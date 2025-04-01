The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Новости
Культура

Компания Orell Füssli продает больше книг и расширяет сеть филиалов

В 2024 году компания увеличила количество своих филиалов и активизировала присутствие в сегменте онлайн-ритейла.
В 2024 году компания увеличила количество своих филиалов и активизировала присутствие в сегменте онлайн-ритейла. Keystone-SDA

Швейцарская промышленная группа Orell Füssli добилась новых успехов в книжной розничной торговле. В 2024 году компания увеличила количество своих филиалов и активизировала присутствие в сегменте онлайн-ритейла.

Этот контент был опубликован на
5 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
Показать больше

Продажи холдинга Orell Füssli Thalia, в которой швейцарской группе принадлежит 50 % акций, составили чуть менее 249 млн франков. Половина этой суммы совокупно пришлась на Orell Füssli и её немецкого партнёра Thalia. Таким образом, на книжный бизнес пришлось почти 50 % общего оборота промышленно-коммерческой группы Orell Füssli, который достиг уровня 253 млн франков.

Согласно недавнему отчету компании, её выручка составила 125 млн. Оставшиеся доходы поступают из сферы производства бланков и прочей продукции строгой отчетности, включая изготовление банкнот и паспортов. Свою долю в общий успех внесло и промышленно-производственное объединение Zeiser.

Расширение сети филиалов

По сравнению с 2023 годом продажи книг в 2024 году выросли у группы на 6 %. По собственным данным, компания Orell Füssli продолжает укреплять своё лидерство в книжной рознице Швейцарии, что частично обусловлено расширением филиальной сети. В 2023 году компания открыла шесть новых книжных магазинов, включая выгодные точки на железнодорожных вокзалах в городах Кур, Аарау, Винтертур и Цуг.

Читайте также:

Показать больше

Ещё два новых филиала появились в торговом центре Letzipark в Цюрихе и в городе Устер недалеко от Цюриха. Кроме того, компания Orell Füssli приобрела дополнительный филиал Buchparadies в торговом центре Mall of Switzerland в городе Эбикон (кантон Люцерн) и книжный магазин Rapunzel на железнодорожном вокзале в Листале (регион Базеля). Всё большее значение приобретает, однако, и онлайн-ритейл. Компания отмечает, что традиционная розница получает прямую выгоду от цифровых продаж, так как 10 % всех онлайн-заказов клиенты предпочитают сами забирать в физическом магазине.

Читайте по теме:

Показать больше
орелл фюсли

Показать больше

Компания Orell Füssli – 500 лет книгопечатанию в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Типография, которая 500 лет назад начинала с печатания Библии, сегодня зарабатывает деньги, печатая… деньги!

Читать далее Компания Orell Füssli – 500 лет книгопечатанию в Швейцарии

Популярность чтения на планшетах и смартфонах также продолжает увеличиваться. Компания Orell Füssli фиксирует значительное увеличение масштабов цифрового бизнеса с электронными книгами и электронными читалками-ридерами. Одной из причин расширения цифрового сегмента стало партнёрство, заключённое в 2022 году с компанией Skoobe, сервисом подписки на электронные книги из Мюнхена. Это партнёрство укрепило позиции швейцарской компании на немецкоязычном книжном рынке.

Кроме того, значительный вклад в общий успех вносит издательское подразделение Orell Füssli, специализирующееся на образовательной, юридической и детской литературе. Важную роль здесь играет приобретение в 2022 году издательства учебных материалов Hep, которое вместе с партнёрами разработало электронную программу среднего специального образования по специальности «экономист» myKV, а также работает над системой тренировки разговорных навыков с поддержкой искусственного интеллекта.

Ставка на ИИ

Эта система представляет собой технологию, в которой используются алгоритмы ИИ (искусственного интеллекта) для моделирования диалогов, анализа речи и улучшения коммуникативных навыков. Такие системы применяются в самых разных сферах, начиная от обучения иностранным языкам и заканчивая подготовкой специалистов в области переговоров, продаж и клиентского обслуживания.

А также:

Показать больше

В профессиональной среде эта система позволяет тренировать ведение переговоров, продаж и клиентских консультаций, предоставляя персонализированную обратную связь по выбору слов, интонации и структуре диалога. В языковом обучении технология помогает совершенствовать произношение, грамматику и риторику, а также даёт возможность моделировать диалоги в реальных ситуациях. В психологическом консультировании и терапии такие системы используются для симуляции сложных разговоров, например, в случае конфликтных ситуаций или эмоционально напряжённых бесед.

Функционирует эта технология за счёт распознавания речи, обработки естественного языка (NLP) и анализа голосовых и текстовых данных. Искусственный интеллект может генерировать реалистичные ответы, адаптироваться к контексту разговора и даже оценивать тональность высказываний. В некоторых случаях используются видеотренажёры с анализом мимики и жестов, что делает обучение ещё более эффективным.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
141 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Инг Цанг

Новые глобальные альянсы и положение малых стран

В мире стремительно формируются новые политические и экономические альянсы. Какой стратегии в данных условиях должны придерживаться малые страны, такие как Швейцария?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
47 Отметки «мне нравится»
50 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Его популярность настолько велика, что с мая 2025 года билеты на гондольный подъемник из Кандерштега к озеру лучше бронировать заранее.

Показать больше

Озеро Эшинен: с мая билеты лучше бронировать заранее

Этот контент был опубликован на Его популярность настолько велика, что с мая 2025 года билеты на гондольный подъемник из Кандерштега к озеру лучше бронировать заранее.

