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Повседневная жизнь в Швейцарии

Жилье в Швейцарии

Найти квартиру в Швейцарии не всегда просто. Цюрих, район Лeйченбах. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Ennio Leanza/Keystone

В некоторых регионах Швейцарии, найти жилье может быть непростой задачей. Хорошее знание особенностей местного рынка жилья может быть очень полезно.

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Большинство жителей Швейцарии живут в съемных квартирах (60%), но доля собственников жилья непрерывно растет с 1960-х гг. Более половины жилищ имеют 3 или 4 комнаты. 

Средняя месячная арендная плата составляла в 2019 г. 1362 франка. Самые дорогие квартиры в кантонах Цуг, Цюрих и Швиц, в то время как самые низкие цены можно найти в кантонах Юра, Невшатель и Вале. В больших городах аренда стоит в среднем на 10% дороже. 

Найти квартиру

Самый простой способ — посмотреть объявления на специализированных вебсайтах, а также на сайтах и офисах агентств недвижимости в регионе поиска. Обычно, в объявлении сразу указывают e-mail и телефон контактного лица, с которым можно договориться о визите. 

Далее следует отправить досье агентству по недвижимости или непосредственно владельцу. В перечень требуемых документов обычно входят копии удостоверения личности, трудового договора с указанием размера зароботной платы или квитанции о зарплате за последние три месяца, справку об отсутствии судимости, вид на жительство для иностранцев, а также копию страхового полиса гражданской ответственности. 

Договор аренды

На следующем этапе, управляющая компания или непосредственно владелец подписывает договор аренды с новым жильцом. В договоре указываются контактные данные сторон, описание имущества сдаваемого в аренду (в том числе машино-место в гараже, складское помещение…), длительность договора, размер арендной платы и платежей за коммунальные услуги (отопление, вода, электричество…), а так же размер гарантийного залога. 

Подобный гарантийный залог требует большинство агентств и владельцев, его сумма может достигать до трех ежемесячных размеров арендной платы, и залог предназначен для компенсации повреждений выходящих за рамки «нормального износа» недвижимого имущества. Деньги не перечисляются управляющей компании или владельцу, а депонируются на специальном счете, открываемом в швейцарском банке. Съезжая с арендованной квартиры, арендатор может получить деньги обратно. 


Расторжение договора аренды 

Договор аренды может быть срочным или бессрочным. В большинстве случаев, заключаются бессрочные договоры, и любая из сторон может разорвать договор при соблюдении определенного срока уведомления и ряда других правил, приводимых в тексте договора. 

Обычно, арендатор должен заявить о своем намерении расторгнуть договор, направив арендодателю заказное письмо за три месяца до предполагаемой даты прекращения договора. В принципе арендатор может выехать и не дожидаясь трех месяцев, но в таком случае он обязан представить арендодателю другого платежеспособного жильца себе на замену.

Арендатор обязан должным образом содержать свое жилье и выезжая вернуть его владельцу в том же состоянии, в каком получил его при заселении. 

Больше информации по теме:

Скачать брошюру на 19 языках на сайте Федерального бюро по жилищной политикеВнешняя ссылка

Официальный сайт ch.chВнешняя ссылка

Виды жилья и арендная плата на сайте Федерального бюро статистикиВнешняя ссылка

Ассоциации по защите прав арендаторов жилья во франкоязычной,Внешняя ссылка немецкоязычнойВнешняя ссылка и италоязычнойВнешняя ссылка Швейцарии

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