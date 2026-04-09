Удорожание аренды жилья бьёт по карману швейцарцев

Удорожание аренды жилья в Швейцарии всё сильнее бьёт по бюджетам домохозяйств. По данным Швейцарской ассоциации арендаторов жилья (Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz, MVS), ситуация на рынке жилья стала напряжённой уже и в городах, и в сельских районах, причём во всех языковых регионах страны.

Почти 40% из в общей сложности 34 441 участников опроса сообщили, что тратят на аренду более 30% своего совокупного дохода. Как сообщил MVS, это выше уровня, который рекомендует швейцарское консалтинговое объединение Budgetberatung Schweiz, и для многих такие расходы означают реальный риск бедности. При этом примерно каждый двадцатый участник опроса тратит на жильё даже более половины дохода своего домохозяйства.

По оценке MVS, такая напряжённая ситуация теперь характерна уже для всей Швейцарии. Кроме того, около 70% респондентов сообщили о проблемах в отношениях с арендодателями. При этом многие арендаторы, как отмечает MVS, не решаются им возражать, опасаясь испортить отношения с владельцем жилья. Три четверти опрошенных на данный момент новую квартиру себе не ищут. Но более двух третей назвали свой последний поиск жилья «трудным процессом».

Различия между языковыми регионами, типами населённых пунктов и кантонами в этом смысле невелики. По словам самих респондентов, труднее всего найти жильё в кантонах Женева (Genève) и Тичино (Ticino). Почти четверть опрошенных заявили, что боятся получить уведомление о расторжении договора аренды уже в ближайшие два года. Чаще всего в качестве причины расторжения они называли «санацию и реконструкцию жилого здания».

Лишь треть респондентов сообщили, что не сталкивались с проблемами в отношениях с арендодателем. Остальные чаще всего упоминали трудности с ремонтом и содержанием жилья, а также недостатки самого объекта аренды. Опрос по заказу MVS провёл институт изучения общественного мнения Sotomo в период с 21 января по 3 марта 2026 года.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

