Диссидентам небезопасно даже в Женеве

Площадь Наций в Женеве, расположенная перед европейской штаб-квартирой ООН, часто становится местом политических митингов. На фото — акция российских оппозиционеров против войны в Украине, март 2025 года. Keystone / Martial Trezzini

Даже оказавшись за рубежом, диссиденты не всегда могут чувствовать себя в безопасности. В Женеве, городе, который называют столицей прав человека, эта проблема стоит особенно остро. Однако реакция швейцарских властей остаётся крайне сдержанной.

«Я не ожидала пережить подобное в Женеве», — признаётся Басма Мостафа (Basma Mostafa), египетская журналистка-расследовательница, которая сегодня нашла убежище в Германии. «Они следили за мной три дня, преследуя меня по пятам вплоть до моего отеля», — вспоминает она о своей последней поездке в Швейцарию в 2024 году. «На третий день ко мне подошёл какой-то человек. Он сказал по-арабски, что знает, кто я, что он представитель египетских спецслужб и что он имеет право арестовать меня, если захочет. В ту ночь я не сомкнула глаз. Я боялась, что они вернутся и похитят меня».

Кто были эти люди на самом деле, Басма Мостафа не знает, но уверена: это точно были её соотечественники. «Их метод — заставить тебя усомниться в собственных силах, — говорит она. — Они играют на твоих слабостях. В моём случае это было то, что в Швейцарии, в чужой стране, вдали от семьи, я оказалась одна. Это просто ужасно». Эпизоды, описанные журналисткой, наглядно иллюстрируют такое мало кому пока известное явление, как «транснациональные репрессии». Они могут принимать самые разные формы: угрозы, запугивание, слежка или давление на семьи, оставшиеся на родине, но их цель всегда одна — заставить замолчать диссидентов и критиков авторитарных режимов.

«Риск, который активисты должны учитывать»

«Транснациональные репрессии, особенно в отношении правозащитников, — это тенденция, которая набирает силу по всему миру», — подтверждает Фил Линч (Phil Lynch), директор базирующейся в Женеве неправительственной организации ISHR. По его словам, это «риск, который активисты должны учитывать», когда они приезжают даже в Швейцарию. Более того, Женеву уже недаром называют особенно опасным для них местом. Присутствие здесь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и Совета по правам человека сочетании с тем фактом, что почти все государства-члены ООН имеют в городе Кальвина дипломатическое представительство, создаёт благоприятные условия для шпионажа и скрытого давления.

Совет по правам человека ООН даёт политическим диссидентам и жертвам репрессий редкую возможность напрямую обратиться к властям своей страны. Keystone / Martial Trezzini

«Точный масштаб таких репрессий в Швейцарии очень сложно оценить, но можно предположить, что он значителен», — отмечает Ральф Вебер (Ralph Weber), профессор Базельского университета и автор исследования о преследованиях в Швейцарии представителей тибетской и уйгурской общин. Его доклад, подготовленный по заказу правительства Швейцарии, был опубликован в начале 2025 года. Согласно его выводам, главная проблема заключается в том, что пострадавшие часто сами не решаются сообщать властям о случаях давления на них, прежде всего из страха за свои семьи. Фил Линч подтверждает, что его организация задокументировала «целый ряд эпизодов», связанных, в частности, с Россией, Китаем и Египтом, включая случай Басмы Мостафа.

Конкретные цифры, однако, все равно никем не называются. «Эти действия (репрессии) варьируются от угроз и слежки до преследований и запугивания», — уточняет Фил Линч, добавляя, что они происходят как на территории Швейцарии, так в пределах структур ООН. В апреле 2025 г. международное расследование China Targets показало, каким образом Китай следит за китайскими диссидентами в Женеве и как он оказывает на них давление, например, фотографируя во время демонстраций или посещений Дворца Наций. Федеральное Министерство юстиции и полиции Швейцарии (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, EJPD) в ответ на наш запрос сообщило, однако, что не располагает полным обзором случаев транснациональных репрессий в Швейцарии.

Кто стоит за транснациональными репрессиями и как реагирует Швейцария

Начиная с 2014 года американская НПО Freedom House зафиксировала более 1 200 случаев транснациональных репрессий примерно в 100 странах. Учитывались только так называемые «физические» инциденты: похищения, произвольные задержания, нападения или незаконные высылки. Кроме того, 19 стран для преследования диссидентов использовали шпионское программное обеспечение. Швейцария в этом исследовании не упоминается. Основными инициаторами репрессий названы Россия, а также Китай, Турция, Египет, Иран и несколько стран Центральной Азии.

