Швейцарская поп-звезда Бастиан Бейкер стал послом ЮНИСЕФ

Швейцарский автор-исполнитель Бастиан Бейкер из франкоязычной Швейцарии (Лозанна) стал новым послом Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). KEYSTONE/KEYSTONE/Cyril Zingaro

Швейцарский автор-исполнитель Бастиан Бейкер из франкоязычной Швейцарии (Лозанна) стал новым послом Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss pop star Bastian Baker named UNICEF ambassador Оригинал Читать далее Swiss pop star Bastian Baker named UNICEF ambassador

«Бастиан Бейкер намерен использовать свою известность для того, чтобы поддержать тех, кто больше других нуждается в помощи. Он хотел бы помочь создать мир, в котором каждый ребенок имел бы возможность полностью раскрывать свой потенциал», — говорится в заявлении менеджмента музыканта.

Помимо Бастиана Бейкера в список швейцарских послов ЮНИСЕФ входят певица Штефани Хайнцманн, лыжница Тина Вайратер (представляет Княжество Лихтенштейн), британско-швейцарский актёр Анатоль Таубман и телеведущий Курт Эшбахер.

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За свою карьеру Бастиан Бейкер продал более 1 млн альбомов и выступил уже в 50 странах мира. За свое творчество он получил семь швейцарских музыкальных премий, а также три премии Prix Walo (важнейшая премия в мире швейцарского шоу-бизнеса) и премию MTV Europe Music Award.

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