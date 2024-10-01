Как искусственный интеллект влияет на творческую интеллигенцию?

Как всегда, внедрение новых технологий породит как победителей, так и проигравших, так было всегда, со времен английской индустриальной революции 16-го века. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

Мировая экономика на всех парах совершает переход на пятый цикл Кондратьева, внедряя технологии на основе так называемого «искусственного интеллекта» (ИИ), но какая участь при этом ожидает творческую интеллигенцию, всех тех, кто пишет музыку, картины, тексты, создает моду или снимает кино? Внедрение новых технологий породит как победителей, так и проигравших, так было со времен английской промышленной революции 15-го века.

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Но для начала хорошая новость: Швейцария от внедрения ИИ выиграет в совокупности куда больше, чем любая другая европейская страна. Согласно итогам ряда научно-практических исследований, оптимизация трудовых процессов на основе ИИ может дать ВВП страны дополнительных 11% роста. Ожидается, что наибольшую выгоду от ИИ получат финансовая и фармацевтическая отрасли страны, но и другие сектора и отрасли экономики также вряд ли останутся в стороне, включая сферу труда творческой интеллигенции.

Переворот на рынке труда

Писательство, программирование, технические переводы визуальный дизайн: многие из тех, кто занимается такого рода делами, уже ощущают на себе последствия перехода экономики страны на пятый цикл КондратьеваВнешняя ссылка. Его характеристиками являются развитие электроники, робототехники, вычислительной и телекоммуникационной техники. Не заставит себя долго ждать и переворот на рынке труда, который по большому счету давно уже начался. «Генеративные нейросети на основе ИИ вызвали один из самых значительных технологических „шоков будущегоВнешняя ссылка“, и понятно, что на сферу бизнеса, в том числе в части поиска и подбора кадров, они будут влиять самым непосредственным образом».

В этом убежден Озге Демирчи (Ozge Demirci), научный сотрудник Гарвардской школы бизнеса (Harvard Business School) и автор исследованияВнешняя ссылка по вопросу влияния нейросетей на работу фрилансеров. Исследование проводилось в более чем 200 странах, включая и Швейцарию. Его итоги показали, что всего через восемь месяцев после появления ChatGPT исчезла пятая часть рабочих мест, связанных с написанием компьютерных кодов, а количество рабочих мест в сфере генерирования визуального контента сократилось на 17 процентов. «Я думаю, что генеративный ИИ затронет почти все профессии, ведь это очень динамичная технология. Вопрос только в том, кто лучше всего адаптируется к новым реалиям», — говорит Озге Демирчи.

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В ходе этого исследования была проанализирована, в частности, огромная база данных одной из ведущих мировых фриланс-платформ, затем результаты сравнили с поисковыми трендами Google до и после появления доступного ChatGPT. Исследование Озге Демирчи и его коллег выявило значительное увеличение степени частоты поиска по таким ключевым словам, как «ChatGPT и написание текстов» и «ChatGPT и кодирование». В Швейцарии почти три четверти лиц, принявших участие в опросе, организованном Цюрихским университетомВнешняя ссылка в рамках проекта Digital Society Initiative, были бы готовы доверить сетям на основе ИИ задачи, которые обычно решают учителя, веб-дизайнеры и журналисты.

«Письмо об увольнении было написано с помощью ChatGPT?»

Представители этих категорий работников также заявили, что они в большей степени склонны тестировать в рамках своей работы потенциал таких систем и сетей, как ChatGPT, при этом те, кто все ещё работает руками, например столяры или плотники, в такого рода «инструментах» видели по понятным причинам куда меньше смысла. При этом уже менее чем через два года после выхода ChatGPT на общедоступный рынок многие швейцарские «пролетарии умственного труда» уже потеряли свою работу именно по причине внедрения ИИ. Вот только один пример: иллюстратор-фрилансер, проработавшая более 20 лет в одной из еженедельных газет швейцарской медиагруппы Ringier, рассказала порталу SWI swissinfo, что в июле 2023 года ее работу заменили сети, способные генерировать изображения на основе искусственного интеллекта.

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Иллюстратор, пожелавшая не называть своего имени, говорит, что компания уволила её, прислав письмо, написанное на английском языке, которое, по ее мнению, было сгенерировано именно с помощью ChatGPT. «Я была до глубины души возмущена тем, что после 23 лет работы они даже не удосужились обратиться ко мне лично, а использовали ChatGPT», — говорит эта художница. После окончания отношений сотрудничества, как говорит она дальше, газеты этого медиа-холдинга начали публиковать иллюстрации и коллажи, сгенерированные ИИ. Кроме того, как отметила эта фрилансер, в данной области уже несколько лет как наблюдается процесс постоянного сокращения сумм гонораров. Средняя сумма вознаграждения упала с 1000 швейцарских франков за одну иллюстрацию до 400 франков за две.

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«Выживать становилось всё труднее. Но я не думала, что меня заменят так быстро», — говорит она. В ответ на запрос портала SWI swissinfo медиагруппа Ringier подчеркивает, что она никогда не заменяла сотрудников на роботов и никогда не использовала ИИ для составления писем с уведомлением об увольнении. Один из представителей медиахолдинга Ringier также заявил, что если компания и использует ИИ, то только для таких задач, как генерирование заголовков и составление черновиков статей на основе внешних источников. Но делается это, с тем чтобы повысить общую производительность труда, а не для того, чтобы однажды заменить сотрудников на компьютерные программы.