В Швейцарии отчёт Федерального совета (правительства), опубликованный в 2025 году и подробно описывающий угрозы и слежку, с которыми сталкиваются в стране тибетцы и уйгуры, стал причиной настоящего всплеска общественного интереса к этой проблематике. В этом документе также фигурируют Россия, Иран, Турция и Эритрея в качестве государств, применяющих аналогичные методы. «Это (репрессии) отнюдь не новое явление, но современные технологические возможности делают контроль над зарубежными диаспорами проще и эффективнее», — отмечает профессор Базельского университета Ральф Вебер.

Выход правительственного доклада стал первым официальным признанием этой проблемы со стороны Швейцарской Конфедерации — сигналом, который был позитивно воспринят правозащитными НПО. «Это проблема, которую „компетентные органы“ страны воспринимают всё более серьёзно», — подтверждает Фил Линч, директор женевской НПО International Service for Human Rights (ISHR). По его словам, Швейцария и Женева, будучи страной и городом, в которых базируются международные органы системы защиты прав человека, «несут ответственность и за то, чтобы активисты имели безопасный доступ к этой системе».

Фил Линч отмечает, что у правоохранительных органов есть теперь куда больше методов и возможностей выявлять, фиксировать и соответственно реагировать на факты «транснациональных репрессий», но подчёркивает, что и этого уже недостаточно. С ним соглашается Селина Морелль, руководительница китайской программы бернской НПО Voices. По её мнению, Швейцария должна ввести в свое законодательство чёткое определение того, что такое «транснациональные репрессии» и разработать стратегию реагирования на них. Это, считает она, стало бы важным сигналом: речь ведь идёт не об отдельных эпизодах, а о систематической практике, которая затрагивает порой совершенно простых людей.

Тем не менее официальный Берн предпочитает действовать очень осторожно. В то время как США, Канада и Великобритания уже приняли специальные законы для борьбы с этим явлением, швейцарский правительственный отчёт лишь перечисляет в теории возможные меры. Министерство юстиции Швейцарии уточняет, что работа над национальными мерами противодействия «международным репрессиям находится на стадии подготовки и должна начаться в первой половине 2026 года». Министерство иностранных дел Швейцарии, в свою очередь, выразило Пекину свою «обеспокоенность» по поводу действий Китая в Швейцарии. И это пока всё!

«Последняя надежда на справедливость»

«Федеральный совет не может больше закрывать глаза (на это явление). Он теперь знает его масштабы. Пора действовать», — говорит Селина Морелль. Она требует создать официальный орган, в который жертвы смогут обращаться со своими проблемами. По её словам, в наиболее серьёзных случаях следует рассмотривать даже возможность введения ответных санкций в отношении соответствующих государств. Напомним, что публикация доклада Федерального совета была отложена: официально из-за изменения приоритетов властей после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Однако критики полагают, что главной причиной было стремление не раздражать Пекин во время переговоров об обновлении двустороннего Соглашения о свободной торговле, поскольку Китай является важнейшим торговым партнёром Швейцарии в Азии. «Важно осуждать акты транснациональной репрессии везде и всегда, когда они происходят. Но было бы наивно полагать, что этого достаточно, чтобы припугнуть страну, которая их организует. Она просто найдёт другой способ оказать давление на диссидентов», — предупреждает Ральф Вебер. По его мнению, несмотря на растущее осознание масштабов проблемы, Швейцария действует исходя из соображений прагматизма.

«Существуют политические расчёты, а также резоны экономического характера. Но если мы, идя на слишком большие компромиссы, будем нарушать нашу собственную конституцию, то под угрозой может оказаться сам наш статус правового государства». Будучи страной, принимающей у себя структуры Организации Объединённых Наций, Швейцария находится в особенно деликатном положении: она должна одновременно сохранять привлекательность международной Женевы для государств-членов ООН и одновременно гарантировать, что те не смогут в Женеве безнаказанно преследовать диссидентов. Ведь для многих жертв репрессий штаб-квартира ООН в Женеве часто становится последним прибежищем и последней надеждой на справедливость.

