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Ровно 30 лет назад День 1 августа стал в Швейцарии нерабочим

Ровно 30 лет назад 1 августа стало в Швейцарии нерабочим днём
Ровно 30 лет назад 1 августа стало в Швейцарии нерабочим днём. KEYSTONE/© KEYSTONE / URS FLUEELER

День 1 августа, Национальный праздник Швейцарии, является нерабочим днём и сегодня это для всех стало уже привычным делом. Но путь к этому дополнительному выходному был нелегким и вёл он через прямую демократию. Заглянем в историю.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Костры на вершинах гор, салюты и торжественный бранч на крестьянской ферме — в Швейцарии с днём 1 августа связано множество традиций. Пожилые люди, напоминает радио SRFВнешняя ссылка, еще помнят о праздничных сладостях, которые 1 августа традиционно продавались в деревенской пекарне, или о каждый раз новых по дизайну значках, которые можно было (да и сейчас тоже ещё можно) приобрести на почте.

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Insigne imitant une plaque de vélo accroché à une veste.

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В Швейцарии мгновенно раскупили значок в виде велосипедного номера

Этот контент был опубликован на Значок в виде велосипедного номера, выпущенный к национальному празднику Швейцарии 1 августа, был раскуплен мгновенно.

Читать далее В Швейцарии мгновенно раскупили значок в виде велосипедного номера

Однако выходным нерабочим днём День национального праздника стал относительно недавно, 1 августа 1994 года. И разумеется по итогам общенародного референдума, который состоялся 26 сентября 1993 года. На это голосование была тогда по инициативе правой партии Schweizer Demokraten («Швейцарские демократы») вынесена народная законодательная инициатива Für einen arbeitsfreien BundesfeiertagВнешняя ссылка («За свободный от работы национальный праздник»).

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Darstellung des Rütlischwurs in der Tellskapelle

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Швейцарский национальный праздник как образец гражданской религии?

Этот контент был опубликован на Является ли швейцарский национальный праздник День 1 августа образцом «гражданской религии» в соответствии с идеями Ж.Ж. Руссо?

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Одобрили эту инициативу 83,8 % избирателей. Это до сих пор самый высокий показатель одобрения народной законодательной инициативы за всю историю Швейцарской Конфедерации. Все 26 кантонов проголосовали тогда «за» возможность отметить национальный праздник дома, а не в поле или в цеху. Федеральный совет (кабмин) и парламент также рекомендовали одобрить данную инициативу.

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Президент Швейцарии: «Нам повезло, мы живем в безопасной стране»

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«Отныне день 1 августа становится нерабочим днём на всей территории Швейцарии», — указывало Швейцарское агентство печати (SDA, ныне агентство Keystone-SDA) три десятилетия назад. А как было раньше? Как всегда: в разных кантонах по-разному. В некоторых кантонах (суверенных субъектах федерации) 1 августа люди работали полный рабочий день, в других — только по утрам, нерабочим днём 1 августа уже было в кантонах Цюрих, Шаффхаузен, Тургау и Тичино.

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Пармелен

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Тезисы к 1 августа: «Особый путь» и «Швейцария в движении»

Этот контент был опубликован на Как всегда в день Национального праздника 1 августа швейцарские министры произносят в разных регионах страны праздничные речи.

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Согласно упомянутому историческому сообщению Швейцарского агентства печати именно кантон Тичино на референдуме 26 сентября 1993 года и проголосовал «за» превращение Дня Первого августа в нерабочий день с особым энтузиазмом (93,0%). В кантоне Женева за это отдали свои голоса 90,4% граждан и еще в 13 других кантонах показатель согласия с инициативой «Швейцарских демократов» превосходил планку в 80% голосов. Наименьшую радость по поводу свободного от работы дня 1 августа проявили кантоны Аппенцелль-Внутренний (59,3 процента) и Обвальден (68,0 процента).

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