Женевский вокзал реконструируют за 2 млрд франков

Женевский железнодорожный вокзал Корнавен (Cornavin) подвергнется реконструкции и расширению, на что будет потрачено 2 млрд франков. Keystone-SDA

Женевский железнодорожный вокзал Корнавен (Cornavin) подвергнется реконструкции и расширению, на что будет потрачено 2 млрд франков.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Geneva rail station to be expanded at a cost of CHF2 billion Читать далее Geneva rail station to be expanded at a cost of CHF2 billion

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Женевский железнодорожный вокзал Корнавен (Cornavin) подвергнется реконструкции и расширению, на что будет потрачено 2 млрд франков.

На прошлой неделе железнодорожная госкомпания SBB / CFF, федеральное правительство, кантон и город Женева представили на рассмотрение общественности предварительный проект санации вокзала.

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Проект включает в себя новую подземную двухпутную железнодорожную станцию и дополнительные подземные переходы для пассажиров.

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В результате инфраструктура вокзала будет увеличена в три раза, так что через станцию смогут в разных направлениях проходить дополнительно четыре поезда в час. Вокзал Корнавен — третий по величине железнодорожный узел в Швейцарии, ежедневно им пользуются около 170 000 пассажиров.

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