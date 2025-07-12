Монтрё наводнило новое поколение поклонников Фредди Меркьюри
Поклонники рок-суперзвезды Фредди Меркьюри часто совершают паломничество в швейцарский город Монтрё.
Их цель: отправиться на пешеходную экскурсию (так называемый Freddie Tours), отметить день рождения звезды на концертах трибьют-групп в ркамках Freddie Days в сентябре или просто сделать селфи у статуи Фредди.
Фильм 2018 года «Богемская рапсодия» Внешняя ссылка познакомил с музыкой Queen новое поколение фанатов, которые теперь наводняют Монтрё. Некоторых из них можно увидеть у памятной стены Фредди Меркьюри.
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