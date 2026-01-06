Литературные итоги 2025 года в Швейцарии

«После более чем 30 лет работы в книжной торговле я знаю: успех нельзя спланировать. Можно иметь чутьё, но многое зависит от удачи». Keystone-SDA

Нелио Бидерманн стал главным литературным открытием прошедшего года: его роман «Лазарь» возглавил список самых продаваемых книг 2025 года в немецкоязычной Швейцарии. Пятое место заняла Доротея Эльмигер, лауреат Швейцарской книжной премии. Оба успеха выглядят весьма нетипично — пусть и по разным причинам.

Рамон Юхли (Ramon Juchli), швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Первое место в списке продаж заняла масштабная семейная сага, охватывающая весь 20 век и написанная молодым автором 2003 года рождения. С этой книгой Нелио Бидерманн (Nelio Biedermann) обошёл даже признанных мастеров массовой литературы, таких, как Мартин Зутер (Martin Suter) и Дэн Браун. Об этом свидетельствует и ежегодный рейтинг «Швейцарского союза книготорговли и издателей» (Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband / SBVV) в категории художественной литературы в твёрдом переплёте.

Примечательно, что «Лазарь» (LázárВнешняя ссылка) вышел только в начале сентября, но уже за четыре месяца занял безусловную лидирующую позицию. К концу года роман семь недель подряд удерживался на вершине рейтинга продаж. Пятое место заняла совсем другая по духу книга — экспериментальная, мрачная по теме и смелая по форме. В романе «Голландки» (Die HolländerinnenВнешняя ссылка) Доротея Эльмигер исследует исчезновение двух туристок в тропическом лесу, подаёт историю как лекцию о поэтике в косвенной речи и насыщает текст множеством фрагментов, вплетённых в основную линию.

Книга вышла в середине августа и пять недель подряд возглавляла продажи в своей категории. Осенью 2025 года Доротея Эльмигер стала первой швейцарской писательницей, получившей сразу три литературные награды: Швейцарскую, Немецкую и Баварскую книжные премии. С этого момента интерес к «Голландкам» резко вырос. После выхода «Лазаря» 1 сентября 2025 года в швейцарской и зарубежной прессе появилось множество рецензий и портретов молодого писателя из Цюриха. Это был его дебют в престижном берлинском издательстве Rowohlt, а сам роман практически одновременно вышел примерно в 20 странах.

Но можно ли объяснить его успех исключительно маркетингом?

«Я бы не стала утверждать это однозначно», — говорит директор SBVV Таня Мессерли (Tanja MesserliВнешняя ссылка) в интервью агентству Keystone-SDA. По её словам, Нелио Бидерманн написал именно ту книгу, которую он сам хотел написать, и публика приняла её с искренним интересом. «После более чем 30 лет работы в книжной торговле я знаю: успех нельзя спланировать. Можно иметь чутьё, но многое зависит от удачи», — подчёркивает она.

В случае с книгой Доротеи Эльмигер коммерческий успех был, вероятно, ещё менее предсказуем. Как и её предыдущие произведения, «Голландки» — это экспериментальный текст, оставляющий большинство вопросов без каких-либо ответов и сознательно нарушающий привычные читательские конвенции. Тем не менее эта книга уроженки Аппенцелля, ныне живущей в Нью-Йорке, получила высокую оценку критиков и жюри всех трёх литературных премий.

«Для меня эта книга — маленькое чудо», — говорит Таня Мессерли. «Редко когда столь многослойное произведение находит отклик у широкой аудитории». Сводить успех исключительно к полученным премиям она считает упрощением: «Книга действительно увлекает читателя и продолжает активно обсуждаться». В рождественский сезон «Голландки» три недели подряд занимали первое место в списке бестселлеров.

Другие книги, например, сразу два романа Филиппа Гурта (Philipp Gurt) из Граубюндена («Энгадинский дьявол» / Engadiner Teufel и «Ангел смерти» / Todesengel) — получили меньше внимания в прессе, но он и его тексты стабильно находят свою аудиторию. Так же, как и книга «Ярость и любовь» (Wut und Liebe) Мартина Зутера, занявшая второе место, или «Пропавшая — дело Эмили» (Vermisst — der Fall Emily) Кристины Бранд (Christine Brand), оказавшаяся на шестой строчке рейтинга. Все они — завсегдатаи швейцарских списков бестселлеров.

Цюрихские издательства в топе

Как и в предыдущие годы, в десятке лидеров особенно широко представлены детективы, многие из которых имеют ярко выраженный швейцарский региональный колорит. В списке 2025 года — шесть швейцарских писателей и писательниц, столько же, сколько и в 2024-м. Среди издательств в топ-10 оказались три швейцарских издательских дома: Diogenes, Kampa и Dörlemann, все базирующиеся в Цюрихе. В 2024 году Kampa приобрело Dörlemann, но продолжает управлять им как отдельной структурой. По мнению Тани Мессерли, 2025 год стал «очень хорошим в плане литературного содержания».

Финансовые итоги книжного года на конец декабря ещё не были подведены, однако она прогнозирует «нулевой результат» — то есть отсутствие как прибыли, так и убытков. В условиях очень жёсткой конкуренции в сфере досуга это, по её словам, вполне достойный итог. Книга, подчёркивает Таня Мессерли, продолжает удерживать свои позиции даже в цифровом обществе. «Выражать себя, писать, сочинять — это базовая человеческая потребность, присущая людям по всему миру, — говорит она. — И именно в этом авторы вроде Доротеи Эльмигер и Нелио Бидерманна могут служить примером, особенно для молодого поколения».

Этот текст Рамона Юхли (Ramon Juchli), Keystone-SDA, был реализован при поддержке «Фонда Готлиба и Ханса Фогтов» (Gottlieb und Hans Vogt-Stiftung).

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

