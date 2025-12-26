The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Культура

Людовико Антонио Давид: художник-бунтарь из Тичино в Риме

На одной из картин изображено "Поклонение пастухов".
«Поклонение пастухов»: одна из двух картин Людовико Давида, находящихся в церкви Сант-Андреа-аль-Квиринале (Sant’Andrea al Quirinale). tvsvizzera.it

В своем трактате All’amore dell’arte, на протяжении столетий остававшемся неопубликованным, склонный к полемике и эклектичному синтезу самых разных идей и жанров, Людовико Антонио Давид выступил с резкой критикой римских художественных институций. В центре новой научной монографии находятся как его фигура, так и фигура его сына Антонио.

Этот контент был опубликован на
11 минут
Марио Мессина (Mario Messina)

В барочном Риме, где с кистью в одной руке и с пером в другой, однажды появился тичинский художник Людовико / Лодовико Антонио ДавидВнешняя ссылка, искусство существовало не ради искусства, оно было языком власти. Склонный к полемике и эклектичному синтезу самых разных идей, методов и жанров, Людовико Давид родился во второй половине 17 века на территории нынешнего швейцарского кантона Тичино. Сегодня почти забытый, он совмещал в себе качества живописца, гравёра и теоретика искусства. Его история — вместе с историей его сына Антонио — дает возможность посмотреть на связь швейцарской культуры и столицы христианского мира с неожиданного ракурса.

Давид был человеком своего времени, но он не умел и не хотел приспосабливаться к установленным художественным канонам и нормам. Свою итальянскую одиссею он начал в Венеции в качестве гравёра. Давид быстро стал своим в кругу выходцев из Тичино, вносивших заметный вклад в культурную жизнь Серениссимы (так в то время поэтически называли Венецианскую республику). Именно здесь он утвердился как художник и как интеллектуал. Его интересы, однако, выходили далеко за пределы только изобразительного искусства. Он изучал математику, естественные науки и астрономию. «Эклектик», — так характеризует его сегодня проф. Лука Пеццуто из Университета Л’Акуила (Università degli Studi dell’Aquila).

Читайте также:

Показать больше
odessa

Показать больше

История

Архитекторы из швейцарского Тичино в Одессе

Этот контент был опубликован на Многих из них до сих пор ошибочно принимают за итальянцев, так что пора внести давно назревшие правки и уточнения.

Читать далее Архитекторы из швейцарского Тичино в Одессе

Совместно с профессором Стефанией Вентра он готовит первую научную публикацию одного из главных и до сих пор неопубликованных сочинений Давида. «А еще он был склонен к жесткой полемике», — добавляет профессор Пеццуто, подчёркивая тем самым явное нежелание художника из Тичино подчиняться общепринятым в Риме той эпохи правилам. Он с недоверием относился к академической среде и проявлял нетерпимость к жёстким иерархическим отношениям, царившим обычно между мастером и учеником.

Его жизнь проходила в постоянных столкновениях и конфликтах с институциональным порядком и с коллегами. После своего начального венецианского периода он долго путешествовал между Мантуей, Болоньей и Пармой, изучая великих мастеров и переосмысливая их наследие в ситуации доминирования в то время тоскано-римской школы, прославленной первым теоретиком истории искусства Джорджо Вазари и ориентированной на античный идеал формы и иерархическую модель художественного развития, из-за чего северные традиции культуры Италии оказывались на периферии.

Человек с Севера

Мыслитель как раз северного склада, Давид оставался верен своим ломбардо-швейцарским культурным корням и был решительно настроен вернуть «школе Севера» заслуженное достоинство. Когда в конце 17 века он прибыл в Рим, исходные условия для этого проекта казались более чем благоприятными: он был знаком с влиятельными людьми и сам происходил из уважаемого рода. Однако и здесь разногласия и конфликты не заставили себя долго ждать. Людовико Антонио Давид выступил с прямой критикой Академии Святого Луки (Accademia di San Luca), обвиняя её адептов том, что они, по сути, математику приравняли к живописи.

В этом видео историк искусства Илария Сгарбоцца представляет римские работы Людовико Давида (на итальянском языке):

Он резко выступал против чрезмерной опоры на анатомические рисунки, против культа Рафаэля и в целом против костных традиций. Однако его понимание изобразительного искусства как синтеза цвета, перспективы и геометрии вскоре привело к тому, что он оказался на обочине художественной жизни. «Давид выступал против простого подражания образцам и стремился к более научному и более строгому подходу к живописи», — говорит профессор Пеццуто. Тем не менее Давид оставил в Риме заметные следы. Две его картины, «Поклонение пастухов» и «Поклонение волхвов», заказанные в 1691 году князем Джованни Баттистой Памфили, и по сей день находятся в церкви Сант-Андреа-аль-Квиринале (Sant’Andrea al Quirinale).

Он работал также, применяя свою теорию математической перспективы, над росписью купола позднее разрушенной капеллы Collegio Clementino. Для церкви Санта-Мария-делла-Скала (Santa Maria della Scala) Давид написал расположенную в капелле Святого Иосифа картину «Обручение Девы Марии», которая на протяжении долгого времени приписывалась его сыну Антонио. Людовико Давид при этом отнюдь не утратил интереса и к теоретическим штудиям. Он писал и редактировал тексты, многие из которых так и не были никогда опубликованы. Его главное сочинение — All’amore dell’arte — представляет собой корпус рукописей, включающий в себя более трёхсот трактатов и до настоящего времени так научно и не опубликованный.

