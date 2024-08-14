Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости

Компания SBB оснастит транспортную полицию нательными камерами

С сентября 2024 года швейцарский национальный железнодорожный перевозчик компания SBB начнет процесс оснащения сотрудников транспортной полиции нательными камерами («бодикамы»). Они будут призваны деэскалировать конфликты и способствовать безопасности пассажиров и персонала поездов.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Keystone-SDA

По словам представителей компании SBB каждый патруль транспортной полиции будет оснащен как минимум одной нательной видеокамерой. Всего будет закуплено по меньшей мере сто таких камер. Транспортная полиция в Швейцарии насчитывает более 200 сотрудников, они дежурят на вокзалах и в поездах по всей Швейцарии. Закупка видеокамер обойдется примерно в 100 тысяч франков. Об этом представитель SBB сообщил на днях швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA.

По словам представителей компании SBB «бодикамы» записывают звук и видеоизображение в широкоугольном формате. Режим записи активируется сотрудниками транспортной полиции «в оперативном порядке» по мере необходимости, при этом должно прозвучать устное предупреждение о начале записи. При активации камеры она подаст звуковой сигнал, продублированный красной сигнальной лампочкой. По словам SBB попросить включить камеру смогут попросить и лица, остановленные полицией для проверки документов.

Показать больше
police officer touches camera to turn it on

Показать больше

Полицию Цюриха оснастят нательными видеокамерами?

Этот контент был опубликован на Нательные камеры будут защищать общественность от возможных неадекватных действий полицейских, но также и самих полицейских от агрессивных граждан.

Читать далее Полицию Цюриха оснастят нательными видеокамерами?

По словам представителя SBB все сотрудники транспортной полиции заранее пройдут соответствующее обучение. Записанные видеоданные будут храниться на серверах железнодорожной компании SBB в Швейцарии. Доступ к ним будет предоставляться только специалистам транспортной полиции в целях формирования доказательной базы. Ручная обработка или удаление записей невозможны. По истечении ста дней видеофайлы будут автоматически удаляться, если только иного распоряжения не поступит от следственных органов, которые могут потребовать даже обнародовать эти данные.

Показать больше

Показать больше

Транспортная полиция Швейцарии тестирует нательные камеры

Этот контент был опубликован на Швейцарская транспортная полиция оснастила в пилотном формате нательными камерами сотрудников, патрулирующих поезда компании «SBB».

Читать далее Транспортная полиция Швейцарии тестирует нательные камеры

Каждое удаление должно быть задокументировано. Как подчеркивает компания SBB, общая ситуация с безопасностью на транспорте в Швейцарии стабильна. Однако с недавних пор вербальная агрессия в отношении персонала поездов и пассажиров, если она паче чаяния случается, приобрела куда более грубый и наглый, чем ранее, характер. В июле 2024 года бодикамы получили органы полиции в городе Цюрих. В Берне полицейские носят такие камеры с 2021 года.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Елена Серветтаз

Следует ли смешивать спортивные и культурные мероприятия с политикой?

Культурные и спортивные мероприятия становятся все более политизированными. Является ли это проблемой?

Присоединяйтесь к дискуссии
27 Отметки «мне нравится»
21 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Бруно Кауфманн

Как следует в школах преподавать основы государства и права?

Каким образом у вас в стране организовано политическое просвещение детей и юношества? Чем вы довольны, чем не очень или совсем недовольны?

Присоединяйтесь к дискуссии
18 Отметки «мне нравится»
50 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Томас Стивенс

Что Вы думаете об отпуске в формате «только для взрослых» или «без детей»?

Является ли отпуск «только для взрослых» прагматичным решением? Или это еще один шаг к вымиранию общества?

Присоединяйтесь к дискуссии
39 Отметки «мне нравится»
26 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Идея налога на наследство не находит поддержки общества

Показать больше

Идея налога на наследство не находит поддержки общества

Этот контент был опубликован на Против левой инициативы ввести 50-процентный налог на наследование с целью финансирования мер по «спасению климата» выступают 67% швейцарцев.

Читать далее Идея налога на наследство не находит поддержки общества
За последний год число иностранных граждан, работающих в Швейцарии, но живущих в ближнем зарубежье, увеличилось на три процента.

Показать больше

Количество «фронтальеров» в Швейцарии увеличилось на 3%

Этот контент был опубликован на За последний год число иностранных граждан, работающих в Швейцарии, но живущих в ближнем зарубежье, увеличилось на три процента.

Читать далее Количество «фронтальеров» в Швейцарии увеличилось на 3%
Все больше молодых людей в Швейцарии придерживаются радикальных взглядов, для которых характерна крайняя нетерпимость.

