The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Культура

Как Швейцария отмечает день 1 Августа

Без булочки с флажком — какой же это праздник? Традиционный праздничный бранч-завтрак в честь Дня 1 Августа непременно сопровождается свежеиспечённой булочкой, украшенной швейцарским флагом. Keystone / Peter Klaunzer
Без булочки с флажком — какой же это праздник? Традиционный праздничный бранч-завтрак в честь Дня 1 Августа непременно сопровождается свежеиспечённой булочкой, украшенной швейцарским флагом. Keystone / Peter Klaunzer Keystone / Peter Klaunzer

В Швейцарии в День 1 августа отмечают национальный праздник — с речами, флагами и, конечно, кострами на вершинах гор. Кто-то чтит старые традиции, кто-то предпочитает отмечать этот праздник по-современному. Вот только по поводу фейерверков единства, как ни странно, в стране пока нет.

Этот контент был опубликован на
7 минут

Я рассказываю об особых и повседневных аспектах жизни Швейцарии. Пишу для международной аудитории статьи о том, как устроена наша страна, и как здесь живут люди. После изучения немецкого и скандинавских языков в Цюрихе и Осло я окончила Школу журналистики MAZ и работала журналисткой и внештатной корреспонденткой в различных швейцарских газетах, освещая широкий спектр тем. Работаю в SWI swissinfo.ch с 2023 года.

Показать больше

В Швейцарии День 1 Августа — это не просто выходной, а целый набор традиций. Какие-то из них уходят в глубь веков, другие появились сравнительно недавно, а некоторые — вроде самой даты праздника — были придуманы уже по ходу дела. Во многих странах национальный праздник приурочен ко дню принятия Конституции. В Швейцарии таким днём мог бы стать 12 сентября 1848 года, когда была утверждена первая редакция Федеральной конституции — документ, с множеством поправок действующий по сей день.

Однако в 1891 году власти решили иначе: отметить 600-летие так называемой Союзной грамоты 1291 года. Интересно, что на памятнике Вильгельму Теллю в Альтдорфе (Altdorf) — центральной фигуре швейцарского мифа — указана совсем другая дата основания Конфедерации: 1307 год.

Так на какую же дату ориентироваться? Предлагаем наш вариант хронологии истории Швейцарии:

Но в 1891 году, на фоне ещё свежей памяти о гражданской войне 1847 года, Швейцария не хотела возвращаться к образу политического насилия. Вильгельм Телль, ведь, напомним, все-таки убивает австрийского наместника. Союзная грамота, напротив, была юридическим документом, а также образом согласия и мирного объединения — и именно это послание и нужно было подчеркнуть в тот год.

И недаром тогда же в состав правительства был впервые избран католик, представитель тех, кто гражданскую войну проиграл. А вот история о том, как 1 августа 1291 года трое отцов-основателей на лугу Рютли (Rütli) с поднятыми руками заложили основы Клятвенного Швейцарского товарищества, скорее всего, действительно легенда. Очень швейцарская — и очень красивая.

Огни на вершинах

Костры на вершинах гор — одна из самых запоминающихся традиций Дня 1 Августа. Хотя они кажутся исконной частью швейцарской истории, прямой связи с основанием Конфедерации у них нет. Их корни, скорее всего, ведут к сигнальным огням, которые с 15 века зажигали на возвышенностях для того, чтобы передать весть о приближении врага.

Но сегодня эти костры — уже не предупреждение, а праздничный ритуал. Они освещают августовскую ночь, объединяют людей — и каждый раз возвращают швейцарцам то самое чувство близости и принадлежности к единому сообществу, которое ценится в стране и по сей день — и особенно сейчас, в эпоху политических разногласий, поляризации и радикализации.

Коротко по теме:

Показать больше
Вот такие булочки с флажками в Швейцарии принято печь накануне Дня 1-го августа. 

Показать больше

Десять главных дат в истории Швейцарии

Этот контент был опубликован на Давайте вспомним десять самых главных дат в истории Конфедерации. Эта выборка не претендует на окончательность или исключительность.

Читать далее Десять главных дат в истории Швейцарии

В отличие от многих других стран, в Швейцарии в День 1 Августа не проводится никакой «главной» церемонии на центральной площади — и уж тем более тут не устраивают военных парадов. Традиционная символическая церемония проходит ежегодно на историческом лугу Рютли (Rütli) в самом сердце страны.

