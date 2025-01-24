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Кинофестиваль в Локарно может перенести сроки своего проведения

Одной из вероятных причин такого решения является нынешняя близость по срокам Локарно к другим значимым кинофестивалям.
Одной из вероятных причин такого решения является нынешняя близость по срокам Локарно к другим значимым кинофестивалям. Keystone-SDA

Кинофестиваль в Локарно рассматривает возможность переноса сроков проведения своего 80-го выпуска в 2027 году с августа на вторую половину июля. Одной из причин такого решения, названных руководством фестиваля, является нынешняя близость времени проведения Локарно к другим значимым киносмотрам.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Кроме того, август традиционно является «месяцем отпусков». Об этом в ответ на запрос агентства Keystone-SDA рассказал представитель пресс-службы фестиваля. Летом 2025 года фестиваль завершится как обычно только после католического праздника Успения Пресвятой Богородицы 15 августа, а этот день обычной становится днем начала сезона отпусков в некоторых странах, в том числе в соседней Италии.

Изменение сроков проведения фестиваля призвано укрепить его позиции в качестве «ведущей киноплатформы. В связи с коренными преобразованиями, произошедшими в киноиндустрии за последние годы, перенос сроков проведения Локарнского фестиваля вторую половину июля представляется необходимым для решения основных стоящих перед ним задач. Это решение призвано гарантировать, что фестиваль и дальше будет оправдывать ожидания аудитории, привлекая к участию в нем профессионалов киноиндустрии, признанных режиссеров и крупные кинопроекты.

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Решение о переносе сроков проведения фестиваля будет принято в тесном сотрудничестве с государственными швейцарскими органами власти и всеми заинтересованными сторонами. Цель — принять решение, которое обеспечит наилучшие рамочные условия проведения фестиваля». Следующие два кинофестиваля в Локарно пройдут с 6 по 16 августа 2025 года и с 5 по 15 августа 2026 года.

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