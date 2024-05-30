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Почта Швейцарии закроет десятки филиалов

В интервью общественному телеканалу SRF генеральный директор госконцерна Роберто Чирилло (Roberto Cirillo) оправдывает этот шаг последствиями цифровой революции.
В интервью общественному телеканалу SRF генеральный директор госконцерна Роберто Чирилло (Roberto Cirillo) оправдывает этот шаг последствиями цифровой революции. Keystone / Peter Klaunzer

Госконцерн «Почта Швейцарии» закроет к 2028 году по всей стране 170 почтовых отделений. Это означает, что исчезнет каждое пятое такое почтовое отделение. С точки зрения профсоюза Syndicom речь идет о стремлении «вырубить под корень» важнейший сервис, оказывающий свои услуги в равной степени всему обществу.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В прошлом 2023 году почтовые отделение госконцерна Die Post принесли убытка в размере 93 млн. Чтобы снова стать прибыльной в будущем у «Почты» должно остаться не больше 600 отделений. Согласно последним данным на конец 2023 года в Швейцарии работали 769 почтовых отделений. Пока неясно, какие именно отделения будут затронуты планами по сокращению сети почтовых филиалов.

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В интервью общественному телеканалу SRF генеральный директор госконцерна Роберто Чирилло (Roberto Cirillo) оправдывает это решение последствиями цифровой революции. По словам представителей «Почты Швейцарии», концерн намерен активно сотрудничать с местными властями, чтобы найти какие-то приемлемые решения там, где почта остается последним и главным пунктом социальной активности, но где из-за минимального спроса работа почтового отделения давно ушла в минус.

Мануэль Висс (Manuel Wyss), член исполнительного совета профсоюза Syndicom, ожидает, что в итоге будут утрачены 700 рабочих мест. Со своей стороны «Почта Швейцарии» заверила, что массовых увольнений не будет, однако некоторым работником придется сменить амплуа и заняться чем-то другим. По словам Роберто Чирилло этот шаг стал неизбежен. Раньше, например, почта предоставляла услуги по снятию наличных со счетов в банке «ПостФинанс».

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«Но сегодня потребности людей изменились, и если они больше не пользуются такими услугами, то нет смысла и предлагать их», — утверждает Роберто Чирилло. Профсоюз Syndicom критикует это решение в качестве «явного отказа» от ранее анонсированной концерном стратегии, которая была призвана стабилизировать сеть филиалов и почтовых отделений. «Почта Швейцарии» является государственным концерном и на него возложена задача (мандат) предоставлять по всей стране базовые почтовые услуги и только потом заботиться о прибыли и рентабельности.

«Своими планами почта наносит сильный удар по идеалам общественного блага», — указал телеканалу SRF Мануэль Висс. Со своей стороны концерт говорит, что намерен превратить оставшиеся 600 почтовых отделений в «сервисные центры», на что планирует в течение нескольких лет выделить 100 млн франков. С точки зрения профсоюза Syndicom это довольно слабое утешение, не говоря уже, что сокращение числа почтовых филиалов сделает госконцерн менее привлекательным партнером для дружественных компаний: например, медицинские страховые компании Assura и Groupe Mutuel платят почте арендную плату за право иметь свои офисы в почтовых отделениях.

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Экономический обозреватель телерадиоканала SRF Мануэль Ренч (Manuel Rentsch) указывает, что с одной стороны, у почты есть мандат на оказание социально значимых услуг и он прописан в законе. С другой стороны, однако, существует такая вещь как рентабельность. Согласовать эти два принципа сложно, если вообще возможно.

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