Её организует Швейцарское благотворительное общество (Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, SGG), которому принадлежит право управления этим знаковым местом. Но в духе швейцарского федерализма День 1 Августа отмечают повсеместно — на сотнях официальных и неформальных мероприятий по всей стране.

В нашей исторической галерее можно увидеть, как Национальный праздник Швейцарии День 1 Августа отмечался в разных регионах страны в последние 10 лет:

Хайди из романов Йоханны Спири до сих пор остается швейцарским национальным символом. Актриса Фабиенн Пенсейр (Fabienne Penseyres) исполняет роль Хайди во время официальной церемонии, проходящей в Лозанне в честь Дня 1 Августа 2014 года. Keystone / Anthony Anex
Хайди из романов Йоханны Спири до сих пор остается швейцарским национальным символом. Актриса Фабиенн Пенсейр (Fabienne Penseyres) исполняет роль Хайди во время официальной церемонии, проходящей в Лозанне в честь Дня 1 Августа 2014 года. Keystone / Anthony Anex
Богослужение на перевале Сен-Готтард: молитва под открытым небом. С 1991 года, в честь 700-летия Швейцарии, здесь ежегодно проходит праздничное богослужение ко Дню 1 Августа — продолжение паломнической традиции, восходящей к Средневековью.
Богослужение на перевале Сен-Готтард: молитва под открытым небом. С 1991 года, в честь 700-летия Швейцарии, здесь ежегодно проходит праздничное богослужение ко Дню 1 Августа — продолжение паломнической традиции, восходящей к Средневековью. Keystone / Ti-Press / Carlo Reguzzi
Любители сап-сёрфинга 1 августа 2016 года на фоне скалы Шиллерштайн (Schillerstein) — памятного утёса на озере Урнерзее (Urnersee), где в 1859 году была высечена надпись в честь немецкого поэта Фридриха Шиллера, автора драмы «Вильгельм Телль».
Любители сап-сёрфинга 1 августа 2016 года на фоне скалы Шиллерштайн (Schillerstein) — памятного утёса на озере Урнерзее (Urnersee), где в 1859 году была высечена надпись в честь немецкого поэта Фридриха Шиллера, автора драмы «Вильгельм Телль». Keystone / Alexandra Wey
Салют освещает небо над городом Нойхаузен-на-Рейнфалле (Neuhausen am Rheinfall) вечером в честь Дня 1 Августа 2017 года.
Салют освещает небо над городом Нойхаузен-на-Рейнфалле (Neuhausen am Rheinfall) вечером в честь Дня 1 Августа 2017 года. Keystone / Ennio Leanza
Духовой оркестр L’Avenir принимает участие в праздничных торжествах в общине Вер-Ше-Перрен (Vers-Chez-Perrin) близ Пайерна (Payerne) в честь Дня 1 Августа 2018 года.
Духовой оркестр L’Avenir принимает участие в праздничных торжествах в общине Вер-Ше-Перрен (Vers-Chez-Perrin) близ Пайерна (Payerne) в честь Дня 1 Августа 2018 года. Keystone / Jean-Christophe Bott
Флаг размером с гору. Рабочие разворачивают гигантское полотнище швейцарского флага площадью 6400 м² на горе Сентис (Säntis) по случаю Дня 1 Августа 2019 года.
Флаг размером с гору. Рабочие разворачивают гигантское полотнище швейцарского флага площадью 6400 м² на горе Сентис (Säntis) по случаю Дня 1 Августа 2019 года. Keystone / Ennio Leanza
Пандемия и пустота. Во время пандемии COVID-19 традиционные выступления с речами в честь Дня 1 Августа проходили в условиях санитарных ограничений: президент Швейцарии в 2020 году Симонетта Соммаруга (Simonetta Sommaruga) обращается к согражданам трибуны на историческом лугу Рютли (Rütli) почти в полном одиночестве, 1 августа 2020 года.
Пандемия и пустота. Во время пандемии COVID-19 традиционные выступления с речами в честь Дня 1 Августа проходили в условиях санитарных ограничений: президент Швейцарии в 2020 году Симонетта Соммаруга (Simonetta Sommaruga) обращается к согражданам с трибуны на историческом лугу Рютли (Rütli) почти в полном одиночестве, 1 августа 2020 года. Keystone
Участница праздничной церемонии на историческом лугу Рютли (Rütli) 1 августа 2021 года: торжества в честь Дня 1 Августа совпали с 50-летием женского избирательного права в Швейцарии.
Участница праздничной церемонии на историческом лугу Рютли (Rütli) 1 августа 2021 года: торжества в честь Дня 1 Августа совпали с 50-летием женского избирательного права в Швейцарии. Keystone / Urs Flueeler
Президент, корова и немного сыра. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) вместе с супругой Паолой Родони (Paola Rodoni) и фермером Сержем Дюперре (Serge Duperrex) участвует в праздничной церемонии в честь Дня 1 Августа 2022 года.
Президент, корова и немного сыра. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) вместе с супругой Паолой Родони (Paola Rodoni) и фермером Сержем Дюперре (Serge Duperrex) участвует в праздничной церемонии в честь Дня 1 Августа 2022 года. Keystone / Michael Buholzer
Добровольцы зажигают костры на вершинах хребта Курфирстен (Churfirsten) в преддверии Дня 1 Августа — из-за неблагоприятного прогноза огни были зажжены вечером 31 июля 2023 года.
Добровольцы зажигают костры на вершинах хребта Курфирстен (Churfirsten) в преддверии Дня 1 Августа — из-за неблагоприятного прогноза огни были зажжены вечером 31 июля 2023 года. Keystone / Gian Ehrenzeller
Швейцарка в народном костюме готовится к торжествам по случаю Дня 1 Августа в праздничном шатре в городе Кесвиль (Kesswil) вечером 31 июля 2024 года.
Швейцарка в народном костюме готовится к торжествам по случаю Дня 1 Августа в праздничном шатре в городе Кесвиль (Kesswil) вечером 31 июля 2024 года. Keystone / Christian Merz

