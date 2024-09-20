Жительница Швейцарии Софи Лорен отмечает своё 90-летие
Как сообщает швейцарская газета Blick, в ответ на вопрос газеты Corriere della Sera, как она будет отмечать свой юбилей, великая актриса сказала, что «моя семья держит все подробности в секрете от меня, но я уверена, что будет много любви, смеха, музыки и хорошей еды».
«Швейцария была и остается моим домом», — легенда кино всегда с восторгом отзывается о Швейцарии. «В Женеве я нахожу радость в мелочах. Я провожу время за размышлениями, чтением и написанием текстов». В городе Кальвина она поселилась в 1981 году, там у актрисы есть собственная вилла, причиной переезда стали проблемы со здоровьем у её супруга Карло Понти, «открывшего» её на конкурсе «Мисс Рим» в 1950 году.
Поженились они в 1957 году, но желанного потомства у пары не появлялось довольно долгое время. «Я хотела детей с 16 лет, но Карло-младший родился у меня в 34, Эдоардо — в 38. Можно себе представить, как я страдала», — говорит актриса. После двух выкидышей в 1963 и 1967 годах она уже была готова окончательно потерять всякую надежду стать матерью, но потом она обратилась к Юберу де Ваттвилю, который в то время был профессором Центра акушерства и гинекологии при Женевском Университете.
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Ученый диагностировал у нее дефицит эстрогена и успешно решил проблему. Первый сын Софи Лорен родился путем кесарева сечения 29 декабря 1968 года. Четыре года спустя Юбер де Ваттвиль помог ей с рождением сына Эдоардо. Последний впоследствии стал режиссером, Карло Понти-младший — дирижером.
Софи Лорен, урожденная София Костанца Бриджида Виллани Шиколоне (Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone), появилась на свет в 1934 году. Она росла в семье без отца в довольно бедных условиях недалеко от Неаполя. Дорогу к мировой карьере ей уже в 16 лет проложило участие в конкурсе красоты. Её муж Карло Понти был богат и имел нужные связи.
В 1945 году он основал кинокомпанию Lux Films, объединив её в 1951 году с продюсерской фирмой Дино Де Лаурентиса (1919–2010). За свою долгую карьеру Карло Понти спродюсировал и выпустил почти 150 фильмов, включая такие культовые вехи мирового кинематографа, как «Дорога» режиссера Ф. Феллини. При его поддержке Софи Лорен начала в 1957 году завоевание Голливуда.
Прорывным для нее стало участие вместе с Кэри Грантом (1904–1986) в комедии «Плавучий дом» (англ. Houseboat), кинофильме режиссёра Мелвилла Шейвелсона, вышедшем на экраны в 1958 году. Кэри Грант делал ей якобы предложение, но Софи Лорен в любом случае осталось верна Карло Понти. Проблема была только в том, что тот уже был женат и имел двоих детей.
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В 1957 году он развелся со своей первой женой Джулианой Фиастри (Giuliana Fiastri), развод произошел по обоюдному согласию в Мексике, там же Софи и Карло поженились, но в католической Италии развод признан не был. В конце концов Джулиана Фиастри, Карло Понти и Софи Лорен решили стать гражданами Франции.
Там они узаконили развод, а Карло и Софи заключили в 1966 году повторный брак. В 1962 году Софи Лорен получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме Витторио де Сика «Чочара» по роману Альберто Моравиа, став первой актрисой, получившей эту премию за фильм не на английском языке.
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Вторую почетную статуэтку она получила уже в 1991 году за общий вклад в развитие мирового кинематографа с формулировкой «за карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу».
Софи Лорен снялась более чем в ста фильмах, последнюю на сегодня главную роль она сыграла в 2020 году в фильме You Have Life Ahead of You («Вся жизнь впереди»), режиссером которого стал ее сын Эдоардо, последнее на сегодня её появление в кино состоялось в 2021 году в фильме What Would Sophia Loren Do?
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