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Тем не менее положение творческой интеллигенции становится все более «неуютным», коль скоро все больше компаний для создания имиджа «продвинутой инновационной» фирмы начинают использовать ИИ в тех или иных формах. Швейцарский бренд нижнего белья CalidaВнешняя ссылка, например, недавно запустил сгенерированный ИИ пилотный рекламный проект с целью изучить возможности этой новой технологии. Другие международные модные брендыВнешняя ссылка не отстают, публикуя рекламные кампании, создание которых практически уже не потребовало участия дизайнеров-людей.

«Триумфальное шествие искусственного интеллекта»

Нередки поэтому становятся и случаи исковых заявлений, подаваемых в суды художниками и дизайнерами, чьи разработки используются компаниями для обучения нейросетей, причем без их согласия и без выплаты авторских отчислений. Швейцарская независимая дизайнер и иллюстратор Тамара Эпли (Tamara Aepli) столкнулась с такой ситуацией лично. Сокращение количества заказов и сумм гонораров она объясняет прежде всего мерами экономии. Но при этом она указывает и на проблемы, с которыми она сама сталкивается по причине именно что «триумфального шествия» систем на основе искусственного интеллекта.

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Тамара Эпли сама часто использует ChatGPT для технических задач рутинного характера, для переводов, написания справочных текстов, в рамках работы с компьютерными кодами или просто с целью провести «мозговой штурм» в поиске плодотворного дебюта. Но она глубоко убеждена, что сгенерировать достойный визуальный контент с помощью ИИ пока очень сложно. «Результаты обычно выглядят произвольно и случайно», — говорит она. Сфера журналистики также не остается в стороне. Одна журналистка из франкоязычной части Швейцарии, работающая в крупной швейцарской медиакомпании, сообщила, что ее уволили только потому, что её функционал был переложен на автоматический инструмент перевода текстов на основе ИИ.

«Мне сказали, что мои тексты будут заменены статьями немецкоговорящих коллег, переведенными с немецкого на французский автоматической программой. Потом тексты будут только отредактированы фрилансером», — рассказала эта журналистка агентству Awp на условиях анонимности. Аналогичные опасения высказывают и франкоязычные журналисты популярной бесплатной газеты Migros Magazine. Все свои проблемы и трудности внештатная научная журналистка Мартина Хубер (Martina Huber) не связывает напрямую с искусственным интеллектом, скорее тут свою роль играет процесс концентрации СМИ и манера разных изданий обмениваться контентом, не выплачивая при этом фрилансерам справедливую компенсацию.

Но для начала хорошая новость: Швейцария от внедрения ИИ выиграет в совокупности куда больше, чем любая другая европейская страна. Keystone

Тем не менее Мартина Хубер убеждена, что никакой ИИ никогда не сможет полностью заменить человека. «Системы на основе ИИ не умеют проводить фактчекинг, так что именно человеку всегда придется проверять точность фактов, изложенных в текстах, созданных нейросетями», — утверждает она. Её личный опыт использования инструментов ИИ пока в основном положителен. Она использует их для таких утомительных задач, как расшифровка аудиозаписей интервью, и это, по ее словам, экономит ей огромное количество времени.

Умерла так умерла

Социолог Бернского университета Кристиан Гшвендт (Christian Gschwendt), изучающий влияние ИИ на рынок трудаВнешняя ссылка Швейцарии, говорит, что опыт использования генеративного ИИ сейчас довольно неоднороден, но это нормально. «Пока нам неясно, будет ли влияние на рынок труда такого ПО, как ChatGPT, положительным или отрицательным», — говорит он. По прогнозам Кристиана Гшвендта, ИИ приведет как к сокращению рабочих мест, так и к повышению производительности труда и созданию новых рабочих мест.

По самой своей природе ИИ представляет опасность прежде всего для сотрудников с высоким уровнем образования и специализации: те, кто занимается ручным трудом, могут пока (но только пока) особенно не тревожиться. Тем не менее даже высококвалифицированные кадры также смогут получить выгоду от этой новой технологии. «Если такие работники будут использовать ИИ и работать при этом лучше, то вряд ли работодатели захотят уволить таких людей. Тем не менее ясно, что в будущем сотрудники должны будут пройти какие-то курсы повышения квалификации, и организацию таких курсов должно будет взять на себя государство», — считает Кристиан Гшвендт.

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В Швейцарии, похоже, сотрудники и сотрудницы предпочитают осторожный подход к изменениям на рабочих местах, связанным с ИИ. Согласно опросу, в котором приняли участие более 6000 человек, швейцарцы готовы даже зарабатывать на 20% меньше и работать на менее квалифицированных должностях, при условии, что степень угрозы со стороны ИИ и прочих инструментов автоматизации (PDFВнешняя ссылка) будет при этом меньше. Даже наша ныне безработная собеседница-иллюстратор, работавшая на холдинг Ringier, подумывает о том, чтобы переориентироваться и работать по менее рискованной профессии. «Зарабатывать на жизнь иллюстрациями сейчас в любом случае уже невозможно. Из-за искусственного интеллекта творческая профессия иллюстратора уже умерла окончательно», — резюмирует она.

Итальянскую оригинальную версию отредактировала Вероника ДеВор (Veronica De Vore), русскоязычную оригинальную версию подготовили и адаптировали журналисты русскоязычной редакции SWI / ап.

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