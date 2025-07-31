Как Швейцария отмечает день 1 Августа

Без булочки с флажком — какой же это праздник? Традиционный праздничный бранч-завтрак в честь Дня 1 Августа непременно сопровождается свежеиспечённой булочкой, украшенной швейцарским флагом. Keystone / Peter Klaunzer Keystone / Peter Klaunzer

В Швейцарии в День 1 августа отмечают национальный праздник — с речами, флагами и, конечно, кострами на вершинах гор. Кто-то чтит старые традиции, кто-то предпочитает отмечать этот праздник по-современному. Вот только по поводу фейерверков единства, как ни странно, в стране пока нет.

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Жанин Глоор Я рассказываю об особых и повседневных аспектах жизни Швейцарии. Пишу для международной аудитории статьи о том, как устроена наша страна, и как здесь живут люди. После изучения немецкого и скандинавских языков в Цюрихе и Осло я окончила Школу журналистики MAZ и работала журналисткой и внештатной корреспонденткой в различных швейцарских газетах, освещая широкий спектр тем. Работаю в SWI swissinfo.ch с 2023 года. Доступно на 1 другом языке Deutsch de So feiert die Schweiz am 1. August Geburtstag Оригинал Читать далее So feiert die Schweiz am 1. August Geburtstag

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В Швейцарии День 1 Августа — это не просто выходной, а целый набор традиций. Какие-то из них уходят в глубь веков, другие появились сравнительно недавно, а некоторые — вроде самой даты праздника — были придуманы уже по ходу дела. Во многих странах национальный праздник приурочен ко дню принятия Конституции. В Швейцарии таким днём мог бы стать 12 сентября 1848 года, когда была утверждена первая редакция Федеральной конституции — документ, с множеством поправок действующий по сей день.

Однако в 1891 году власти решили иначе: отметить 600-летие так называемой Союзной грамоты 1291 года. Интересно, что на памятнике Вильгельму Теллю в Альтдорфе (Altdorf) — центральной фигуре швейцарского мифа — указана совсем другая дата основания Конфедерации: 1307 год.

Так на какую же дату ориентироваться? Предлагаем наш вариант хронологии истории Швейцарии:

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Но в 1891 году, на фоне ещё свежей памяти о гражданской войне 1847 года, Швейцария не хотела возвращаться к образу политического насилия. Вильгельм Телль, ведь, напомним, все-таки убивает австрийского наместника. Союзная грамота, напротив, была юридическим документом, а также образом согласия и мирного объединения — и именно это послание и нужно было подчеркнуть в тот год.

И недаром тогда же в состав правительства был впервые избран католик, представитель тех, кто гражданскую войну проиграл. А вот история о том, как 1 августа 1291 года трое отцов-основателей на лугу Рютли (Rütli) с поднятыми руками заложили основы Клятвенного Швейцарского товарищества, скорее всего, действительно легенда. Очень швейцарская — и очень красивая.

Огни на вершинах

Костры на вершинах гор — одна из самых запоминающихся традиций Дня 1 Августа. Хотя они кажутся исконной частью швейцарской истории, прямой связи с основанием Конфедерации у них нет. Их корни, скорее всего, ведут к сигнальным огням, которые с 15 века зажигали на возвышенностях для того, чтобы передать весть о приближении врага.

Но сегодня эти костры — уже не предупреждение, а праздничный ритуал. Они освещают августовскую ночь, объединяют людей — и каждый раз возвращают швейцарцам то самое чувство близости и принадлежности к единому сообществу, которое ценится в стране и по сей день — и особенно сейчас, в эпоху политических разногласий, поляризации и радикализации.

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В отличие от многих других стран, в Швейцарии в День 1 Августа не проводится никакой «главной» церемонии на центральной площади — и уж тем более тут не устраивают военных парадов. Традиционная символическая церемония проходит ежегодно на историческом лугу Рютли (Rütli) в самом сердце страны.

Её организует Швейцарское благотворительное общество (Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, SGG), которому принадлежит право управления этим знаковым местом. Но в духе швейцарского федерализма День 1 Августа отмечают повсеместно — на сотнях официальных и неформальных мероприятий по всей стране.

В нашей исторической галерее можно увидеть, как Национальный праздник Швейцарии День 1 Августа отмечался в разных регионах страны в последние 10 лет:

