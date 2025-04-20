Швейцария будет присутствовать при запуске ракеты на МКС
В понедельник 21 апреля 2025 года Государственный секретарь по вопросам образования, исследований и инноваций Мартина Хираяма (Martina Hirayama, возглавляет соответствующий Госсекретариат в составе Минэкономики) посетит церемонию запуска ракеты-носителя во Флориде (США).
Миссия, организованная компанией SpaceX, используется, в том числе, для доставки научного оборудования на Международную космическую станцию (МКС). В рамках этой миссии на орбиту будет отправлен ACES или Atomic Clock Ensemble in Space, комплекс из двух атомных часов. Один из компонентов был разработан и собран в Швейцарии. Проект связан с измерениями времени с точностью до одной фемтосекунды, то есть до 10⁻¹⁵ секунды.
Сравнение времени на орбите космосе и на Земле позволит получить новые данные в области фундаментальной физики. Как известно, согласно общей теории относительности, время течёт медленнее вблизи массивных объектов, например, в более сильном гравитационном поле, таком как на поверхности Земли, чем в космосе, где гравитация слабее.
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В космосе Швейцария играет в высшей лиге
Швейцария — это страна не только сыра, но и передовых космических технологий.
Именно поэтому атомные часы на Международной космической станции идут немного быстрее, чем такие же часы на Земле и проект ACES позволяет с высокой точностью сравнить такие измерения, с тем чтобы проверить фундаментальные физические принципы и уточнить параметры пространства-времени.
Как уточнили в Швейцарии, тот факт, что запуск осуществляется с помощью ракеты, принадлежащей компании миллиардера Илона Маска (Elon Musk), не имеет ключевого значения. Главное — научная значимость миссии и международное сотрудничество. В рамках визита Мартина Хираяма также проведёт встречи с представителями NASA и Европейского космического агентства (ESA).
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