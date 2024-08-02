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Солнечная энергетика в Швейцарии на подъёме

Солнечная энергия в Швейцарии скоро будет покрывать более 10% потребности в электричестве.
Солнечная энергия в Швейцарии скоро будет покрывать более 10% потребности в электричестве. Keystone-SDA

В 2024 году солнечная энергия впервые покроет более десяти процентов общей потребности Швейцарии в электричестве, что эквивалентно электроэнергии, поставляемой АЭС «Бецнау».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Об этом в пятницу 12 июля 2024 года заявила Швейцарская профессиональная Ассоциация предприятий солнечной энергетики (Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie). По данным этой структуры швейцарский рынок солнечного электричества уже с 2020 года находится на траектории резкого роста, ежегодный прирост генерирования солнечной энергии составляет более 40%.

В 2022 году прирост составил рекордные 58%, что было связано с общей нестабильностью на рынке энергии из-за российской агрессии против Украины. В прошлом году сфера солнечной энергетики так же развивалась, опережая прогнозы. Масштабы монтажа новых фотоэлектрических установок увеличились на 51 процент, общая их мощность достигла 1 641 мегаватта. Швейцарская лоббистская Организация солнечной энергетики (Swissolar) ссылается при этом на цифры Федерального Ведомства энергетики Швейцарии (Bundesamt für Energie BFE).

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В конце прошлого 2023 года солнце обеспечивало 8% общего спроса на электроэнергию в Швейцарии. Годовое производство такой энергии, говорится в отчёте Swissolar, составило 4 624 ГВт·ч, что примерно соответствует годовому потреблению энергии 1,4 миллиона домохозяйств из четырех человек или 80 процентам годовой выработки обоих реакторов АЭС «Бецнау».

«В настоящее время солнечная энергетика каждый год дает стране стабильно на 2–3 процента больше энергии. К 2050 году солнечная энергия сможет покрывать уже 50 процентов совокупного годового спроса, даже с учетом увеличения текущего потребления, что сделает солнечную энергию „вторым столпом“ нашего общего энергетического бюджета с гидроэнергетикой», — утверждает Маттиас Эгли (Matthias Egli), управляющий директор ассоциации Swissolar.

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