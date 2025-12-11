Почему Швейцария не ратифицировала конвенцию ВОЗ по табаку

Швейцария не ратифицировала Конвенцию по борьбе против табака. Табачная индустрия здесь оказывает на государственную политику сильное влияние. Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved

Штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) как известно находится в Швейцарии, точнее, в Женеве. Однако, несмотря на это соседство, Швейцария до сих пор не ратифицировала Конвенцию по борьбе против табака и остаётся одной из немногих стран мира, где табачная индустрия всё ещё оказывает на государственную политику сильное влияние.

Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (PDFВнешняя ссылка) требует от государств-участников «прилагать усилия для прекращения глобальной табачной эпидемии». Этот документ задаёт юридическую рамку для таких усилий и намечает общий комплекс мер контроля над табачной продукцией и мониторинга её оборота. Именно в рамках этой Конвенции на пачках сигарет появились графические предупреждения о вреде здоровью, на её основе принимаются законы о запрете курения в общественных местах, она позволяет повышать ставки налога на табачные изделия.

Сегодня в число участников Конвенции входят 183 государства. Швейцария подписала этот документ в июне 2004 года, но до ратификации дело так и не дошло. В 2025 году Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗВнешняя ссылка) отмечает своё двадцатилетие. Это был первый международный договор, подготовленный под эгидой ВОЗ. К нему присоединилось подавляющее большинство стран, что стало в истории Организации Объединённых Наций едва ли не первым таким случаем. А недавно — 22 ноября 2025 года, после шести дней дискуссий и обсуждений, — в Женеве завершила свою работу Одиннадцатая сессия Конференции сторон (COP11Внешняя ссылка) Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.

Затем здесь собрались участники Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиямиВнешняя ссылка. «Во период проведения COP11 были приняты ключевые решения», — заявил исполняющий обязанности главы секретариата Конвенции Эндрю Блэк на заключительной пресс-конференции. По его словам, «эти решения ускорят темпы реализации положений Конвенции, […] помогут в ближайшие годы спасти миллионы жизней и защитить экологию планеты от вреда, наносимого ей табачной продукцией». Принятые меры включают в себя решения, направленные на снижение масштабов экологических загрязнений, связанных с остатками табачных изделий, а также запрет на употребление табачных изделий и электронных сигарет во всех помещениях системы Организации Объединённых Наций.

Кроме того, была подтверждена «важность устойчивого финансирования национальных программ противодействия табаку». Два пункта повестки дня, однако, пришлось перенести на COP12, которую запланировали провести в Армении в 2027 году. Как пояснила старший юридический советник секретариата Конвенции Кейт Лэннан, эти пункты касаются обязанности государств реализовывать меры по преодолению никотиновой зависимости. Кроме того, государства должны противостоять в сфере здравоохранения давлению табачной индустрии, представители которой пытаются продвигать, например, тезис о том, что новейшие способы употребления табачной продукции (вейпинг) менее вредны для здоровья.

«Невероятное по масштабу вмешательство»

«Табачная индустрия […] предоставляет подобного рода информацию исключительно из коммерческих соображений, а это несовместимо с фундаментальным правом человека на здоровье и противоречит основным положениям РКБТ ВОЗ», — отметила председатель COP11 Рейна Роа. По словам Эндрю Блэка, одним из главных, по мнению секретариата РКБТ, препятствий для реализации действительно эффективных мер контроля над табачной продукцией в глобальном масштабе является «невероятное по масштабам вмешательство табачной индустрии в политические процессы».

Он подчеркнул, что табачная индустрия проявила к сессии COP11 особый интерес и что даже, по заявлениям некоторых делегаций, были зафиксированы попытки повлиять на ход переговоров. «Мы видим, что многие делегации, вероятно, были проконсультированы [представителями табачной индустрии], и каждый раз они выступали с одинаковыми доводами, иногда буквально совпадающими между собой слово в слово», — сообщил в комментарии сайту Euractiv член национальной делегации одной из стран ЕС. И не случайно, говорится далее в статье EuractivВнешняя ссылка, с первых дней работы COP11 делегации нескольких небольших государств активно повторяли риторику, которую продвигают табачные корпорации.

Согласно опубликованному в середине ноября 2025 года Глобальному индексу вмешательства табачной индустрии в политику (Global Tobacco Industry Interference Index, GTIIIВнешняя ссылка), табачные компании продолжают активно лоббировать свои интересы в процессе разработки и реализации соответствующей государственной политики. Применяемые методы влияния начинаются с обещаний инвестиций и создания новых рабочих мест, завершаясь организацией оплаченных ознакомительных поездок на табачные предприятия и продвижением проектов в области корпоративной социальной ответственности. И многие правительства так или иначе уступают подобному давлению. Влияние табачной отрасли усилилось в 46 из 100 государств, упомянутых в GTIII.