Показать больше

Швейцарская молодежь становится все более радикальной

Этот контент был опубликован на Все больше молодых людей в Швейцарии придерживаются радикальных взглядов, для которых характерна крайняя нетерпимость.

Читать далее Швейцарская молодежь становится все более радикальной

Показать больше

Италия и Швейцария приняли совместную декларацию по Украине

Этот контент был опубликован на В ней обе стороны выражают свою «глубокую озабоченность» по поводу «продолжающейся агрессии» России против Украины.

Читать далее Италия и Швейцария приняли совместную декларацию по Украине
Ровно 30 лет назад в Швейцарии стали обязательными ремни безопасности

Показать больше

Ровно 30 лет назад в Швейцарии стали обязательными ремни безопасности

Этот контент был опубликован на Машин на дорогах стало больше, но число погибших в результате ДТП стало меньше: благодаря ремням безопасности.

Читать далее Ровно 30 лет назад в Швейцарии стали обязательными ремни безопасности

Показать больше

В очередном Street Parade в Цюрихе приняли участие 920 000 человек

Этот контент был опубликован на Таковы данные организаторов этого крупнейшего фестиваля техно-музыки под открытым небом. В эту субботу 10 августа он проходил уже в 31 раз. Все основу парада составил 28 так называемых Love Mobiles.

Читать далее В очередном Street Parade в Цюрихе приняли участие 920 000 человек
В период с 1918 по 1964 год швейцарские Вооруженные силы не придумали ничего лучшего, как просто утилизировать старые боеприпасы с истекшим сроком хранения на дне швейцарских озер.

Показать больше

Подскажите армии Швейцарии, как очистить озера от боеприпасов

Этот контент был опубликован на На дне живописных швейцарских озер ржавеют тонны боеприпасов времен двух мировых войн. У вас есть идея, как их достать оттуда?

Читать далее Подскажите армии Швейцарии, как очистить озера от боеприпасов
Швейцарии тоже придется крепить крышки к бутылкам

Показать больше

Швейцарии тоже придется крепить крышки к бутылкам

Этот контент был опубликован на Швейцарские компании вынуждены частично адаптироваться к новым правилам ЕС о крышках для бутылок.

Читать далее Швейцарии тоже придется крепить крышки к бутылкам
Но ещё не вечер: основную прибыль компания получает всегда во второй половине года за счет продажи учебников и Рождественских праздников.

Показать больше

Группа Orell Füssli слегка нарастила продажи книг

Этот контент был опубликован на Но ещё не вечер: основную прибыль компания получает всегда во второй половине года за счет продажи учебников и Рождественских праздников.

Читать далее Группа Orell Füssli слегка нарастила продажи книг
В Швейцарии в целом медленно, но верно увеличивается средний зафиксированный показатель шумового давления: страна становится все более громкой.

Показать больше

Швейцарский кабмин намерен наказывать за шум на дорогах

Этот контент был опубликован на Однако окончательное решение будет принято кабмином с учетом проведенного прошлым летом в Женеве пилотного проекта.

Читать далее Швейцарский кабмин намерен наказывать за шум на дорогах

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

Показать больше

У швейцарских полицейских появятся нательные камеры

Этот контент был опубликован на Мобильные камеры-регистраторы станут неотъемлемым элементом экипировки каждого швейцарского полицейского. Каковы связанные с этим шансы и риски?

Читать далее У швейцарских полицейских появятся нательные камеры
trains

Показать больше

Швейцарские железные дороги усиливают видеонаблюдение

Этот контент был опубликован на Всего сейчас по всей стране в поездах и на вокзалах работает около 25 000 камер видеонаблюдения.

Читать далее Швейцарские железные дороги усиливают видеонаблюдение
Впервые показатели работы швейцарского национального железнодорожного перевозчика SBB вышли на допандемический уровень.

Показать больше

Швейцарские железные дороги заработали прибыль

Этот контент был опубликован на Стали известны деловые показатели работы швейцарского национального железнодорожного перевозчика SBB за 2023 год.

Читать далее Швейцарские железные дороги заработали прибыль
Государственный швейцарский железнодорожный концерн SBB / CFF впервые провел ходовые испытания локомотива с дистанционным управлением.

Показать больше

В Швейцарии протестировали локомотив без машиниста

Этот контент был опубликован на Государственный швейцарский железнодорожный концерн SBB / CFF впервые провел ходовые испытания локомотива с дистанционным управлением.

Читать далее В Швейцарии протестировали локомотив без машиниста
Ночные поезда стали снова популярны. Один такой курсирует на маршруте Базель-Амстердам.

Показать больше

Ночные поезда возвращаются, но не без проблем

Этот контент был опубликован на Швейцарская железная дорога (госконцерн SBB / CFF) пока явно отстает от растущего спроса на такого рода услуги.

Читать далее Ночные поезда возвращаются, но не без проблем

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR