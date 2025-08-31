The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Культура

Президент Швейцарии отметила на ESAF важность единых ценностей

Президент Швейцарии подчеркнула на Фестивале альпийских искусств и видов спорта важность единых для общества ценностей.
Президент Швейцарии подчеркнула на Фестивале альпийских искусств и видов спорта важность единых для общества ценностей. Keystone-SDA

Президент Швейцарии подчеркнула на Фестивале альпийских искусств и видов спорта важность единых для общества ценностей.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

По её словам, борьба «швинген» делает возможным «мирный праздник» и «выражает чувство личной сопричастности со Швейцарией». «Сама я вряд ли сгодилась на этот вид спорта, для этого мне бы пришлось подрасти сантиметров на 30 и удвоить свой вес», — с иронией отметила Карин Келлер-Зуттер, выступая перед гостями Фестиваля, число которых составляло на тот момент 56 500 человек.

Показать больше
Вряд ли что-то способно превзойти этот символ в гонке за звание быть идеально-типическим швейцарским символом: музыкант в традиционном костюме на лугу с видом на Люцернское озеро играет на альпийском роге. Альпийский рог (альпийский горн, нем. Alphorn) — духовой инструмент басово-тенорового регистра, изготовляемый из дерева. Достигает в длину 5 метров, способен издавать только звуки натурального звукоряда. Изготавливается из пихты.

Показать больше

Швейцарские странности

В поисках исконно швейцарского музыкального инструмента

Этот контент был опубликован на Многие связывают с образом Швейцарии альпийский рог, но возник он не в Швейцарии. Так какой же инструмент может считаться исконно-швейцарским?

Читать далее В поисках исконно швейцарского музыкального инструмента

«Такие ценности, как взаимное уважение, внимательное отношение друг к другу и чувство локтя должны проявляться в Швейцарии везде, не только в спорте, но и в повседневной жизни. Сейчас нам как обществу особенно важно сплотиться», — подчеркнула Карин Келлер-Зуттер, имея в виду внешнеполитические и экономические вызовы, стоящие перед страной.

Арена Фестиваля альпийских искусств и видов спорта 2025 года (Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest, ESAF) в кантоне Гларус, фото сделано в понедельник, 18 августа 2025 года, регион горда Моллис. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller
Арена Фестиваля альпийских искусств и видов спорта 2025 года (Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest, ESAF) в кантоне Гларус, фото сделано в понедельник, 18 августа 2025 года, регион города Моллис. Keystone / Gian Ehrenzeller

Она добавила, что Швейцария остаётся «надёжной и предсказуемой». Здесь «соблюдают закон и действуют по демократическим правилам. Мы выступаем за достоинство и уважение, мы всегда ищем компромиссы», — указала федеральный президент.

Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch
Показать больше
Деревянный бык по имени Макс высотой 20 метров после завершения праздника альпийских культуры и спорта отправится в кантон Ури.

Показать больше

Культура

Символ ESAF бык Макс переедет в кантон Ури

Этот контент был опубликован на Деревянный бык по имени Макс высотой 20 метров после завершения праздника альпийских культуры и спорта отправится в кантон Ури.

Читать далее Символ ESAF бык Макс переедет в кантон Ури

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
60 Отметки «мне нравится»
66 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
5 Отметки «мне нравится»
3 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Деревянный бык по имени Макс высотой 20 метров после завершения праздника альпийских культуры и спорта отправится в кантон Ури.

Показать больше

Культура

Символ ESAF бык Макс переедет в кантон Ури

Этот контент был опубликован на Деревянный бык по имени Макс высотой 20 метров после завершения праздника альпийских культуры и спорта отправится в кантон Ури.

Читать далее Символ ESAF бык Макс переедет в кантон Ури
Трагедия произошла на территории, прилегающей к площадке Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, проходящего в Моллисе (Mollis, кантон Гларус).

Показать больше

Поезд насмерть сбил человека во время фестиваля ESAF

Этот контент был опубликован на Трагедия произошла на территории, прилегающей к площадке Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, проходящего в Моллисе (Mollis, кантон Гларус).

Читать далее Поезд насмерть сбил человека во время фестиваля ESAF
Швейцарское Финансово-аудиторское ведомство (EFK) опубликовало данные о средствах, привлеченных политическими партиями в 2024 году.

Показать больше

Партии Швейцарии отчитались о своих доходах за 2024 год

Этот контент был опубликован на Швейцарское Финансово-аудиторское ведомство (EFK) опубликовало данные о средствах, привлеченных политическими партиями в 2024 году.

