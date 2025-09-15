В Швейцарии открыли рекордное число бутылок вина

В городе Шардонне (Chardonne) на западе Швейцарии был установлен необычный мировой рекорд: там одновременно откупорили 1 088 бутылок вина сорта шассла (Chasselas). Рекорд будет занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Прежнее достижение принадлежало муниципальному образованию Поскьяво (Poschiavo) в кантоне Граубюнден (Graubünden), где в своё время открыли 1 054 бутылки.
Рекордное событие прошло в рамках праздника сбора винограда (Fête des Vendanges), организованного ассоциацией Les Amoureux de Chardonne. Коллективный «хлопок» прозвучал около полудня в субботу 13 сентября 2025 года: ровным счетом 1 088 заранее зарегистрированных участников одновременно открыли каждый по одной бутылке вина. За происходящим наблюдали примерно 3 000 зрителей.
Для установления рекорда использовали бутылки объёмом 0,375 литра с этикеткой праздника сбора урожая и с логотипом Guinness на пробке. Каждый участник заплатил за право участвовать в мероприятии 35 франков (около 44 долларов), получив за это особую бутылку, бокал и памятный штопор. Заявка на проведение рекорда была заранее одобрена компанией Guinness World Records.
На месте присутствовал официальный судья Книги рекордов Гиннеса, который должен был проконтролировать и подтвердить результат. Как отметил фотограф агентства Keystone-SDA, рекорд задержался из-за дополнительных требований судьи: публику попросили разойтись по соседним переулкам, чтобы освободить на улице место для рекорда.
