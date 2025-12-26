The Swiss voice in the world since 1935
Культура

Свечи made in Switzerland: традиционное ремесло конкурирует с импортом

Большинство свечей, продаваемых в Швейцарии, импортируются.
Свечи давно перестали быть лишь спутниками дней рождения и религиозных обрядов, превратившись в трендовый продукт. RTS

Свечи давно перестали быть лишь спутниками дней рождения и религиозных обрядов, превратившись в трендовый продукт. На этом рынке швейцарские производители чувствуют себя вполне уверенно. Программа basik, выходящая на франкоязычном общественном телеканале RTS, поинтересовалась у местных изготовителей свечей рецептом их успеха.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Шарль Рейнманн (Charles Reinmann), телеканал RTS / портал Swissinfo

За прошедший год свечная компания Hello Candle продала более 120 000 свечей, продемонстрировав впечатляющее развитие. За брендом стоят Мари Броке (Marie Broquet) и Юнес Мокаддем (Younès Mokaddem) — пара предпринимателей из города Ивердон-ле-Бен (Yverdon-les-Bains). Первые свечи они изготовили в 2018 году, тогда ещё в коридоре их собственной квартиры.

А сегодня у них в городке Грандсон (Grandson, кантон Во) работает полноценное производство площадью 600 кв. метров, на котором ежедневно изготавливается до 1 000 свечей. Компания круглый год обеспечивает работой шесть сотрудников, в период рождественских городских ярмарок она дополнительно нанимает ещё около двадцати человек.

Сюжет телеканала RTS — в оригинале на французском языке.

Внешний контент

Производители делают ставку только на локальные и европейские исходные материалы. «Мы используем соевый воск — растительный воск на основе соевого масла, произведённого в Европе без ГМО, натуральные ароматические вещества из французского города Грас (Grasse) и фитили из древесных отходов. Упаковку и этикетки мы получаем исключительно у европейских или швейцарских поставщиков», — рассказывает Мари Броке.

Достаточно беглого взгляда на статистику, чтобы убедиться: большинство свечей, продаваемых в Швейцарии, имеет иностранное происхождение. В 2024 году страна импортировала около 15 000 тонн свечей и восковых изделий на общую сумму 67 млн франков. В тройку основных стран-поставщиков входят Польша, Китай и Германия. При этом ценовой разброс остаётся значительным: если декоративные свечи во многих магазинах можно приобрести всего за несколько франков за штуку, то самая дорогая модель, представленная в брендовом универмаге Globus, стоит 1 690 франков.

Повседневный ритуал

В швейцарской сети универмагов Bongénie сегмент свечей демонстрирует устойчивый рост. «В 2024 году мы зафиксировали по сравнению с 2023 годом увеличение продаж на 17 процентов», — отмечает руководитель отдела по связям с общественностью и коммуникациям этой сети Клаудиа Торреквадра (Claudia Torrequadra). Причины? «Разумеется, Covid-19, который в определённой степени способствовал тому, что теперь называют cocooning — стремлению людей чувствовать себя комфортно у себя дома».

«Зажечь свечу? Это действие может показаться незначительным жестом, но на самом деле это один из очень важных повседневных ритуалов, снижающих уровень гормона стресса кортизола, и стимулирующих выработку окситоцина, связанного с ощущением благополучия», — поясняет Жюльен Интарталья (Julien Intartaglia), профессор Высшей школы управления HEG Arc в г. Невшатель.

«Свечи обладают ярко выраженным успокаивающим эффектом, особенно в нашу эпоху неопределённости, отмеченную стремительным темпом технологических инноваций. Сегодня человек как никогда испытывает потребность сосредоточиться на каком-то одном значимом моменте своей жизни — и тогда ему кажется, что время начинает течь медленнее», — уточняет ученый. В результате мировой рынок свечей демонстрирует ежегодное увеличение объёма продаж на уровне 6,5 процента. В настоящее время он оценивается в 14 миллиардов долларов и к 2030 году может достичь 21 миллиарда.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

