Компания SBB оснастит транспортную полицию нательными камерами

С сентября 2024 года швейцарский национальный железнодорожный перевозчик компания SBB начнет процесс оснащения сотрудников транспортной полиции нательными камерами («бодикамы»). Они будут призваны деэскалировать конфликты и способствовать безопасности пассажиров и персонала поездов.

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По словам представителей компании SBB каждый патруль транспортной полиции будет оснащен как минимум одной нательной видеокамерой. Всего будет закуплено по меньшей мере сто таких камер. Транспортная полиция в Швейцарии насчитывает более 200 сотрудников, они дежурят на вокзалах и в поездах по всей Швейцарии. Закупка видеокамер обойдется примерно в 100 тысяч франков. Об этом представитель SBB сообщил на днях швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA.

По словам представителей компании SBB «бодикамы» записывают звук и видеоизображение в широкоугольном формате. Режим записи активируется сотрудниками транспортной полиции «в оперативном порядке» по мере необходимости, при этом должно прозвучать устное предупреждение о начале записи. При активации камеры она подаст звуковой сигнал, продублированный красной сигнальной лампочкой. По словам SBB попросить включить камеру смогут попросить и лица, остановленные полицией для проверки документов.

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По словам представителя SBB все сотрудники транспортной полиции заранее пройдут соответствующее обучение. Записанные видеоданные будут храниться на серверах железнодорожной компании SBB в Швейцарии. Доступ к ним будет предоставляться только специалистам транспортной полиции в целях формирования доказательной базы. Ручная обработка или удаление записей невозможны. По истечении ста дней видеофайлы будут автоматически удаляться, если только иного распоряжения не поступит от следственных органов, которые могут потребовать даже обнародовать эти данные.

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Каждое удаление должно быть задокументировано. Как подчеркивает компания SBB, общая ситуация с безопасностью на транспорте в Швейцарии стабильна. Однако с недавних пор вербальная агрессия в отношении персонала поездов и пассажиров, если она паче чаяния случается, приобрела куда более грубый и наглый, чем ранее, характер. В июле 2024 года бодикамы получили органы полиции в городе Цюрих. В Берне полицейские носят такие камеры с 2021 года.

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