Салюты и фейерверки: яблоко политического раздора

Фейерверки и салюты — ещё одна традиция, без которой трудно себе представить вечер Дня 1 Августа. Правда, отношение к ним в Швейцарии становится всё более сдержанным: всё больше жителей страны выступают против ракет и петард, в стране запущена народная законодательная инициатива с требованием их полного запрета, а в некоторых регионах уже введены и действуют соответствующие ограничения.

Тем не менее, во многих местах фейерверки по-прежнему остаются неотъемлемой частью праздника. Официальные торжества в честь Дня 1 Августа давно следуют устоявшейся традиции. Почти в каждой общине или в каждом регионе проходят мероприятия с речами, концертами и народными гуляниями. В некоторых кантонах еще живы очень старые обычаи: жонглирование флагами (Fahnenschwingen) и игра на альпийском роге.

Но насколько это действительно исконно швейцарский инструмент?

Показать больше
Вряд ли что-то способно превзойти этот символ в гонке за звание быть идеально-типическим швейцарским символом: музыкант в традиционном костюме на лугу с видом на Люцернское озеро играет на альпийском роге. Альпийский рог (альпийский горн, нем. Alphorn) — духовой инструмент басово-тенорового регистра, изготовляемый из дерева. Достигает в длину 5 метров, способен издавать только звуки натурального звукоряда. Изготавливается из пихты.

Показать больше

В поисках исконно швейцарского музыкального инструмента

Этот контент был опубликован на Многие связывают с образом Швейцарии альпийский рог, но возник он не в Швейцарии. Так какой же инструмент может считаться исконно-швейцарским?

Читать далее В поисках исконно швейцарского музыкального инструмента

Министры Федерального совета (правительства) по традиции выступают с праздничными речами перед гражданами — нередко сразу в нескольких регионах за день. В духе швейцарского федерализма многие общины переносят основные мероприятия на вечер 31 июля — чтобы День 1 августа, ставший официальным выходным лишь в 1993 году, можно было спокойно отдохнуть.

