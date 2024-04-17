В Швейцарии издали «Хоббита» на ретороманском языке
Толкиеновский «Хоббит» на данный момент продан по всему миру тиражом более 100 миллионов экземпляров, будучи переведенным более чем на 60 языков. И вот теперь к ним добавился и еще один язык. В конце мая 2024 года небольшое граубюнденское издательство Ediziun Apart Внешняя ссылкавыпустит знаменитую книгу на ретороманском языке, точнее, на его сурсильванском диалекте.
Как говорит в интервью швейцарскому телевидению SRF директор издательства Гион Фрай (Gion Fry), этот текст станет первым изданным нами произведением по-настоящему мировой литературы. Изначально издательство хотело перевести на ретороманский (сурсильванский) язык один из романов от Гарри Поттере, но лондонский правообладатель отказался предоставить права на перевод.
А вот «Хоббитом» все наконец-то сложилось как надо: издатель книг Толкиена продал в Граубюнден права на перевод книги всего за 3 000 франков. Проект перевода в общей сложности обошелся в 70 000 франков. «Но, конечно, такой издательский проект не имеет шансов стать финансово рентабельным», — говорит Гион Фрай. Это связано прежде всего с тем, что в Швейцарии на ретороманском говорят только около 60 000 человек, а число тех, кто конкретно использует сурсильванский диалект, и того меньше. «Если мы продадим хотя бы 500 книг — это уже будет успех», — подчеркивает Гион Фрай.
Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу свежую информацию в полном соответствии с вашими личными предпочтениями? Тогда здесь вы можете выбрать себе рассылку по душе.
А вы знали, что в 2024 году кантон Граубюнден отмечает 500 лет со дня своего основания? Читайте ниже в интервью с историком о том, что такое вообще Граубюнден, что в средние веке здесь вкладывали в понятие «вольность» и почему это понятие не имеет ничего общего с современным понятием «политическая свобода».
Показать больше
«Средневековая демократия не предполагала всеобщего равенства»
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.