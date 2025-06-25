«Есть люди, которым лучше не заводить собаку»
В интервью швейцарскому радио SRFВнешняя ссылка президент Швейцарского кинологического общества (Schweizerische Kynologische Gesellschaft, SKGВнешняя ссылка) Хансруди Бир (Hansruedi Beer) заявил, что он против запрета на содержание некоторых особых пород собак и в то же время поддерживает введение обязательных курсов для будущих владельцев собак, не имеющих опыта их содержания.
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По его словам в 2024 году в Швейцарии насчитывалось около 560 000 собак, и это число продолжает увеличиваться. Одновременно с этим растёт и количество инцидентов (укусов и нападений). Хансруди Бир напомнил, что в 2017 году на федеральном уровне были отменены обязательные курсы для начинающих владельцев собак. После этого ряд кантонов начал самостоятельно ужесточать свое локальное законодательство, регулирующее содержание собак.
Отвечая на вопрос о том, какую роль играют собаки в обществе страны по шкале от 1 до 10, Хансруди Бир оценил эту роль на «десять баллов». Он объяснил, что собаки чрезвычайно важны для общества, поскольку выполняют множество ценных функций — от службы в полиции, в поисково-спасательных и таможенных подразделениях вплоть до роли спутников (одиноких и незрячих) людей.
На вопрос, не слишком ли много собак в стране, он ответил, что Швейцария приближается к десятимиллионному населению, в то время как её площадь остаётся прежней, а плотность заселения остаётся высокой. «И это объективно создаёт проблемы». По мнению Хансруди Бира, основная проблема заключается однако не в собаках, а в их владельцах. Он отметил, что есть люди, которым вообще лучше не заводить собаку, поскольку они не могут обеспечить ей надлежащие условия содержания.
В частности, он указал на последствия пандемии: с окончанием режима удалённой работы многие снова начали чаще покидать дом, но не подумали об этом заранее при покупке животного во время локдауна. Он также подчеркнул, что собака ограничивает свободу — например, становится сложнее просто спонтанно уехать на день кататься на лыжах. Кроме того, владельцы часто недооценивают расходы: содержание собаки обходится от 300 до 400 франков в месяц, не считая резервов на случай непредвиденных ситуаций, таких как травма или болезнь.
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Ветеринарные услуги, по его словам, сегодня по стоимости и по качеству сопоставимы с медициной для людей. Именно поэтому, добавил он, SKG приветствует введение обязательных теоретических курсов перед приобретением собаки, как это в настоящее время планирует реализовать кантон Берн. Такие курсы помогут удержать часть людей от необдуманных решений.
Отвечая на вопрос о запрете определённых пород, Хансруди Бир признал, что чем крупнее и тяжелее собака, тем серьёзнее могут быть последствия инцидентов. Однако, подчеркнул он, существует уже множество социологических исследований, и ни одно из них не подтверждает целесообразность полного запрета тех или иных пород. В качестве примера он привёл кантон Цюрих, где после нескольких происшествий было запрещено содержание и разведение ротвейлеров.
При этом, по его словам, в полиции кантона до сих пор служит десяток ротвейлеров, выполняющих очень важные функции. В настоящий момент в суде рассматривается, по его информации, апелляция на этот запрет, дело находится во второй судебной инстанции, и он ожидает, что вопрос будет передан на рассмотрение Федерального суда в Лозанне. Хансруди Бир подтвердил, что SKG последовательно выступает за обязательное обучение владельцев собак.
Он напомнил, что отменённый в 2017 году собаководческий курс был обязательным для всех — даже для таких профессионалов, как он сам. В настоящее время его организация добивается, чтобы такие обязательные курсы были вновь введены для всех, кто впервые заводит собаку, как это уже реализовано в кантоне Люцерн и как это было решено на днях в кантоне Берн. Кинологическое общество, по его словам, рассчитывает на то, что такая инициатива будет вынесена на обсуждение и на уровне национального парламента.
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