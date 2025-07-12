Монтрё наводнило новое поколение поклонников Фредди Меркьюри

Поклонники рок-суперзвезды Фредди Меркьюри часто совершают паломничество в швейцарский город Монтрё.

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Джули Хант У меня богатый журналистский опыт работы в Швейцарии, и мне нравится создавать видеоролики, статьи и подкасты на разные темы, в последнее время в основном посвящённые политике и окружающей среде. Родилась в Великобритании, изучала право в Ноттингемском университете, затем поступила в первый в истории колледж радиожурналистики в Лондоне. Проработав радиожурналисткой в Великобритании, а затем в Швейцарии с 1984 по 1995 год, я вернулась в Великобританию, чтобы получить постдипломное образование в области киноиндустрии в киношколе Борнмута. С тех пор занимаюсь видеожурналистикой. Доступно на 1 другом языке RU Оригинал 中文 zh 弗雷迪·莫丘里的年轻乐迷成群结队来到蒙特勒 Читать далее 弗雷迪·莫丘里的年轻乐迷成群结队来到蒙特勒

Их цель: отправиться на пешеходную экскурсию (так называемый Freddie Tours), отметить день рождения звезды на концертах трибьют-групп в ркамках Freddie Days в сентябре или просто сделать селфи у статуи Фредди.

Фильм 2018 года «Богемская рапсодия» Внешняя ссылка познакомил с музыкой Queen новое поколение фанатов, которые теперь наводняют Монтрё. Некоторых из них можно увидеть у памятной стены Фредди Меркьюри.

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Показать больше Монтрё и Фредди Меркьюри: Don’t Stop Me Now Этот контент был опубликован на Прогулки «с Фредди» и музей группы Queen — это только небольшая часть мемориального наследия великих музыкантов в Швейцарии. Читать далее Монтрё и Фредди Меркьюри: Don’t Stop Me Now