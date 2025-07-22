Донорство спермы: почему одинокие швейцарки вынуждены ездить за рубеж

Официальной статистики по числу швейцарок, решающих завести ребёнка в одиночку, в стране не ведется. Keystone

В Швейцарии донорская сперма по закону доступна только замужним женщинам. Пока политики спорят, всё больше женщин отправляется за рубеж, с тем чтобы осуществить свою мечту о ребёнке. В этом материале они рассказывают о своём нелегком пути к материнству.

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Весной 2025 года в Берне произошло редкое политическое событие: представительницы сразу шести швейцарских партий — от левых до правых — объединились, чтобы вынести на обсуждение депутатами парламентскую инициативуВнешняя ссылка, разрешающую одиноким женщинам пользоваться достижениями современной репродуктивной медицины. Речь идёт, если быть юридически точным, о внесении изменений дополнений в Федеральный Закон «О репродуктивной медицине» (Fortpflanzungsmedizingesetz / FMedG), который сейчас разрешает донорство спермы только женатым парам — а с 2021 года и однополым супружеским парам.

Инициативу поддержали более 80 депутатов, но Федеральный совет стоял на своем: он готов пойти навстречу неженатым парам, но не одиноким женщинам. Официальной статистики по числу швейцарок, решающих завести ребёнка в одиночку, в стране не ведется. Однако в других западных странах это уже устойчивый тренд, соответствующим образом учтенный законодателями. И пока в Швейцарии сохраняется консервативный статус-кво, всё больше женщин в поисках медицинской помощи — и права самим решать свою судьбу — направляются за границу.

Донорство за границей: почему швейцарки едут в Данию

В крупнейших мировых банках спермы, особенно в Дании, одинокие женщины составляют около 40% общей клиентуры. Даже в тех странах, где донорство спермы для одиноких женщин разрешено и вполне легально, клиники репродуктивной медицины фиксируют постоянное увеличение числа обращений. Программа Temps Présent франкоязычного швейцарского телеканала RTS провела углублённое расследование ситуации и поговорила с женщинами, решившимися на этот шаг. И вот что они рассказали.

Например, Таша Рамли (Tasha Rumley) из кантона Во зачала свою дочь в Испании и теперь активно выступает за соответствующее изменение швейцарского законодательства с тем, чтобы дети, рождённые благодаря репродуктивной медицине за границей, не росли с ощущением, что Швейцария изначально их отвергает . Клэр из Женевы (Claire), мать 18-месячных близнецов, зачатых в Дании после семи попыток. Она откровенно говорит о сомнениях и трудностях, сопровождавших её на этом пути. Она долго спрашивала сама себя, разве это не эгоизм — дать миру ребёнка, у которого не будет отца?

И все равно женщины, не получающие помощи от швейцарского законодательства, не перестают обращаться за помощью в заграничные клиники. Именно поэтому сегодня Дания — один из мировых центров так называемого «репродуктивного туризма». Здесь работает уже около трёх десятков специализированных клиник, принимающих пациенток со всего мира. Только в одну из копенгагенских клиник, где рожала Клэр, в 2023 году за донорской спермой обратились 48 швейцарок, а в 2024 году их было уже 60. Датские банки спермы предлагают самый широкий выбор доноров, профили которых можно подробно изучить онлайн.

«Просто генетический материал»

В Дании женщины могут сами выбирать донора из каталога — в Швейцарии этот выбор делает за них врач. Один из датских доноров откровенно рассказал телеканалу RTS: «Я не отец этих детей. Я просто генетический материал для тех, кому он нужен». Некоторые женщины сознательно избегают официальных клиник и ищут доноров в интернете — например, в тематических группах в сети Facebook. Во франкоязычной части Швейцарии несколько мужчин предлагают свою сперму через специализированные сайты. Один из них объяснил в интервью RTS: «Мой мотив в основном эгоистичен — это инстинкт продолжения рода и желание зачать как можно больше детей, не неся за них ответственности. Я просто передам им свои гены — и всё».

Пока политики спорят, всё больше женщин направляются за рубеж, с тем чтобы осуществить свою мечту о ребёнке. Keystone / Gaetan Bally

Такой подход сопряжён с рисками: женщины могут заразиться венерическими или генетическими заболеваниями, а также столкнуться с юридическими последствиями, если государство все-таки попытается установить отцовство. Гинеколог Николя Вульемо (Nicolas Vulliemoz), специалист по репродуктивной медицине из Лозанны, сожалеет, что не может официально поддерживать таких пациенток, как Таша или Клэр. По его словам, Швейцарии необходимо возобновить дискуссию о том, кто должен иметь доступ к донорству спермы — и стоит ли предоставлять такую возможность незамужним женщинам. Один из ключевых аргументов, по его мнению, — право ребёнка знать своё происхождение.

Начиная с 2001 года Швейцария запрещает анонимное донорство. В то же время в Дании оно разрешено, а в Испании — даже предписано законом. «Так что я думаю, что возможным для Швейцарии мог бы стать следующий шаг в сторону создания правовой нормы, обязывающей доноров спермы раскрывать свою личность. И эта норма могла стать поводом для изменения общего законодательства», — поясняет Николя Вульемо. А пока врачи в Швейцарии находятся в интересном положении: они не имеют права предлагать одиноким женщинам процедуры в рамках репродуктивной медицины — за это предусмотрен штраф до 100 000 франков. А вот наблюдать таких пациенток после их возвращения из-за границы они могут.

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Показать больше «Мой отец – донор спермы. И я его знаю» Этот контент был опубликован на Швейцарское законодательство с 2001 года запрещает анонимное донорство спермы. Однако, многие обходят закон и едут за границу. Читать далее «Мой отец – донор спермы. И я его знаю»

«Я не чувствую себя нарушительницей закона, — говорит Сандрин Аккерман (Sandrine Ackermann), гинеколог Таши. — Это не моя задача, судить, имеет ли (моя пациентка) право искать помощи за рубежом». А Зейна (Zeina), ещё одна мать-одиночка, основала даже в западной Швейцарии ассоциацию Mama Solo, с тем чтобы создать систему взаимной поддержки для женщин, прошедших аналогичным путём. «Похоже, в Швейцарии давно существовала потребность в таком сообществе», — подытоживает Зейна.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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