Читать далее Партии Швейцарии отчитались о своих доходах за 2024 год
Комитет Kompass требует поставить на голосование форму проведения референдума по так называемому Третьему пакету соглашений с ЕС.

Показать больше

Инициатива Kompass требует референдума о референдуме

Этот контент был опубликован на Комитет Kompass требует поставить на голосование форму проведения референдума по так называемому Третьему пакету соглашений с ЕС.

Читать далее Инициатива Kompass требует референдума о референдуме
Те, кто не живет в городе Прунтру, кантон Юра, скорее всего, не смогут посещать местный открытый бассейн до конца сезона в сентябре.

Показать больше

В Поррантрюи продлят запрет иностранцам пользоваться бассейном

Этот контент был опубликован на Те, кто не живет в городе Поррантрюи, кантон Юра, скорее всего, не смогут посещать местный открытый бассейн до конца сезона в сентябре.

Читать далее В Поррантрюи продлят запрет иностранцам пользоваться бассейном
Среди раскопанных бесценных находок присутствуют бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина.

Показать больше

Культура

В Швейцарии нашли сокровища бронзового века

Этот контент был опубликован на Среди раскопанных бесценных находок присутствуют бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина.

Читать далее В Швейцарии нашли сокровища бронзового века
Компания Perlen Papier AG, входящая в холдинг Perlen Industrieholding, объявила о плане сократить около 65 рабочих мест.

Показать больше

Рабочее место

Бумажный комбинат Perlen Papier сокращает 65 рабочих мест

Этот контент был опубликован на Компания Perlen Papier AG, входящая в холдинг Perlen Industrieholding, объявила о плане сократить около 65 рабочих мест.

Читать далее Бумажный комбинат Perlen Papier сокращает 65 рабочих мест
Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности.

Показать больше

Orell Füssli увеличивает продажи книг, несмотря на спад спроса

Этот контент был опубликован на Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности.

Читать далее Orell Füssli увеличивает продажи книг, несмотря на спад спроса
В Швейцарии всё больше работодателей предлагают работу из дома. Таким образом, они идут вразрез с тенденцией, наблюдаемой у конкурентов за рубежом.

Показать больше

Рабочее место

Удалённая работа в Швейцарии бьёт рекорды

Этот контент был опубликован на В Швейцарии всё больше работодателей предлагают работу из дома. Таким образом, они идут вразрез с тенденцией, наблюдаемой у конкурентов за рубежом.

Читать далее Удалённая работа в Швейцарии бьёт рекорды
Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026».

Показать больше

История

Отель Badrutt’s Palace признан «Отелем года-2026»

Этот контент был опубликован на Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026».

Читать далее Отель Badrutt’s Palace признан «Отелем года-2026»

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Трагедия произошла на территории, прилегающей к площадке Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, проходящего в Моллисе (Mollis, кантон Гларус).

Показать больше

Поезд насмерть сбил человека во время фестиваля ESAF

Этот контент был опубликован на Трагедия произошла на территории, прилегающей к площадке Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, проходящего в Моллисе (Mollis, кантон Гларус).

Читать далее Поезд насмерть сбил человека во время фестиваля ESAF
Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда?

Показать больше

Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?

Этот контент был опубликован на Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда?

Читать далее Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?
Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал в пятницу вечером 15 августа презентацией «Павильона наград».

Показать больше

В кантоне Гларус стартовал Фестиваль альпийских искусств

Этот контент был опубликован на Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал вечером 15 августа презентацией «Павильона наград».

Читать далее В кантоне Гларус стартовал Фестиваль альпийских искусств
Schwinger auf dem Sägemehl

Показать больше

Борьба швинген: швейцарские традиции и миллионный бизнес

Этот контент был опубликован на Борьба швинген снова входит в Швейцарии в моду. Ее по праву рассматривают в качестве истинной национальной скрепы.

Читать далее Борьба швинген: швейцарские традиции и миллионный бизнес
Для многих молодых швейцарцев сегодня эта традиция кажется чем-то из прошлого, но Александр думает иначе.

Показать больше

Как юноша из Эмменталя открыл искусство фаненшвинген

Этот контент был опубликован на Для многих молодых швейцарцев сегодня эта традиция кажется чем-то из прошлого, но Александр думает иначе.

Читать далее Как юноша из Эмменталя открыл искусство фаненшвинген

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR