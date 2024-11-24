Жилье в Швейцарии

Ennio Leanza/Keystone

В некоторых регионах Швейцарии, найти жилье может быть непростой задачей. Хорошее знание особенностей местного рынка жилья может быть очень полезно.

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Показать больше Где в Швейцарии жить хорошо — и дешево? Этот контент был опубликован на Швейцария слывет страной очень дорогой для жизни. Но если приглядеться, то можно увидеть, что стоимость жизни сильно зависит от региона. Читать далее Где в Швейцарии жить хорошо — и дешево?



Большинство жителей Швейцарии живут в съемных квартирах (60%), но доля собственников жилья непрерывно растет с 1960-х гг. Более половины жилищ имеют 3 или 4 комнаты.

Средняя месячная арендная плата составляла в 2019 г. 1362 франка. Самые дорогие квартиры в кантонах Цуг, Цюрих и Швиц, в то время как самые низкие цены можно найти в кантонах Юра, Невшатель и Вале. В больших городах аренда стоит в среднем на 10% дороже.

Найти квартиру

Самый простой способ — посмотреть объявления на специализированных вебсайтах, а также на сайтах и офисах агентств недвижимости в регионе поиска. Обычно, в объявлении сразу указывают e-mail и телефон контактного лица, с которым можно договориться о визите.

Далее следует отправить досье агентству по недвижимости или непосредственно владельцу. В перечень требуемых документов обычно входят копии удостоверения личности, трудового договора с указанием размера зароботной платы или квитанции о зарплате за последние три месяца, справку об отсутствии судимости, вид на жительство для иностранцев, а также копию страхового полиса гражданской ответственности.

Договор аренды

На следующем этапе, управляющая компания или непосредственно владелец подписывает договор аренды с новым жильцом. В договоре указываются контактные данные сторон, описание имущества сдаваемого в аренду (в том числе машино-место в гараже, складское помещение…), длительность договора, размер арендной платы и платежей за коммунальные услуги (отопление, вода, электричество…), а так же размер гарантийного залога.

Подобный гарантийный залог требует большинство агентств и владельцев, его сумма может достигать до трех ежемесячных размеров арендной платы, и залог предназначен для компенсации повреждений выходящих за рамки «нормального износа» недвижимого имущества. Деньги не перечисляются управляющей компании или владельцу, а депонируются на специальном счете, открываемом в швейцарском банке. Съезжая с арендованной квартиры, арендатор может получить деньги обратно.



Расторжение договора аренды

Договор аренды может быть срочным или бессрочным. В большинстве случаев, заключаются бессрочные договоры, и любая из сторон может разорвать договор при соблюдении определенного срока уведомления и ряда других правил, приводимых в тексте договора.

Обычно, арендатор должен заявить о своем намерении расторгнуть договор, направив арендодателю заказное письмо за три месяца до предполагаемой даты прекращения договора. В принципе арендатор может выехать и не дожидаясь трех месяцев, но в таком случае он обязан представить арендодателю другого платежеспособного жильца себе на замену.

Арендатор обязан должным образом содержать свое жилье и выезжая вернуть его владельцу в том же состоянии, в каком получил его при заселении.