Его герой — «господин Профессор», фигура с лёгким комическим оттенком. По тексту рекламы он «соломенный вдовец»: жена в отъезде, и ему приходится самому заботиться о своём пропитании. Проблема, однако, не в дефиците продуктов, а в отсутствии навыков: профессор с недоумением смотрит на плиту, на которой он кое-как пытается разогреть консервную банку, даже не открыв её. Он ставит её прямо в кастрюлю с водой, не подозревая о базовых правилах обращения с консервами.

Сцена выдержана в намеренно гротескном виде, но она обыгрывает вполне знакомую ситуацию: мужчина в отсутствие жены становится на кухне беспомощным недотёпой, и именно здесь, по логике рекламы, ему на помощь и приходит готовый продукт из банки. Герой с комической серьёзностью произносит: «Сегодня я готовлю сам!». Консервная банка превращается в символ самостоятельности тех, кто не привык брать на себя ответственность в деле решения кулинарных вопросов.

Компания Hero уловила не только этот «гендерный сдвиг», но и качественные изменения в структуре и культуре потребления. Благодаря консервам на рынок начали поступать продукты, ранее считавшиеся экзотикой. Одним из ярких примеров стал консервированный ананас. Хотя его производство велось и раньше, именно в 1950-х годах ананас в банке стал массовым товаром — легко доступным и визуально привлекательным. Таким образом, жестяная консервная банка служила уже не только утилитарным целям, но и открывала людям новый вкус и ранее неизвестные горизонты, она торила путь от простого повседневного удобства — к безграничному кулинарному воображению.

От ананаса до равиоли, Или мечты послевоенной Европы

В 1950-х годах консервированная еда, как уже упоминалось, начала постепенно терять военно-утилитарную и весьма непривлекательную репутацию. Новым этапом в этом процессе стало появление в меню неожиданного гастрономического гибрида: тоста с сыром и ананасом, который и сейчас известен как Toast Hawaii. Именно при помощи этого рецепта культовый телевизионный повар Клеменс Вильменрод (Clemens Wilmenrod, 1906–1967) и ввёл консервированный ананас в обиход средней западногерманской кухни. Комбинация знакомого и экзотического, европейского хлеба и заморского фрукта, стала метафорой открытого общества, возникновения общества массового потребления и гастрономического изобилия.

В Швейцарии же гастрономический прорыв компании Hero в 1950-х годах был связан скорее не с ананасом, а с равиоли. Хотя этот продукт и присутствовал в её ассортименте уже в 1948 году, настоящим хитом он стал лишь в середине следующего десятилетия — после того как маркетинг Hero начал продвигать равиоли в качестве итальянского блюда, овеянного отпускными воспоминаниями. И в самом деле, начиная с 1950 годов всё больше швейцарцев могли позволить себе отдых в соседней Италии. Она теперь ассоциировалась не только с пейзажами и климатом, но и с кухней.

В рекламе 1956 года дядя Отто, поедая равиоли от бренда Hero, с ностальгией вспоминает об отпуске в Италии. Museum Burghalde, Sammlung Hero

Вкус итальянской кухни начал мигрировать вместе с отпускниками в повседневную швейцарскую жизнь. Компания Hero использовала эту эмоциональную привязку, оформляя консервную банку с равиоли не как дешевую замену настоящей еды, но как способ воссоздать атмосферу Италии у себя дома. Особенно выразительно эта идея воплощена в рекламном плакате 1956 года с участием персонажа по имени дядя Отто. Согласно тексту рекламного плаката, каждое воскресенье дядя Отто готовит себе что-то «особенное». В это воскресенье у него в меню — тарелка консервированных равиоли от бренда Hero.

Это блюдо кажется ему особенным именно потому, что оно напоминает об отпуске в Италии. Визуальные элементы особо подчёркивает именно эту связь: в углу плаката — дядя Отто, сидящий на берегу залива с трубкой в руке. Рядом с ним официантка. Банка на столе — теперь это памятная «заметка», а не просто еда. Вслед за равиоли на рынок Швейцарии начали поступать затем и другие «иностранные» блюда, упакованные в жестяные банки — начиная с макарон и заканчивая вариациями на тему блюд на основе карри, появившихся в конце 1960-х. Так формировалась в Швейцарии и новая модель потребления: современная, быстрая, с претензией на глобальность. Консервы перестали быть просто средством хранения еды. Они стали носителями вкуса, символами удобства и мечтой о дальних странах.

В 1950-е годы маркетинговые кампании бренда Hero отразили сразу несколько важных изменений: возникновение в стране социума всеобщего благосостояния, увеличившуюся степень мобильности общества и новые гендерные роли — а также и то, как быстро кухня превратилась из просто кухни в пространство сложных символов. Роль домохозяйки и представления о мужских кулинарных способностях учитывались в этих рекламных кампаниях так же, как и жажда новых открытий, пусть пока только в собственной тарелке. В этом смысле жестяная консервная банка — это и в самом деле был не только способ сохранить пищу. Это было еще и зеркало фундаментальных социальных сдвигов. Из хранителя фронтового пайка эта банка стала проводником в мир приключений, быстро приготовленных ужинов и образцом инновационной рекламы.

Автор Кьяра Йеле (Chiara Jehle) написала этот материал на основе своей дипломной работы, посвященной истории рекламы консервов от швейцарского бренда Hero AG.

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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