предыдущий следующий Хайди из романов Йоханны Спири до сих пор остается швейцарским национальным символом. Актриса Фабиенн Пенсейр (Fabienne Penseyres) исполняет роль Хайди во время официальной церемонии, проходящей в Лозанне в честь Дня 1 Августа 2014 года. Keystone / Anthony Anex Богослужение на перевале Сен-Готтард: молитва под открытым небом. С 1991 года, в честь 700-летия Швейцарии, здесь ежегодно проходит праздничное богослужение ко Дню 1 Августа — продолжение паломнической традиции, восходящей к Средневековью. Keystone / Ti-Press / Carlo Reguzzi Любители сап-сёрфинга 1 августа 2016 года на фоне скалы Шиллерштайн (Schillerstein) — памятного утёса на озере Урнерзее (Urnersee), где в 1859 году была высечена надпись в честь немецкого поэта Фридриха Шиллера, автора драмы «Вильгельм Телль». Keystone / Alexandra Wey Салют освещает небо над городом Нойхаузен-на-Рейнфалле (Neuhausen am Rheinfall) вечером в честь Дня 1 Августа 2017 года. Keystone / Ennio Leanza Духовой оркестр L’Avenir принимает участие в праздничных торжествах в общине Вер-Ше-Перрен (Vers-Chez-Perrin) близ Пайерна (Payerne) в честь Дня 1 Августа 2018 года. Keystone / Jean-Christophe Bott Флаг размером с гору. Рабочие разворачивают гигантское полотнище швейцарского флага площадью 6400 м² на горе Сентис (Säntis) по случаю Дня 1 Августа 2019 года. Keystone / Ennio Leanza Пандемия и пустота. Во время пандемии COVID-19 традиционные выступления с речами в честь Дня 1 Августа проходили в условиях санитарных ограничений: президент Швейцарии в 2020 году Симонетта Соммаруга (Simonetta Sommaruga) обращается к согражданам с трибуны на историческом лугу Рютли (Rütli) почти в полном одиночестве, 1 августа 2020 года. Keystone Участница праздничной церемонии на историческом лугу Рютли (Rütli) 1 августа 2021 года: торжества в честь Дня 1 Августа совпали с 50-летием женского избирательного права в Швейцарии. Keystone / Urs Flueeler Президент, корова и немного сыра. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) вместе с супругой Паолой Родони (Paola Rodoni) и фермером Сержем Дюперре (Serge Duperrex) участвует в праздничной церемонии в честь Дня 1 Августа 2022 года. Keystone / Michael Buholzer Добровольцы зажигают костры на вершинах хребта Курфирстен (Churfirsten) в преддверии Дня 1 Августа — из-за неблагоприятного прогноза огни были зажжены вечером 31 июля 2023 года. Keystone / Gian Ehrenzeller Швейцарка в народном костюме готовится к торжествам по случаю Дня 1 Августа в праздничном шатре в городе Кесвиль (Kesswil) вечером 31 июля 2024 года. Keystone / Christian Merz Картина 1

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Салюты и фейерверки: яблоко политического раздора

Фейерверки и салюты — ещё одна традиция, без которой трудно себе представить вечер Дня 1 Августа. Правда, отношение к ним в Швейцарии становится всё более сдержанным: всё больше жителей страны выступают против ракет и петард, в стране запущена народная законодательная инициатива с требованием их полного запрета, а в некоторых регионах уже введены и действуют соответствующие ограничения.

Тем не менее, во многих местах фейерверки по-прежнему остаются неотъемлемой частью праздника. Официальные торжества в честь Дня 1 Августа давно следуют устоявшейся традиции. Почти в каждой общине или в каждом регионе проходят мероприятия с речами, концертами и народными гуляниями. В некоторых кантонах еще живы очень старые обычаи: жонглирование флагами (Fahnenschwingen) и игра на альпийском роге.

Но насколько это действительно исконно швейцарский инструмент?

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Министры Федерального совета (правительства) по традиции выступают с праздничными речами перед гражданами — нередко сразу в нескольких регионах за день. В духе швейцарского федерализма многие общины переносят основные мероприятия на вечер 31 июля — чтобы День 1 августа, ставший официальным выходным лишь в 1993 году, можно было спокойно отдохнуть.

Только в этом материале можно прочесть неофициальный перевод текста Союзной грамоты на русский язык:

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Завтрак на ферме

Если в День 1 Августа встать пораньше, то можно — записавшись заранее — позавтракать прямо на крестьянской ферме. Речь идёт о Buurezmorge — праздничных фермерских бранчах, которые стали частью швейцарской традиции сравнительно недавно. Гостей встречают ароматами свежеиспечённого хлеба, домашнего масла, местного сыра и варенья из летних ягод. Всё это приготовлено самими хозяевами и подаётся на длинные деревянные столы под открытым небом.

А в центре угощения — 1.-August-Wegge: румяный, сладкий хлеб из дрожжевого теста, украшенный крошечным швейцарским флажком. Желающих разделить этот завтрак хватает. По данным Швейцарской ассоциации фермеров (Schweizer Bauernverband), в 2024 году такие бранчи посетили около 150 тысяч человек. Но несмотря на значительный интерес, всё больше хозяйств отказываются от участия в этой традиции. Когда-то в проекте участвовало более 500 ферм по всей стране, в 2025 году — только 280. Причина проста: слишком много работы и слишком мало прибыли.

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Альтернативная программа

Помимо традиционных торжеств с флагами, народными костюмами и исполнением швейцарского гимна, в Швейцарии есть и альтернативные способы отметить День 1 Августа. В Люцерне, например, этот день можно провести на Daydance — дневной техно-вечеринке под открытым небом. В Альтштеттене (кантон Санкт-Галлен) средневековый фестиваль показывает, как мог бы выглядеть День 1 Августа в 1291 году.

В Цюрихе на фестивале Äms Fäscht в парке предлагают музыку с международным акцентом и блюда из самых разных стран. А в Лауфенбурге (кантон Аргау) праздник и вовсе выходит за границы: там День 1 Августа отмечают вместе с жителями соседней Германии прямо на мосту через Рейн, соединяющем два Лауфенбурга по обе стороны границы.

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