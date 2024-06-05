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Швейцарская поп-звезда Бастиан Бейкер стал послом ЮНИСЕФ

Швейцарский автор-исполнитель Бастиан Бейкер из франкоязычной Швейцарии (Лозанна) стал новым послом Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Швейцарский автор-исполнитель Бастиан Бейкер из франкоязычной Швейцарии (Лозанна) стал новым послом Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). KEYSTONE/KEYSTONE/Cyril Zingaro

Швейцарский автор-исполнитель Бастиан Бейкер из франкоязычной Швейцарии (Лозанна) стал новым послом Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

«Бастиан Бейкер намерен использовать свою известность для того, чтобы поддержать тех, кто больше других нуждается в помощи. Он хотел бы помочь создать мир, в котором каждый ребенок имел бы возможность полностью раскрывать свой потенциал», — говорится в заявлении менеджмента музыканта.

Помимо Бастиана Бейкера в список швейцарских послов ЮНИСЕФ входят певица Штефани Хайнцманн, лыжница Тина Вайратер (представляет Княжество Лихтенштейн), британско-швейцарский актёр Анатоль Таубман и телеведущий Курт Эшбахер.

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За свою карьеру Бастиан Бейкер продал более 1 млн альбомов и выступил уже в 50 странах мира. За свое творчество он получил семь швейцарских музыкальных премий, а также три премии Prix Walo (важнейшая премия в мире швейцарского шоу-бизнеса) и премию MTV Europe Music Award.

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