Динамика ухудшается

Некоторого прогресса сумели добиться чуть более тридцати стран, и лишь восемнадцать стран укрепили свои механизмы защиты сферы общественного здравоохранения от вмешательства табачной индустрии. И как раз по этому показателю Швейцария демонстрирует один из худших результатов. В упомянутом GTIII она занимает второе место с конца, уступая только Доминиканской Республике, причём её показатели постоянно ухудшаются: в 2021 году она имела 92 балла из 100, в 2023 — 95, а в 2025 году — 96 баллов. Несмотря на нахождение в Женеве секретариата РКБТ ВОЗ, Швейцария остаётся одной из немногих стран, не являющихся участниками этой Конвенции, то есть страна не связана в этой сфере никакими международными обязательствами. И в этом, судя по всему, и заключается причина снижения её позиций в Global Tobacco Industry Interference Index.

Швейцария, с одной стороны, подписала этот документ ещё в 2004 году, но до сих пор она не привела своё законодательство в соответствие с его требованиями. В настоящий момент в стране наблюдается явный раскол: медицинское сообщество призывает к ратификации РКБТ ВОЗ, тогда как деловые круги выступают против этого. Табачная индустрия является значимым сектором швейцарской экономики. В Швейцарии размещаются штаб-квартиры трёх крупнейших мировых табачных компаний — Philip Morris International (PMI), British American Tobacco и Japan Tobacco International. Здесь же работают и другие нишевые производители, включая такие бренды, как Oettinger Davidoff AG и Villiger Sons. Эти компании обеспечивают значительные налоговые поступления и создают дополнительные рабочие места.

По данным Global Tobacco Industry Interference Index, эти компании давно и регулярно организуют оплачиваемые визиты иностранных политиков на свои предприятия. Экономический вес отрасли во многом и объясняет наличие у неё прочных связей с политическими кругами Швейцарии. Это и является, в итоге, одной из ключевых причин неудовлетворительных позиций страны в международных профильных рейтингах. Как отмечает швейцарская организация LobbywatchВнешняя ссылка, занимающаяся мониторингом влияния различных групп интересов на сферу политики, парламент и табачное лобби поддерживают между собой «исключительно плотные связи». Прямые или косвенные связи с табачной отраслью, по её данным, имеют около трёх десятков депутатов Федерального парламента Швейцарии, включая членов профильных парламентских комитетов. Некоторые парламентарии совершенно легально назначали представителей табачной индустрии своими доверенными лицами, имеющими право находиться в парламентских кулуарах.

Швейцария и Европа: сходства и различия

В Швейцарии существует традиция непрофессиональной политики. Депутаты приезжают в Берн четыре раза в год на парламентские сессии, а в остальное время они работают по своей основной профессии и могут (что совершенно законно) получать вознаграждения от частного бизнеса. Депутаты обязаны декларировать эти связи, но не обязаны указывать суммы выплат — что резко контрастирует с нормами, действующими в Европейском парламенте. В ЕС табачная индустрия также активно и легально продвигает свои интересы. Однако представители отрасли обязаны регистрироваться в Реестре прозрачностиВнешняя ссылка и раскрывать темы своих контактов, используемые ресурсы, а также перечень состоявшихся встреч и консультаций.

Любые же прямые выплаты членам Европарламента трактуются не как лоббизм, а как коррупция. А вот в Швейцарии ничто не запрещает частным табачным компаниям финансировать политические партии или отдельных кандидатов, а также прямо участвовать в разработке профильной государственной политики. Так, накануне парламентских выборов октября 2023 года правоконсервативная Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP / UDC) и Партия «Либералы» (FDP.Die Liberalen) получали финансирование от Philip Morris International. Как отмечает организация Lobbywatch, «рука табачного лобби была заметна» и в ходе практической реализации одобренной в 2022 году на референдуме народной инициативы «Дети без табака», запрещающей рекламирование табачной продукции там, где она может быть доступна детям и подросткам.

Эта инициатива стала одним из первых за долгие годы значимых шагов в сторону ужесточения регулирования оборота табачных изделий. Однако, как утверждает Lobbywatch, ряд ключевых её положений затем был заметно «размыт». Всё это, по заключению Глобального индекса вмешательства табачной индустрии (в политику), свидетельствует о слабости швейцарского законодательства в области мониторинга оборота табачной продукции. Согласно последнему рейтингу Tobacco Control Scale 2021 годаВнешняя ссылка, Швейцария занимает предпоследнее место в Европе по уровню эффективности реализации мер борьбы с табачной продукцией — ниже находится только Босния и Герцеговина.

