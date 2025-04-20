Швейцария будет присутствовать при запуске ракеты на МКС

Мартина Хираяма (Martina Hirayama) замещает с 1 января 2019 года должность Государственного секретаря по вопросам образования, исследований и инноваций Швейцарии (SERI) в составе Федерального департамента / министерства экономики, образования и исследований. Keystone-SDA

В понедельник 21 апреля 2025 года Государственный секретарь по вопросам образования, исследований и инноваций Мартина Хираяма (Martina Hirayama, возглавляет соответствующий Госсекретариат в составе Минэкономики) посетит церемонию запуска ракеты-носителя во Флориде (США).

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Миссия, организованная компанией SpaceX, используется, в том числе, для доставки научного оборудования на Международную космическую станцию (МКС). В рамках этой миссии на орбиту будет отправлен ACES или Atomic Clock Ensemble in Space, комплекс из двух атомных часов. Один из компонентов был разработан и собран в Швейцарии. Проект связан с измерениями времени с точностью до одной фемтосекунды, то есть до 10⁻¹⁵ секунды.

Сравнение времени на орбите космосе и на Земле позволит получить новые данные в области фундаментальной физики. Как известно, согласно общей теории относительности, время течёт медленнее вблизи массивных объектов, например, в более сильном гравитационном поле, таком как на поверхности Земли, чем в космосе, где гравитация слабее.

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Именно поэтому атомные часы на Международной космической станции идут немного быстрее, чем такие же часы на Земле и проект ACES позволяет с высокой точностью сравнить такие измерения, с тем чтобы проверить фундаментальные физические принципы и уточнить параметры пространства-времени.

Как уточнили в Швейцарии, тот факт, что запуск осуществляется с помощью ракеты, принадлежащей компании миллиардера Илона Маска (Elon Musk), не имеет ключевого значения. Главное — научная значимость миссии и международное сотрудничество. В рамках визита Мартина Хираяма также проведёт встречи с представителями NASA и Европейского космического агентства (ESA).

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