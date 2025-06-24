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Космические исследования

Швейцарский вуз моделирует марсианский ландшафт

В Швейцарии (кантон Ааргау) был официально открыт тестовый полигон, имитирующий условия Марса.
В Швейцарии (кантон Ааргау) был официально открыт тестовый полигон, имитирующий условия Марса. Keystone-SDA

На территории кампуса Высшей школы прикладных наук Северо-Западной Швейцарии (FHNW) был открыт тестовый полигон, имитирующий условия Марса. Теперь в городе Бругг (кантон Ааргау) можно будет испытывать марсоходы.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Новый полигон, расположенный на кампусе FHNW в городе Бругг–Виндиш, предназначен для испытаний и дальнейшей доработки марсохода, названного учеными Hufi. По данным вуза, тестовая площадка воссоздаёт реалистичные условия, приближённые к марсианским. «Красная планета» была смоделирована на территории кампуса с использованием местного красного песчаника и специально подобранного щебня.

Марсоход Hufi, как сообщается, будет выполнять на этой площадке сложные навигационные задачи. Робот, разработанный студентами FHNW, занял первое место на конкурсе European Rover Challenge (ERC) в 2023 году. В 2024 году он снова примет участие в европейском состязании, где он будет конкурировать с другими аналогичными автономными системами.

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По данным университета, аппарат способен к автономной навигации и точному отбору образцов. Новый полигон был спроектирован студентами Факультета ландшафтной архитектуры Восточно-швейцарской вышей Школы прикладных наук в городе Рапперсвиль (кантон Санкт-Галлен, Ostschweizer Fachhochschule | Campus St.Gallen). Реализовали проект студенты, обучающиеся садоводству. Общая стоимость проекта составила 160 000 швейцарских франков.

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