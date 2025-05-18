Певец JJ победил на Евровидении в Базеле

Австрийский контратенор JJ стал победителем 69-го песенного конкурса «Евровидение», финал которого прошёл в субботу вечером в швейцарском городе Базель.
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Австрийский контратенор JJ стал победителем 69-го песенного конкурса «Евровидение», финал которого прошёл в швейцарском городе Базель. Представительница Швейцарии Зое Ме (Zoë Më) заняла итоговое десятое место.
Этот контент был опубликован на
18 мая 2025 года - 09:00
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Борьба за победу развернулась между Австрией и Израилем — именно эти страны набрали наибольшее количество голосов зрителей. В итоге JJ выиграл с композицией Wasted Love, находящейся на стыке оперы и клубной музыки. Выступление сопровождалось черно-белым видеорядом.
Австрия считалась одним из фаворитов конкурса. После подсчёта голосов национальных жюри JJ вышел на первое место и сумел удержать лидерство благодаря поддержке зрителей. Швейцарская певица Zoë Më, напротив, возглавляла турнирную таблицу после голосования жюри, заняв второе место.
Однако зрители не дали ей ни одного балла, что отбросило её на десятую строчку общего зачёта.
контрате́нор (лат. contratenor, букв. — голос «напротив тенора»), самый высокий из мужских оперных голосов, диапазон до-ми — ми-соль (130,8—784 Гц). Для справки:
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