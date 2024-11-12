Кинофестиваль Yesh! вскрывает противоречия еврейской идентичности

Кинофестиваль The San Francisco Jewish Film Festival признал фильм Israelism лучшим документальным фильмом. Американские университеты подвергли этот фильм «культуре отмены». Фильм был назван антисемитским, хотя он был снят самими евреями. Организаторы Цюрихского фестиваля еврейских фильмов Yesh! решили сделать показ ленты поводом для публичных дебатов. Yesh!

Мишель Раппапорт (Michel Rappaport), директор Цюрихского фестиваля еврейских фильмов Yesh!, рассказывает порталу SWI swissinfo.ch о том, почему в этом году составить программу фестиваля было особенно трудно, а также обо всех тех душевных терзаниях, с которыми сталкивается еврейская диаспора после террористического нападения 7 октября 2023 года.

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Еврейских кинофестивалей в мире существуют десятки, они разбросаны по всему свету, в одних только Соединенных Штатах насчитывается не менее 20 фестивалей еврейских фильмов. Многообразие таких кинофестивалей логично отражает разнообразие еврейской идентичности, а также противоречий, которые исторически «зашиты» в ней. Сталкиваясь, светские и религиозные, сионистские и антисионистские, традиционалистские и реформистские взгляды приводят к порой причудливо извилистым линиям конфликтов, в том числе к конфликтам между самим Израилем и еврейской диаспорой за его рубежами.

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«Мультикультурность как аспект „еврейства“ — это очень увлекательный сюжет, который в то же время делает само это понятие очень сложным», — говорит Мишель Раппапорт, директор Еврейского кинофестиваля Yesh! в ЦюрихеВнешняя ссылка и архитектор по первой и основной профессии. Слово שׁ-Йеш на иврите имеет множество значений, но в основном оно означает существование или присутствие чего-либо, в грамматике это слово переводится как «Есть» (антоним слову «Нет»). Что касается упомянутого фестиваля, то оно означает, что у организаторов «есть» как минимум три с лишним десятка фильмов, которые показывают в Цюрихе с 7 по 14 ноября 2024 года. Кроме того, это слово означало и «наличие» дебатов, например, в связи с вызвавшим полярные оценки документальным фильмом Israelism режиссера Эрина Аксельмана (Erin Axelman) из США.

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В общем и целом это слово означает наличие огромного количества возможностей поразмышлять над вечным вопросом о том, что значит быть евреем. Фестиваль «Йеш!» возник на основе городского киноклуба, объединившего членов еврейской общины Цюриха, относящих себя к разряду заядлых синефилов. В 2024 году фестиваль отмечает свое десятилетие. Как говорит Мишель Раппапорт, сверхзадача фестиваля — стать платформой для открытых дискуссий, площадкой, объединяющей с помощью кино всех: евреев и неевреев. И именно поэтому архитектор Раппапорт посвящает фестивалю почти половину своего времени. «Если бы это был фестиваль только для евреев, то я бы даже и не стал его проводить», — говорит он.

Профессиональный рост и ясный профиль

За прошедшие 10 лет фестиваль заметно вырос в профессиональном плане, его обширная программа идет уже сразу в нескольких местных кинотеатрах. Как говорит Мишель Раппапорт, этот успех связан прежде всего с тем, что организаторам удалось сформировать особый профиль фестиваля, в частности за счет показов, как он говорит, «прогрессивных» фильмов, необязательно нравящихся всем. «Но это вовсе не значит, что эти фильмы отражают наше мнение. Некоторые люди считают (такую программную политику прицельной) провокацией, но мы просто хотим таким образом создать повод для рациональной дискуссии». И именно поэтому в 2024 году в программу фестиваля вошли документальные и художественные фильмы из 14 стран.

Мишель Раппапорт (Michel Rappaport), директор цюрихского Фестиваля еврейских фильмов Yesh! Keystone/Ennio Leanza

В их число входит и снятый палестино-израильским коллективом фильм No Other Land, признанный на Берлинском международном кинофестивале в феврале 2024 года лучшим документальным фильмом. В адрес создателей фильма, палестинца Баселя Адры и израильтянина Юваля Абрахама (Basel Adra / Yuval Abraham), немедленно полетели критические стрелы, особенно после того как они произнесли речь, призывающую к мирному сосуществованию двух народов, а ряд израильских и немецких политиков заявили, что речь была антисемитской. Все эти дебаты не стали для Мишеля Раппапорта причиной отказаться от показа фильма в Цюрихе. Более того, включать палестинские фильмы в программу «Йеш!» давно стало для него своего рода традицией. «Потому что это очень важная тема как для нас, евреев, так и для всего мира, тем более сейчас, после всего того, что произошло 7 октября 2023 года», — говорит Мишель Раппапорт.

