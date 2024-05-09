Что нужно для счастья? Три мудрых совета от Франца Холера

Франц Холер родился в городе Ольтен, тайной литературной столице немецкой Швейцарии, в 1943 году. Сегодня в немецкоязычном литературном мире он считается одной из самых ярких личностей. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

Профессией швейцарского писателя и артиста эстрады Франца ХолераВнешняя ссылка был поиск остроумных слов и метафор на актуальную тему. Сегодня ему уж 81 год, и он мог бы многое рассказать о том, что такое счастье и как его найти.

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Ноэми Бахофнер (Noemi Bachofner), радио SRF

Наверное, мало найдется на свете людей, которые могли уже полвека назад спеть о конце света с такой легкостью и остроумием, как Франц Холер. Песня начинается с маленького противного жука на далеком острове, который полностью вымирает, и все этому только рады, а заканчивается всё разрушенной экосистемой. «Я уверен, что конец света, дамы и господа, уже начался», — такова заключительная строка этого речитатива, которому уже полвека.

Для тех, кто знает немецкий — ниже небольшой ролик с оригинальным исполнением речитатива о конце света.

Внешний контент

Даже несмотря на столь мрачные темы швейцарский писатель и сегодня не утратил легкости мысли и остроумия. Как ему это удается? Три мудрых историиВнешняя ссылка о счастье от Франца Холера.

Писатель из кантона Тичино Альберто Несси (Alberto Nessi, справа) приветствует швейцарского писателя Франца Холера (Franz Hohler) на 38-х Днях литературы в Золотурне в субботу, 7 мая 2016 г. Фестиваль Solothurner Literaturtagen является важнейшим смотром современной швейцарской литературы на немецком языке, в 2024 году Дни пройдут с 10 по 12 мая. KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER KLAUNZER

Он родился в городе Ольтен, тайной литературной столице немецкой Швейцарии, в 1943 году. Сегодня в немецкоязычном литературном мире он считается одной из самых ярких личностей. Писатель, артист эстрады (в немецком языке в этом смысле применяется понятие «артист кабаре»), бард: за все время своей творческой карьеры он был удостоен массы наград и премий.

1. Ночные мгновения счастья на горе Монблан

«В моем возрасте счастье для меня — это когда я просыпаюсь утром и понимаю, что я всё ещё здесь», — с улыбкой говорит Франц Холер. Ему уже 81 год, и он может оглянуться на долгую жизнь, в которой было много счастливых моментов — от встреч с любовью до рождения детей.

Но особенно Франц Холер вспоминает тот момент, когда он оказался на горе Монблан ночью. Вообще-то тур был запланирован на дневное время, потом он узнал, что приданный его группе проводник вместе со своим коллегой намерен совершить ещё и ночную вылазку на гору. Он был в восторге от такой возможности и попросил, чтобы его тоже взяли в число участников этой группы.

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Восхождение началось в десять часов вечера при полной луне. «Свет луны давал возможность полюбоваться всей цепочкой Альпийских гор и это было похоже на транс. Когда мы добрались до вершины, взошло солнце. Это и был момент настоящего и полного счастья».

2. Повседневные моменты счастья ранней весной

Как говорит Франц Холер, счастье можно отыскать в самых, казалось бы, мелких повседневных моментах. «Я наслаждаюсь всем тем, что делает меня счастливым. Когда по утрам поют дрозды, это так чудесно, я готов слушать их бесконечно. Или ранняя весна, когда всё вокруг начинает расцветать — всё это всегда приводит меня в полный восторг».

Источником вдохновения для него и импульсом к созданию новых текстов такие повседневные моменты жизни становятся регулярно. Среди его работ есть не только детские тексты, но и романы для взрослых, а также стихи и песни. Идея романа «Реконкиста» (Die Rückeroberung, неофициальный вариант перевода наш, прим. ред.), например, пришла к нему прямо за рабочим столом. На телеантенну на здании напротив вдруг села большая птица, и автор представил себе, что это орел.

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«Внезапно я подумал: да это же история, которую ты непременно должен написать!». Так что эта книга и начинается с орла, сидящего на телевизионной антенне здания напротив. В этом тексте животные постепенно берут, точнее, возвращают себе власть над городом Цюрих.

3. Скорбь — это также часть жизни

На творчество Франца Холера в значительной степени повлияли его такие ровесники и современники, как Эмиль Штайнбергер (получил культовый статус после роли в фильме «Как стать швейцарцем») и Мани Маттер (культовый швейцарский бард). С последним Франца Холера связывала как любовь к песням на швейцарском диалекте немецкого, так и глубокая личная дружба. Он очень хотел исполнить своему другу песню Weni mol alt bi («Когда я стар и сед»), диалектный перевод знаменитой песни группы Beatles.

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Увы, тогда крест на этих планах поставила неумолимая смерть. Горе и скорбь — это тоже часть жизни. Однажды на концерте Францу Холеру задали вопрос: «Если утром я проснулась, и мне не до смеха, то что нужно сделать, чтобы смех и радость снова вернулись в мою жизнь». Его совет: «Я не думаю, что Вы можете заставить себя смеяться. Если Вы проснулись и Вам грустно, оставайтесь грустной, пока Вам это не надоест».

Возможно, такое позитивное отношение к жизни также как-то связано с его мировоззрением. Если бы Францу Холеру пришлось описать свое мировоззрение в трех предложениях, то оно звучало бы так: «Жизнь всегда права». С таким отношением к жизни, возможно, легко петь даже о конце света.

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