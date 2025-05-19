ВОЗ принимает пандемийный договор без участия США

После возобновления визитов в дом престарелых в Барселоне Долорес Рейес Фернандес (Dolores Reyes Fernández), 61 год, обнимает своего отца Хосе Рейеса Лосано (José Reyes Lozano), 87 лет, впервые за почти четыре месяца, июнь 2020 года. Ap2020

В понедельник, 19 мая 2025 года, в Женеве открывается Всемирная ассамблея здравоохранения. Если всё пройдёт по плану, то мир скоро получит новый международный договор по профилактике пандемий, готовности к ним и по реагированию на них, призванный укрепить глобальную систему сдерживания будущих вспышек вирусных заболеваний.

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Аннегрет Матхари (Annegret Mathari) Доступно на 2 других языках English en Pandemic treaty comes as welcome sign of multilateralism Оригинал Читать далее Pandemic treaty comes as welcome sign of multilateralism

日本語 ja パンデミック条約は多国間主義を照らす鏡に Читать далее パンデミック条約は多国間主義を照らす鏡に

Переговоры по договору длились три года — по меркам международной дипломатии это крайне быстрый срок. И именно в этот момент США официально подтвердили выход из ВОЗ — организации, которую на протяжении десятилетий сами же и финансировали в наибольшем объёме.

Зачем нужен договор и что в нём нового

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus) уже назвал момент заключения договора «историческим событием». По его словам, этот документ сделает мир безопаснее. Сама идея договора возникла на фоне масштабного кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Он стал горьким уроком: международное сообщество оказалось плохо подготовлено к пандемии, координация действий, особенно в вопросах распределения вакцин и обмена информацией, оказалась недостаточной.

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Договор включает три основные категории норм, правил и положений: профилактика пандемий, готовность к ним и реагирование на них. Всё это собрано в один юридически обязывающий инструмент. По словам Рикардо Матуте (Ricardo Matute), политического советника Глобального центра здравоохранения при Женевском институте международных исследований (Global Health Centre of the Graduate Institute in Geneva), этот документ «формирует всю архитектуру коллективной ответственности».

США вышли из переговоров по документу: что это значит?

Соединённые Штаты принимали активное участие в переговорах по документу на протяжении всех трёх лет. Однако после победы Дональда Трампа (Donald Trump) на президентских выборах и возвращения его администрации к власти в Вашингтоне приняли решение о выходе из ВОЗ. Официально решение о выходе вступит в силу только в январе 2026 года, но уже сейчас делегация США не участвует в согласовании финальной версии договора.

Делегаты на открытии 77-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, 27 мая 2024 года. Глава ВОЗ призвал страны все-таки договориться по ключевому глобальному соглашению о реагировании на будущие пандемии. Afp Or Licensors

А ведь США остаются крупнейшим донором организации и только за 2022–2023 годы перечислили в его бюджет более 1,284 миллиарда долларов (около 1 миллиарда швейцарских франков). Эксперты, с которыми пообщалась редакция SWI swissinfo.ch, считают, что этот шаг Вашингтона стал своего рода катализатором.

У других стран появился дополнительный стимул «несмотря ни на что» все-таки завершить работу над договором. «Это уже было не только про ВОЗ, — отметил Рикардо Матуте, — но и про то, чтобы подтвердить приверженность стран мира многостороннему подходу к решению глобальных проблем». По его словам, система норм, заложенная в договоре, вовсе не развалится без участия США: в процесс ведь было вовлечено более 190 государств.

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Тем не менее отсутствие США создаёт определённые сложности. Эксперты предупреждают, что это может осложнить реализацию положений договора и ослабить глобальную систему общественного здравоохранения. Остаётся неясным, будут ли Соединённые Штаты, к примеру, собирать и предоставлять в распоряжение ВОЗ патогенные микроорганизмы. Как отметила Мелисса Шарвей (Melissa Scharwey), специалист по вопросам гуманитарной политики в организации «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières / MSF), у США нет юридического обязательства это делать.

«Но если США откажутся делать это, то в механизмах противодействия будущим пандемиям могут возникнуть серьёзные пробелы», — подтвердила в интервью SWI swissinfo.ch Сангита Шашикант (Sangeeta Shashikant), юрист и эксперт организации Third World Network (TWN), принимавшая участие в переговорах в Женеве в статусе наблюдателя.

Что будет с патентами, лекарствами и справедливым доступом к вакцинам?

Одним из центральных и наиболее чувствительных пунктов договора стал вопрос трансфера технологий. Развивающиеся страны настаивали: если разработка медицинских продуктов ведётся с использованием государственных средств, то у таких стран должно быть обязательство делиться знаниями и результатами с другими странами. Это требование теперь закреплено в договоре. Трансфер технологий теперь считается юридически обязывающей нормой, пусть и будет он осуществляться на основе взаимного согласия и добровольности.

Также в договоре впервые закреплено право государств устанавливать условия, при которых частные компании могут использовать государственные средства для разработки лекарств и вакцин. До сих пор такие механизмы отсутствовали: многие правительства не имели доступа к конечным продуктам и не могли влиять на порядок их распределения. Цель договора — создать в итоге систему, при которой медицинские препараты распределяются в соответствии с потребностями, а не на основе критерия платежеспособности. Необходимо будет избежать скопления вакцин в одних странах в ущерб другим.

Когда договор вступит в силу и что ещё осталось согласовать

Вступление договора в силу займёт ещё несколько лет. Он включает в себя ещё и отдельное Приложение — юридически значимый документ, который должен быть доработан и принят на следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2026 году. Лишь после этого оба документа — основной Договор и Приложение — будут открыты для подписания и ратификации.

Для их вступления в силу потребуется, чтобы их ратифицировали не менее 60 государств. Приложение касается патогенов с пандемическим потенциалом, их генетических последовательностей и распределения прибыли от реализации медицинской продукции, разработанной с их использованием. Сейчас страны передают такие патогены в лаборатории, координируемые ВОЗ.

Введение четвёртой «бустерной дозы» вакцины от COVID-19 медицинским работникам в Индонезии, август 2022 года. EPA / Bagus Indahono

Фармацевтические компании используют их в производстве вакцин и препаратов, но юридических механизмов равного доступа к такой продукции до сих пор не существовало. Согласно новому договору, компании, задействованные в такой системе, будут обязаны в случае пандемии передать ВОЗ 10% своей продукции бесплатно и ещё 10% по доступным ценам. Но, как считает Сангита Шашикант, этого недостаточно. «Доступ (к этой продукции) должен быть не просто символическим. Он должен быть системным и эффективным, с тем чтобы иметь потенциал сдерживать вспышки пандемии ещё на ранней стадии».

Кто будет следить за исполнением положений договора

На данный момент в договор не включён механизм мониторинга и принудительного контроля за его выполнением. Именно поэтому, как подчёркивают наблюдатели, ключевую роль должно сыграть гражданское общество. Пока договор не вступил в силу, организация MSF призывает национальные правительства уже сейчас начать внедрение его положений на своём уровне.

Пандемия COVID-19 показала, насколько уязвимой может быть международная система здравоохранения и как опасно отсутствие скоординированных усилий по противодействию пандемии. Новый договор, разработанный в Женеве, не решает всех проблем, он далеко не идеален. Но он предлагает то, чего так не хватало в 2020 году: чёткие правила, предсказуемость и — пусть ограниченное, но юридически закреплённое — обязательство делиться информацией, ресурсами и технологиями. Женеве снова удалось стать площадкой, на которой не просто упражняются в риторике, но договариваются о реальных действиях.

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