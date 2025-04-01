Компания Orell Füssli продает больше книг и расширяет сеть филиалов
Швейцарская промышленная группа Orell Füssli добилась новых успехов в книжной розничной торговле. В 2024 году компания увеличила количество своих филиалов и активизировала присутствие в сегменте онлайн-ритейла.
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Продажи холдинга Orell Füssli Thalia, в которой швейцарской группе принадлежит 50 % акций, составили чуть менее 249 млн франков. Половина этой суммы совокупно пришлась на Orell Füssli и её немецкого партнёра Thalia. Таким образом, на книжный бизнес пришлось почти 50 % общего оборота промышленно-коммерческой группы Orell Füssli, который достиг уровня 253 млн франков.
Согласно недавнему отчету компании, её выручка составила 125 млн. Оставшиеся доходы поступают из сферы производства бланков и прочей продукции строгой отчетности, включая изготовление банкнот и паспортов. Свою долю в общий успех внесло и промышленно-производственное объединение Zeiser.
Расширение сети филиалов
По сравнению с 2023 годом продажи книг в 2024 году выросли у группы на 6 %. По собственным данным, компания Orell Füssli продолжает укреплять своё лидерство в книжной рознице Швейцарии, что частично обусловлено расширением филиальной сети. В 2023 году компания открыла шесть новых книжных магазинов, включая выгодные точки на железнодорожных вокзалах в городах Кур, Аарау, Винтертур и Цуг.
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Ещё два новых филиала появились в торговом центре Letzipark в Цюрихе и в городе Устер недалеко от Цюриха. Кроме того, компания Orell Füssli приобрела дополнительный филиал Buchparadies в торговом центре Mall of Switzerland в городе Эбикон (кантон Люцерн) и книжный магазин Rapunzel на железнодорожном вокзале в Листале (регион Базеля). Всё большее значение приобретает, однако, и онлайн-ритейл. Компания отмечает, что традиционная розница получает прямую выгоду от цифровых продаж, так как 10 % всех онлайн-заказов клиенты предпочитают сами забирать в физическом магазине.
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Популярность чтения на планшетах и смартфонах также продолжает увеличиваться. Компания Orell Füssli фиксирует значительное увеличение масштабов цифрового бизнеса с электронными книгами и электронными читалками-ридерами. Одной из причин расширения цифрового сегмента стало партнёрство, заключённое в 2022 году с компанией Skoobe, сервисом подписки на электронные книги из Мюнхена. Это партнёрство укрепило позиции швейцарской компании на немецкоязычном книжном рынке.
Кроме того, значительный вклад в общий успех вносит издательское подразделение Orell Füssli, специализирующееся на образовательной, юридической и детской литературе. Важную роль здесь играет приобретение в 2022 году издательства учебных материалов Hep, которое вместе с партнёрами разработало электронную программу среднего специального образования по специальности «экономист» myKV, а также работает над системой тренировки разговорных навыков с поддержкой искусственного интеллекта.
Ставка на ИИ
Эта система представляет собой технологию, в которой используются алгоритмы ИИ (искусственного интеллекта) для моделирования диалогов, анализа речи и улучшения коммуникативных навыков. Такие системы применяются в самых разных сферах, начиная от обучения иностранным языкам и заканчивая подготовкой специалистов в области переговоров, продаж и клиентского обслуживания.
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Кто продал в Швейцарии больше всего книг?
В профессиональной среде эта система позволяет тренировать ведение переговоров, продаж и клиентских консультаций, предоставляя персонализированную обратную связь по выбору слов, интонации и структуре диалога. В языковом обучении технология помогает совершенствовать произношение, грамматику и риторику, а также даёт возможность моделировать диалоги в реальных ситуациях. В психологическом консультировании и терапии такие системы используются для симуляции сложных разговоров, например, в случае конфликтных ситуаций или эмоционально напряжённых бесед.
Функционирует эта технология за счёт распознавания речи, обработки естественного языка (NLP) и анализа голосовых и текстовых данных. Искусственный интеллект может генерировать реалистичные ответы, адаптироваться к контексту разговора и даже оценивать тональность высказываний. В некоторых случаях используются видеотренажёры с анализом мимики и жестов, что делает обучение ещё более эффективным.
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