ИИ распространяется по Швейцарии с рекордной скоростью
Искусственный интеллект (ИИ) стал частью повседневной жизни жителей Швейцарии и произошло это быстрее, чем в случае любой другой технологии. Половина респондентов говорит, что использует его для своих нужд, причем большинство чувствует себя при этом вполне комфортно. С другой стороны ИИ усиливает в обществе цифровое неравенство. Таковы результаты исследования, проведенного Цюрихским университетом по заказу медиахолдинга SRG.
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Инструменты на основе ИИ, такие как Chat-GPT, существуют всего два года, принцип их работы не очень прозрачен. Но несмотря на это почти все жители Швейцарии знакомы с ними (98%), а половина говорит, что использует их (54%) в своих повседневных нуждах. Таковы результаты исследованияВнешняя ссылка, проведенного по заказу SRG «Институтом изучения медиакоммуникационной индустрии и медиаисследований» (Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung) при Цюрихском университете.
Михаэль Латцер (Michael Latzer), профессор Цюрихского университета и эксперт в области медиатехнологий, говорит, что такие темпы просто поразительны. «За полтора года с полного нуля уровень востребованности этих программ дошел в молодежной среде почти до стопроцентного уровня и до уровня в 50% в среднем по населению, такого не случалось ни с одним другим новым цифровым сервисом». Следует учитывать, что пока все те, кто реально использует инструменты на основе ИИ, делают это в основном для того, чтобы проверить, насколько они хорошо работают. Среди других причин – попробовать обработать и укоротить длинный текст. Почти три четверти респондентов чувствуют себя при этом «очень» или «в целом» комфортно. Чем моложе и образованнее респонденты, тем позитивнее их отношение к большим лингвистическим моделям.
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В самой молодой возрастной группе (от 16 до 29 лет) почти все уже пробовали инструменты на основе ИИ (93 процента), в то время как 72 процента самых пожилых (старше 70 лет) никогда ими ещё не пользовались. Похожая картина наблюдается и в зависимости от уровня образования респондентов. Поэтому Михаэль Латцер считает, что ИИ усугубит в обществе цифровое неравенство, общество разделится на тех, кто молод и образован и способен извлечь выгоду из такого рода инструментов. А есть более старшие и менее образованные слои обществе, которые не получат от него никакой пользы.
Интересно, что почти половина населения Швейцарии никогда не пользовалась инструментами на основе ИИ, и подавляющее большинство из этой половины (77 процентов) не намерены пользоваться этими сервисами вообще никогда, или по крайней мере в ближайшем будущем. Почему? Наиболее распространенный ответ: «ИИ часто выдает неверную информацию и имеет мало общего с повседневной жизнью». Не последнюю роль играют и опасения по поводу защиты данных. Тем не менее, для большинства респондентов возможности ИИ перевешивают риски.
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«Что поражает, так это повсеместное чувство благодушия, с которым используются эти инструменты. Положительные аспекты их использования, похоже, преобладают», — подчеркивает Михаэль Латцер. По вопросу о том, нужно ли регулировать ИИ, однозначного мнения нет. Треть опрошенных говорит «да», пятая часть — «нет», а четверть считает, что нужно подождать и посмотреть, что будет. Половина опрошенных (54 процента) считает, что детям следует запретить доступ к инструментам ИИ.
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Дебаты
Ведёт:
Мэтью Аллен
Как можно было бы избежать монополизации ИИ влиятельными странами и компаниями?
Развитием ИИ занимаются прежде всего развитые страны и ТНК. Как можно было бы избежать монополизации ИИ? Сообщите нам о своих мыслях.
Данное исследование Цюрихского университета основано на опросе общественного мнения Wie geht’s, Schweiz?» («Как дела, Швейцария?»), который был проведен исследовательским институтом GFS Bern по заказу холдинга SRG. Выборка из 1 000 человек представляла швейцарских интернет-пользователей в возрасте от 16 лет и старше. Все эмпирические данные были собраны в мае и июне 2024 года. Опрос проводился на четырех национальных языках страны. Среднее время ответа составило 14 минут. Ошибка выборки составляет максимум 3,1%.
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