Почта Швейцарии закроет десятки филиалов

В интервью общественному телеканалу SRF генеральный директор госконцерна Роберто Чирилло (Roberto Cirillo) оправдывает этот шаг последствиями цифровой революции. Keystone / Peter Klaunzer

Госконцерн «Почта Швейцарии» закроет к 2028 году по всей стране 170 почтовых отделений. Это означает, что исчезнет каждое пятое такое почтовое отделение. С точки зрения профсоюза Syndicom речь идет о стремлении «вырубить под корень» важнейший сервис, оказывающий свои услуги в равной степени всему обществу.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en One in five Swiss post offices to close over next four years Оригинал Читать далее One in five Swiss post offices to close over next four years

Español es Una de cada cinco oficinas de correos suizas (Post) cerrará en los próximos cuatro años Читать далее Una de cada cinco oficinas de correos suizas (Post) cerrará en los próximos cuatro años

В прошлом 2023 году почтовые отделение госконцерна Die Post принесли убытка в размере 93 млн. Чтобы снова стать прибыльной в будущем у «Почты» должно остаться не больше 600 отделений. Согласно последним данным на конец 2023 года в Швейцарии работали 769 почтовых отделений. Пока неясно, какие именно отделения будут затронуты планами по сокращению сети почтовых филиалов.

Показать больше

Показать больше Почта Швейцарии снова лучшая в мире Этот контент был опубликован на Всемирный почтовый союз ООН (UPU) в пятый раз подряд признал швейцарскую почтовую систему лучшей в мире. Читать далее Почта Швейцарии снова лучшая в мире

В интервью общественному телеканалу SRF генеральный директор госконцерна Роберто Чирилло (Roberto Cirillo) оправдывает это решение последствиями цифровой революции. По словам представителей «Почты Швейцарии», концерн намерен активно сотрудничать с местными властями, чтобы найти какие-то приемлемые решения там, где почта остается последним и главным пунктом социальной активности, но где из-за минимального спроса работа почтового отделения давно ушла в минус.

Мануэль Висс (Manuel Wyss), член исполнительного совета профсоюза Syndicom, ожидает, что в итоге будут утрачены 700 рабочих мест. Со своей стороны «Почта Швейцарии» заверила, что массовых увольнений не будет, однако некоторым работником придется сменить амплуа и заняться чем-то другим. По словам Роберто Чирилло этот шаг стал неизбежен. Раньше, например, почта предоставляла услуги по снятию наличных со счетов в банке «ПостФинанс».

Показать больше

Показать больше Госконцерн «Почта Швейцарии» должен сэкономить 100 млн Этот контент был опубликован на Это будет необходимо сделать, чтобы компенсировать убытки. Не исключено и сокращение рабочих мест. Читать далее Госконцерн «Почта Швейцарии» должен сэкономить 100 млн

«Но сегодня потребности людей изменились, и если они больше не пользуются такими услугами, то нет смысла и предлагать их», — утверждает Роберто Чирилло. Профсоюз Syndicom критикует это решение в качестве «явного отказа» от ранее анонсированной концерном стратегии, которая была призвана стабилизировать сеть филиалов и почтовых отделений. «Почта Швейцарии» является государственным концерном и на него возложена задача (мандат) предоставлять по всей стране базовые почтовые услуги и только потом заботиться о прибыли и рентабельности.

«Своими планами почта наносит сильный удар по идеалам общественного блага», — указал телеканалу SRF Мануэль Висс. Со своей стороны концерт говорит, что намерен превратить оставшиеся 600 почтовых отделений в «сервисные центры», на что планирует в течение нескольких лет выделить 100 млн франков. С точки зрения профсоюза Syndicom это довольно слабое утешение, не говоря уже, что сокращение числа почтовых филиалов сделает госконцерн менее привлекательным партнером для дружественных компаний: например, медицинские страховые компании Assura и Groupe Mutuel платят почте арендную плату за право иметь свои офисы в почтовых отделениях.

Показать больше

Показать больше Подписаться на рассылку бюллетеня новостей Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Читать далее Подписаться на рассылку бюллетеня новостей

Экономический обозреватель телерадиоканала SRF Мануэль Ренч (Manuel Rentsch) указывает, что с одной стороны, у почты есть мандат на оказание социально значимых услуг и он прописан в законе. С другой стороны, однако, существует такая вещь как рентабельность. Согласовать эти два принципа сложно, если вообще возможно.