Читать далее Озеро Эшинен: с мая билеты лучше бронировать заранее
Федеральная прокуратура Швейцарии прекратит разбирательство по делу об утечке в прессу конфиденциальной правительственной информации.

Показать больше

Прокуратура Швейцарии прекратит «коронавирусное» расследование

Этот контент был опубликован на Федеральная прокуратура Швейцарии прекратит разбирательство по делу об утечке в прессу конфиденциальной правительственной информации.

Читать далее Прокуратура Швейцарии прекратит «коронавирусное» расследование
Клаудия Майор — управляющий директор Германского фонда Маршалла США (German Marshall Fund) и бывшая руководительница группы по вопросам политики безопасности в Германском институте международных и внешнеполитических исследований (Stiftung Wissenschaft und Politik / SWP) в Берлине.

Показать больше

«Швейцария могла бы послать миротворцев в Украину»

Этот контент был опубликован на Эксперт по вопросам безопасности из Германии Клаудия Майор: швейцарские солдаты могли бы участвовать в миротворческой миссии в Украине.

Читать далее «Швейцария могла бы послать миротворцев в Украину»
Со своим новым студийным альбомом Stereo Crush музыканты заняли 1-е место в национальном чарте рок-альбомов — и сделали это уже в 13-й раз подряд.

Показать больше

Группа Gotthard в 13-й раз возглавляет музыкальные чарты Швейцарии

Этот контент был опубликован на Спустя 35 лет после основания рок-группа Gotthard из кантона Тичино вновь вписала своё имя в историю швейцарской сцены.

Читать далее Группа Gotthard в 13-й раз возглавляет музыкальные чарты Швейцарии
Спецслужбы Швейцарии будут присутствовать инкогнито в интернете

Показать больше

Спецслужбы Швейцарии будут присутствовать инкогнито в интернете

Этот контент был опубликован на Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDB) получила право использовать в онлайн-пространстве виртуальных агентов под прикрытием.

Читать далее Спецслужбы Швейцарии будут присутствовать инкогнито в интернете
Швейцария должна активнее участвовать в совместных учениях с силами НАТО, не отказываясь при этом от нейтралитета. Об этом заявил швейцарский посол в Бельгии и при НАТО Жак Питтлу (Jacques Pitteloud)

Показать больше

Швейцарский посол: «Надо проводить больше учений с НАТО»

Этот контент был опубликован на Он уточнил, что его страну никто не призывает «наконец-то» вступить в Альянс и взять на себя обязательства по Статье 5 Устава НАТО.

Читать далее Швейцарский посол: «Надо проводить больше учений с НАТО»
В субботу жители Швейцарии смогут наблюдать редкое астрономическое явление — частичное солнечное затмение.

Показать больше

Частичное солнечное затмение в Швейцарии: где и когда наблюдать

Этот контент был опубликован на В субботу жители Швейцарии смогут наблюдать редкое астрономическое явление — частичное солнечное затмение.

Читать далее Частичное солнечное затмение в Швейцарии: где и когда наблюдать
Главной проблемой для семей остается нехватка финансовых ресурсов. Многие респонденты считают, что для улучшения качества жизни им необходим больший доход.

Показать больше

Деньги остаются главной проблемой для швейцарских семей

Этот контент был опубликован на Швейцарские семьи испытывают финансовое давление и это их беспокоит больше всего.

Читать далее Деньги остаются главной проблемой для швейцарских семей
Ученые выяснили: за один-два года до расставания удовлетворённость отношениями резко снижается. И надо бить тревогу.

Показать больше

Когда наступает точка невозврата в отношениях?

Этот контент был опубликован на Ученые выяснили: за один-два года до расставания удовлетворённость отношениями резко снижается. И надо бить тревогу.

Читать далее Когда наступает точка невозврата в отношениях?

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Но ещё не вечер: основную прибыль компания получает всегда во второй половине года за счет продажи учебников и Рождественских праздников.

Показать больше

Группа Orell Füssli слегка нарастила продажи книг

Этот контент был опубликован на Но ещё не вечер: основную прибыль компания получает всегда во второй половине года за счет продажи учебников и Рождественских праздников.

Читать далее Группа Orell Füssli слегка нарастила продажи книг

Показать больше

Автор бестселлеров Жоэль Диккер: сам себе писатель и издатель!

Этот контент был опубликован на Швейцарец Жоэль Диккер решил основать собственное издательство, и это в ситуации, когда сегодня каждый может издать себя сам!

Читать далее Автор бестселлеров Жоэль Диккер: сам себе писатель и издатель!
Swiss passport

Показать больше

Концерн Orell Füssli будет производить электронные документы?

Этот контент был опубликован на Швейцарская компания Orell Füssli, печатающая деньги, паспорта и другие бланки строгой отчетности, будет производить электронные документы.

Читать далее Концерн Orell Füssli будет производить электронные документы?
Orell Füssli

Показать больше

Швейцарской компании Orell Füssli исполнилось 500 лет

Этот контент был опубликован на Компании Orell Füssli исполнилось 500 лет. Это та самая фирма, которая печатает швейцарские деньги. Но не только!

Читать далее Швейцарской компании Orell Füssli исполнилось 500 лет
E-books

Показать больше

Так ли популярны электронные книги?

Этот контент был опубликован на В последнее время популярность электронных книг возросла во всем мире. В Швейцарии освоение новых технологий чтения происходит довольно медленно.

Читать далее Так ли популярны электронные книги?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR