Ровно 30 лет назад День 1 августа стал в Швейцарии нерабочим

Ровно 30 лет назад 1 августа стало в Швейцарии нерабочим днём. KEYSTONE/© KEYSTONE / URS FLUEELER

День 1 августа, Национальный праздник Швейцарии, является нерабочим днём и сегодня это для всех стало уже привычным делом. Но путь к этому дополнительному выходному был нелегким и вёл он через прямую демократию. Заглянем в историю.

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Костры на вершинах гор, салюты и торжественный бранч на крестьянской ферме — в Швейцарии с днём 1 августа связано множество традиций. Пожилые люди, напоминает радио SRFВнешняя ссылка, еще помнят о праздничных сладостях, которые 1 августа традиционно продавались в деревенской пекарне, или о каждый раз новых по дизайну значках, которые можно было (да и сейчас тоже ещё можно) приобрести на почте.

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Однако выходным нерабочим днём День национального праздника стал относительно недавно, 1 августа 1994 года. И разумеется по итогам общенародного референдума, который состоялся 26 сентября 1993 года. На это голосование была тогда по инициативе правой партии Schweizer Demokraten («Швейцарские демократы») вынесена народная законодательная инициатива Für einen arbeitsfreien BundesfeiertagВнешняя ссылка («За свободный от работы национальный праздник»).

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Одобрили эту инициативу 83,8 % избирателей. Это до сих пор самый высокий показатель одобрения народной законодательной инициативы за всю историю Швейцарской Конфедерации. Все 26 кантонов проголосовали тогда «за» возможность отметить национальный праздник дома, а не в поле или в цеху. Федеральный совет (кабмин) и парламент также рекомендовали одобрить данную инициативу.

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«Отныне день 1 августа становится нерабочим днём на всей территории Швейцарии», — указывало Швейцарское агентство печати (SDA, ныне агентство Keystone-SDA) три десятилетия назад. А как было раньше? Как всегда: в разных кантонах по-разному. В некоторых кантонах (суверенных субъектах федерации) 1 августа люди работали полный рабочий день, в других — только по утрам, нерабочим днём 1 августа уже было в кантонах Цюрих, Шаффхаузен, Тургау и Тичино.

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Согласно упомянутому историческому сообщению Швейцарского агентства печати именно кантон Тичино на референдуме 26 сентября 1993 года и проголосовал «за» превращение Дня Первого августа в нерабочий день с особым энтузиазмом (93,0%). В кантоне Женева за это отдали свои голоса 90,4% граждан и еще в 13 других кантонах показатель согласия с инициативой «Швейцарских демократов» превосходил планку в 80% голосов. Наименьшую радость по поводу свободного от работы дня 1 августа проявили кантоны Аппенцелль-Внутренний (59,3 процента) и Обвальден (68,0 процента).

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