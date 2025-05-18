Певец JJ победил на Евровидении в Базеле

Австрийский контратенор JJ стал победителем 69-го песенного конкурса «Евровидение», финал которого прошёл в субботу вечером в швейцарском городе Базель. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Австрийский контратенор JJ стал победителем 69-го песенного конкурса «Евровидение», финал которого прошёл в швейцарском городе Базель. Представительница Швейцарии Зое Ме (Zoë Më) заняла итоговое десятое место.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Austrian singer JJ wins 2025 Eurovision in Basel Оригинал Читать далее Austrian singer JJ wins 2025 Eurovision in Basel

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Борьба за победу развернулась между Австрией и Израилем — именно эти страны набрали наибольшее количество голосов зрителей. В итоге JJ выиграл с композицией Wasted Love, находящейся на стыке оперы и клубной музыки. Выступление сопровождалось черно-белым видеорядом.

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Австрия считалась одним из фаворитов конкурса. После подсчёта голосов национальных жюри JJ вышел на первое место и сумел удержать лидерство благодаря поддержке зрителей. Швейцарская певица Zoë Më, напротив, возглавляла турнирную таблицу после голосования жюри, заняв второе место.

Однако зрители не дали ей ни одного балла, что отбросило её на десятую строчку общего зачёта. Для справки: контрате́нор (лат. contratenor, букв. — голос «напротив тенора»), самый высокий из мужских оперных голосов, диапазон до-ми — ми-соль (130,8—784 Гц).

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