Только в этом материале можно прочесть неофициальный перевод текста Союзной грамоты на русский язык:

Показать больше
«Союзная грамота», или Bundesbrief, 1291 года

Показать больше

«Союзная грамота», или Bundesbrief 1291 года

Этот контент был опубликован на О чем идет речь в так называемой «Союзной грамоте» (Bundesbrief), важнейшем документе швейцарской истории?

Читать далее «Союзная грамота», или Bundesbrief 1291 года

Завтрак на ферме

Если в День 1 Августа встать пораньше, то можно — записавшись заранее — позавтракать прямо на крестьянской ферме. Речь идёт о Buurezmorge — праздничных фермерских бранчах, которые стали частью швейцарской традиции сравнительно недавно. Гостей встречают ароматами свежеиспечённого хлеба, домашнего масла, местного сыра и варенья из летних ягод. Всё это приготовлено самими хозяевами и подаётся на длинные деревянные столы под открытым небом.

А в центре угощения — 1.-August-Wegge: румяный, сладкий хлеб из дрожжевого теста, украшенный крошечным швейцарским флажком. Желающих разделить этот завтрак хватает. По данным Швейцарской ассоциации фермеров (Schweizer Bauernverband), в 2024 году такие бранчи посетили около 150 тысяч человек. Но несмотря на значительный интерес, всё больше хозяйств отказываются от участия в этой традиции. Когда-то в проекте участвовало более 500 ферм по всей стране, в 2025 году — только 280. Причина проста: слишком много работы и слишком мало прибыли.

Показать больше
Несмотря на значительный интерес публики всё больше крестьянских хозяйств отказываются от его проведения.

Показать больше

Фермерский бранч на 1 августа: традиция под угрозой?

Этот контент был опубликован на Несмотря на значительный интерес публики всё больше крестьянских хозяйств отказываются от его проведения.

Читать далее Фермерский бранч на 1 августа: традиция под угрозой?

Альтернативная программа

Помимо традиционных торжеств с флагами, народными костюмами и исполнением швейцарского гимна, в Швейцарии есть и альтернативные способы отметить День 1 Августа. В Люцерне, например, этот день можно провести на Daydance — дневной техно-вечеринке под открытым небом. В Альтштеттене (кантон Санкт-Галлен) средневековый фестиваль показывает, как мог бы выглядеть День 1 Августа в 1291 году.

В Цюрихе на фестивале Äms Fäscht в парке предлагают музыку с международным акцентом и блюда из самых разных стран. А в Лауфенбурге (кантон Аргау) праздник и вовсе выходит за границы: там День 1 Августа отмечают вместе с жителями соседней Германии прямо на мосту через Рейн, соединяющем два Лауфенбурга по обе стороны границы.

Показать больше
Umschlag der ersten Bundesverfassung der Schweiz

Показать больше

Что следовало бы отмечать Швейцарии в национальный праздник?

Этот контент был опубликован на Первого августа 1291 года на территории будущей Швейцарии ничего не происходило.

Читать далее Что следовало бы отмечать Швейцарии в национальный праздник?
Показать больше

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Рютли

Показать больше

Луг Рютли: «Откуда есть пошла Швейцария…»

Этот контент был опубликован на Луг Рютли считается местом, где были заложены основы уникальной швейцарской государственности. Подробности — в нашем видеосюжете.

Читать далее Луг Рютли: «Откуда есть пошла Швейцария…»
У каждой страны есть свой национальный миф. Швейцария — не исключение. (KEYSTONE/Alexandra Wey)

Показать больше

Вильгельм Телль против 1 Августа

Этот контент был опубликован на Почему Швейцария отмечает свой национальный праздник именно 1-го августа? Давайте заглянем в историю.

Читать далее Вильгельм Телль против 1 Августа
знать

Показать больше

Аристократия и ее роль в политической истории ранней Швейцарии

Этот контент был опубликован на Швейцария как республика свободных крестьян, восставших против Габсбургов и создавших демократию? Этот нарратив не имеет ничего общего с реальностью.

Читать далее Аристократия и ее роль в политической истории ранней Швейцарии

Показать больше

Главному швейцарскому святому — 600 лет

Этот контент был опубликован на Ровно 600 лет назад родился Никлаус фон Флюе, швейцарский святой, посредник, переговорщик, поэт и автор идеи нейтралитета.

Читать далее Главному швейцарскому святому — 600 лет

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR