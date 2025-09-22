Известен шорт-лист Швейцарской книжной премии

Жюри назвало пять текстов, вошедших в список номинантов на Швейцарскую книжную премию-2025 (Schweizer Buchpreis 2025). Как отмечает телеканал SRF Внешняя ссылка , в нём нет ни одного литературного дебюта, зато сразу несколько авторов вернулись в список — и есть одна неожиданность.

Lázár («Лазарь») Нелио Бидермана (Nelio Biedermann). История венгерской аристократической семьи, которая в бурях 20-го века теряет всё: деньги, замок и социальный статус. Ещё до выхода оригинала на немецком языке стало ясно, что книга появится в двадцати странах. Настоящая сенсация для молодого автора, прежде совершенно неизвестного.

Die Holländerinnen («Голландки») Доротея Эльмигер (Dorothee Elmiger). Театральная труппа отправляется в джунгли, чтобы искать следы двух реально пропавших голландских туристок. Постепенно из тревожной атмосферы тропического леса вырастает сеть вложенных друг в друга, как матрёшки, историй, когда факт и вымысел, документ и миф переплетаются. Роман номинирован также на Deutschen Buchpreis, закрепляя за Доротеей Эльмигер репутацию одного из самых оригинальных голосов немецкоязычной литературы.

Im Meer waren wir nie («Мы никогда не были на море») Мерал Курейши (Meral Kureyshi). Безымянная героиня-рассказчица вместе со своей школьной подругой воспитывает её сына, одновременно заботясь о пожилой женщине по имени Лили, находящейся в доме престарелых. Тяжёлый труд по уходу за ней не мешает возникновению неожиданной человеческой сопричастности. Мерал Курейши уже была в шорт-листе в 2015 году со своим дебютом Elefanten im Garten («Слоны в саду»). Новый роман уже был удостоен литературной премии кантона Берн.

Verzauberte Vorbestimmung («Заколдованная предопределённость») Йонаса Люшера (Jonas Lüscher). Лауреат книжной премии 2017 года превращает собственный опыт — тяжёлую болезнь после заражения Covid, пребывание в коме и спасение благодаря современной медицине — в сложное художественное полотно. Роман высоко оценён критикой, также номинирован на Немецкую книжную премию и недавно удостоен Литературной премии Вильгельма Раабе (Wilhelm-Raabe-Literaturpreis).

Grossmütter («Бабушки») Мелары Мвогдобо (Melara Mvogdobo). Самая большая неожиданность списка: книга почти никем и нигде не обсуждалась на момент выхода в свет. В центре романа — истории двух бабушек: одной, выросшей в бедности в Швейцарии, и другой — из состоятельной семьи в Камеруне. Обе по-своему сталкиваются с унижением и угнетением.

Всего на соискание Швейцарской книжной премии-2025 было выдвинуто 94 книги от 50 издательств. Общий призовой фонд составляет 42 000 франков. Победитель или победительница получит 30 000 франков, каждый из номинантов — по 3000 франков. Вручение состоится 16 ноября 2025 года в рамках Международного литературного фестиваля BuchBasel на сцене Театра Базеля (Theater Basel).

