Швейцарская поп-звезда Бастиан Бейкер стал послом ЮНИСЕФ
Швейцарский автор-исполнитель Бастиан Бейкер из франкоязычной Швейцарии (Лозанна) стал новым послом Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
«Бастиан Бейкер намерен использовать свою известность для того, чтобы поддержать тех, кто больше других нуждается в помощи. Он хотел бы помочь создать мир, в котором каждый ребенок имел бы возможность полностью раскрывать свой потенциал», — говорится в заявлении менеджмента музыканта.
Помимо Бастиана Бейкера в список швейцарских послов ЮНИСЕФ входят певица Штефани Хайнцманн, лыжница Тина Вайратер (представляет Княжество Лихтенштейн), британско-швейцарский актёр Анатоль Таубман и телеведущий Курт Эшбахер.
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За свою карьеру Бастиан Бейкер продал более 1 млн альбомов и выступил уже в 50 странах мира. За свое творчество он получил семь швейцарских музыкальных премий, а также три премии Prix Walo (важнейшая премия в мире швейцарского шоу-бизнеса) и премию MTV Europe Music Award.
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