«Эти фильмы отнюдь не устарели»

Понятно, что эту тему мы не могли не затронуть в разговоре с директором кинофестиваля «Йеш!». Речь идет о чудовищном теракте, совершенном ХАМАС, об угрозах самому существованию Израиля, исходящих со стороны Ирана и его ставленников, а также о реакции Израиля, которая, затронув Газу, распространилась потом на Ливан, Сирию и Иран. «Евреи, живущие за пределами Израиля, не могут не быть втянутыми в дискуссию об этом конфликте, при составлении программы фестиваля этой дискуссии также избежать было просто невозможно», — говорит директор фестиваля Мишель Раппопорт. В этом году, по его словам, израильские фильмы составляют лишь половину фестивальной программы, а после 7 октября был снят только один из них, имеется в виду документальный фильм Supernova о той рейв-вечеринке в пустыне, участники которой стали жертвами атаки террористов ХАМАС.

Остатки вечеринки Supernova, уничтоженной террористами ХАМАС 7 октября 2023 года. Документальный фильм об этой атаке — единственный фильм на фестивале Yesh!, снятый после начала нынешней войны. Yesh!

«На создание одного такого фильма уходит от трёх и более лет. Все остальные фильмы в программе были сняты ещё до 7 октября и можно конечно утверждать, что они уже устарели, но, с моей точки зрения, они по-прежнему очень современны. Возможно даже, что они стали ещё более актуальными из-за всего того, что произошло 7 октября. И очень жаль, что многие жертвы ХАМАС были как раз людьми, причисляющими себя к так называемому «лагерю мира», а это в Израиле политическая сила, чье влияние в последнее время постоянно сокращается». Израильская синефильская среда — одна из немногих социальных ниш, где так назывемые «прогрессисты» пока еще доминируют. Но и это обстоятельство уже не гарантирует сочувствия за рубежом.

«Важна некоторая дистанция»

В сентябре 2024 года три сотни кинематографистов опубликовали открытое письмоВнешняя ссылка с требованием бойкотировать израильские фильмы, представленные в программе Венецианского кинофестиваля. Одним из них была лента «Почему война», снятая Амосом Гитаем, вероятно, самым значительным израильским режиссером и давним критиком Израиля. С точки зрения Мишеля Раппапорта, своей взрывоопасной смесью национализма и религиозного доктринёрства израильские ультраправые «захватили еврейское самосознание. Очень жаль, что мы вынуждены дистанцироваться от соответствующих социальных групп в Израиле. В какой-то момент мы просто должны были это сделать». Хотя, как признаёт он, наверное, критиковать израильское общество, живя за его пределами, не очень-то и справедливо.

Помимо войны, есть в Израиле и другие проблемы. Так, израильский фильм Running on Sand («Бегущий по песку») показывает жизнь в Израиле беженцев из Эритреи. Yesh!

«Мне самому не приходится жить в ситуации постоянной угрозы, моим детям не приходится служить в армии. Я не знаю, как бы я сам отреагировал (на всё это). С другой стороны, может быть, сейчас как никогда важна некоторая дистанция. Возможно, как раз зарубежная диаспора только и способна сказать: „Сделайте шаг назад и посмотрите, что вы делаете“. Я думаю, что такой самоанализ с точки зрения неизбежности сосуществования (израильского и палестинского народа) сейчас более чем необходимы. Я не виню во всем одних только израильтян, но за последние 75 лет многое шло не так. Последние 30 лет израильтяне были почти как слепые, они построили прекрасную экономику, они переживали бум индустрии высоких технологий. Но буквально у них под носом совершалась оккупация, и я всегда боялся, что однажды что-то произойдет, ведь вечно так продолжаться не могло. И это случилось, к сожалению».

Иллюзорные планы

В конце ноября 2024 года в Женеве пройдет 13-й фестиваль палестинских фильмов Rencontres Cinématographiques Palestine, Filmer c’est Exister, кинопоказы пройдут с 27 ноября по 1 декабря 2024 года. Еще один такой фестиваль проходит и в Цюрихе, на него Мишель Раппапорт также был приглашен, но «Йеш!» и эти два мероприятия не имеют друг с другом ничего общего. Мишель Раппапорт говорит, что, конечно, было бы здорово, если бы в Швейцарии появился общий еврейско-палестинский фестиваль, но на данный момент это более чем иллюзорно.

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«Я хотел было показать палестинский фильм на фестивале „Йеш!», но его продюсеры сказали, что они не дадут нам этот фильм. На палестинцев „люди за кулисами“ также оказывают давление, чтобы они не вступали в контакт с евреями в поисках сотрудничества или мира. Поиск связей с другой стороной требует прежде всего осознания тяжелого положения палестинцев и перспективного видения того, как можно было бы сделать возможным сосуществование двух общин. Сейчас же у нас слишком много оружия и ни одного позитивного видения мирного будущего. Если говорить о видении, то пока у нас есть только фильмы», — резюмирует Мишель Раппопорт.

Англоязычный оригинал отредактировал Саймон Бредли (Simon Bradley), русскоязычный оригинал подготовила и отредактировала русскоязычная редакция SWI ип / НК / ап.