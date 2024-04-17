В Швейцарии издали «Хоббита» на ретороманском языке

В Швейцарии издали «Хоббита» на ретороманском языке Ediziun Apart

Толкиеновский «Хоббит» на данный момент продан по всему миру тиражом более 100 миллионов экземпляров, будучи переведенным более чем на 60 языков. И вот теперь к ним добавился и еще один язык. В конце мая 2024 года небольшое граубюнденское издательство Ediziun Apart Внешняя ссылкавыпустит знаменитую книгу на ретороманском языке, точнее, на его сурсильванском диалекте.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Как говорит в интервью швейцарскому телевидению SRF директор издательства Гион Фрай (Gion Fry), этот текст станет первым изданным нами произведением по-настоящему мировой литературы. Изначально издательство хотело перевести на ретороманский (сурсильванский) язык один из романов от Гарри Поттере, но лондонский правообладатель отказался предоставить права на перевод.

А вот «Хоббитом» все наконец-то сложилось как надо: издатель книг Толкиена продал в Граубюнден права на перевод книги всего за 3 000 франков. Проект перевода в общей сложности обошелся в 70 000 франков. «Но, конечно, такой издательский проект не имеет шансов стать финансово рентабельным», — говорит Гион Фрай. Это связано прежде всего с тем, что в Швейцарии на ретороманском говорят только около 60 000 человек, а число тех, кто конкретно использует сурсильванский диалект, и того меньше. «Если мы продадим хотя бы 500 книг — это уже будет успех», — подчеркивает Гион Фрай.

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