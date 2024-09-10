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Швейцария повышает пенсии и детские пособия

Хорошие новости для пенсионеров и для семей с детьми: начиная с 2025 года в стране вырастут пенсии по старости и инвалидности (AHV / IV) и пособия на детей.
Хорошие новости для пенсионеров и для семей с детьми: начиная с 2025 года в стране вырастут пенсии по старости и инвалидности (AHV / IV) и пособия на детей. Keystone-SDA

Хорошие новости для пенсионеров и для семей с детьми: начиная с 2025 года в стране вырастут пенсии по старости и инвалидности (AHV / IV) и пособия на детей.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Хорошие новости для пенсионеров и для семей с детьми: начиная с 2025 года пенсии по старости и инвалидности (т.н. «первый элемент» AHV / IV) увеличатся на 2,9 процента, то есть минимальная пенсия в рамках первой «опоры» увеличится на 35 франков до 1 260 швейцарских франков в месяц. Подробнее о пенсионной системе и о предстоящем в сентябре референдуме читайте в материале ниже.

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Пособие на ребенка (Kinderzulage / Allocations familiales) вырастет с 200 до 215 швейцарских франков в месяц, пособие на образовательные цели детей (Ausbildungszulage / Allocations de formation) увеличится с 250 до 268 швейцарских франков в месяц.

Согласно заявлению, опубликованному на прошлой неделе, Федеральный совет (кабмин) скорректировал пенсии AHV/IV в соответствии с коэффициентами, прописанными в Законе о пенсии AHV (AHV-Gesetz).

В соответствии с этим законом каждые два года власти должны проводить аудиторский обзор, с тем чтобы при необходимости с учетом инфляции и динамикой развития показателей заработной платы скорректировать пенсии по линии первого «компонента» пенсионной системы.

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Увеличение же семейных пособий на детей стало в этом году вообще первой такой корректировкой с момента вступления в 2009 году в силу Федерального Закона «О пособиях гражданам, имеющим детей, и о порядке осуществления финансовой поддержки организаций по защите интересов семей» (Bundesgesetz über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen).

Корректировка составила показатель в +7,1%. Семейные и детские пособия призваны частично компенсировать родителям в Швейцарии расходы на содержание детей. Данная сфера находится вообще-то в компетенции кантонов (суверенных субъектов федерации), но федеральное правительство имеет право устанавливать для них в качестве референтного ориентировочного показателя минимальную обязательную сумму таких пособий в пересчете на одного ребенка в месяц.

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