Великий свидетель

В этом историко-хроникальном труде он с мрачной иронией описывает заблуждения и пороки римской культурной сферы. Текст рассказывает нам драматическую историю художника, противостоящего своей эпохе — историю северного интеллектуала, перенесённого в самое сердце итальянского классицизма и убеждённого в том, что истинное искусство создается не копированием статуй, но путем изучения законов природы, прежде всего света, и науки. «Речь идёт о тексте, который позволяет нам понять не только художественную технику, но и римское общество того времени, — отмечает профессор Стефания Вентра, — Этот текст содержит подробные сведения о контрактах, заказах и повседневной жизни художников, будучи написанным языком необычайно богатым, в котором переплетаются тичинские, ломбардские, тосканские и римские влияния».

Проект научно-критического издания текста All’amore dell’arte был осуществлён Лукой Пеццуто и Стефанией Вентра при поддержке «Архива современности» Университета итальянской Швейцарии (Archivio del Moderno, Università della Svizzera italiana) и в ближайшее время должен выйти в издательстве Officina Libraria. «Давид является исключительным источником для реконструкции отношений между художниками и римскими меценатами, — добавляет профессор Пеццуто. — Первая полная транскрипция его рукописей наконец позволяет нам понять весь масштаб его мышления».

Несмотря на весь свой блестящий ум, Людовико Антонио Давиду так никогда и не удалось ни обрести внутренний покой, ни добиться признания великих современников. Вероятно, он умер около 1716 года вдали от Рима, побывав сначала в Неаполе, а затем где-то, точно неизвестно, в зоне романо-германских культурных контактов, где он занимался астрономическими вопросами и реформой григорианского календаря. Его последние письменные труды, в том числе трактат Il Disinganno, на страницах которого он намеревался пересмотреть историю итальянского искусства, сместив акцент с центральных школ на школы Севера, на данный момент считаются утраченными. И здесь начинается вторая часть этой истории — история его сына Антонио Давида.

Сын Антонио и отказ от отцовской полемики

В отличие от отца, Антонио родился не в Швейцарии, а в Риме. Он был целиком и полностью человеком своей эпохи. «Это европейский художник 18 века, гармонично интегрированный в свою эпоху», — говорит профессор Вентра. «Если отец обращался к прошлому, то сын действовал в настоящем, в мире дворов и художественных академий». Будучи востребованным портретистом, он выполнял заказы знати, кардиналов и Римских Пап, многие его произведения вошли в передававшиеся по наследству из поколения в поколение собрания картин знатных римских семей.

Портретная живопись королевы
Антонио Давид был прежде всего портретистом: на этом изображении представлена Мария Беатриче д’Эсте, супруга короля Англии, Шотландии и Ирландии Якова II Стюарта. wikipedia

Уже в молодые годы он был введён в папские круги — в том числе благодаря связям своего отца, и его карьера развивалась без скандалов и конфликтов. «Антонио сумел упрочить и развить клиентскую сеть, созданную его отцом, не поставив при этом под угрозу собственную карьеру», — отмечает проф. Вентра. В художественном отношении Антонио Давид был «профессионалом», специализировавшийся на портретах крупного плана — с чётко очерченными лицами и тщательно прописанной одеждой, но при этом с минимальной психологической глубиной. Качество его работ неоднородно: одни из них превосходны, другие скорее посредственны и конвенциональны.

При этом весь корпус его полотен может оказаться более обширным, чем принято считать сегодня. Инвентарный список, хранящийся в Государственном архиве Рима, включает в себя домашнее собрание живописи и копий картин старых мастеров, в том числе и произведений северных художников. Это может указывать на художественный вкус, унаследованный им от отца. Самая любопытная гипотеза, которую разделяют несколько исследователей, состоит в том, что Антонио сам способствовал исчезновению части полемических сочинений своего отца, стремясь защитить собственную карьеру от нападок критиков и оппонентов.

Будучи сыном бунтаря, он ведь работал для потомков тех самых семей, характеризуя которые его отец порой сознательно слов не подбирал. Это был, наверное, прагматический шаг, скорее всего неизбежный в той ситуации. Так история семьи Давидов в пределах одного поколения проходит путь от художника, сражавшегося с академиями, к художнику, пользующемуся предоставляемыми ими привилегиями. От одинокого, опередившего свое время теоретика — к признанному, но сдержанному профессионалу, не хватавшего, что называется, звезд с небес.

Сегодня оба Давида вновь выходят из забвения благодаря совместной работе итальянских и швейцарских историков. «Людовико Антонио Давид не был великим живописцем, но был великим свидетелем своей эпохи», — говорит проф. Пеццуто. «А его сын Антонио — более сдержанный, но не менее интересный человек — завершает портрет семьи, сформированной неуёмным интеллектом тичинских художников». Это история, которая и спустя три столетия продолжает рассказывать нам о талантах и упорстве людей, пришедших издалека, чтобы быть услышанными в Вечном городе даже ценой конфликта буквально со всеми вокруг».

Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR