Президент Швейцарии отметила на ESAF важность единых ценностей

Президент Швейцарии подчеркнула на Фестивале альпийских искусств и видов спорта важность единых для общества ценностей.

По её словам, борьба «швинген» делает возможным «мирный праздник» и «выражает чувство личной сопричастности со Швейцарией». «Сама я вряд ли сгодилась на этот вид спорта, для этого мне бы пришлось подрасти сантиметров на 30 и удвоить свой вес», — с иронией отметила Карин Келлер-Зуттер, выступая перед гостями Фестиваля, число которых составляло на тот момент 56 500 человек.

«Такие ценности, как взаимное уважение, внимательное отношение друг к другу и чувство локтя должны проявляться в Швейцарии везде, не только в спорте, но и в повседневной жизни. Сейчас нам как обществу особенно важно сплотиться», — подчеркнула Карин Келлер-Зуттер, имея в виду внешнеполитические и экономические вызовы, стоящие перед страной.

Арена Фестиваля альпийских искусств и видов спорта 2025 года (Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest, ESAF) в кантоне Гларус, фото сделано в понедельник, 18 августа 2025 года, регион города Моллис. Keystone / Gian Ehrenzeller

Она добавила, что Швейцария остаётся «надёжной и предсказуемой». Здесь «соблюдают закон и действуют по демократическим правилам. Мы выступаем за достоинство и уважение, мы всегда ищем компромиссы», — указала федеральный президент.

