Швейцарцы применяют ИИ на работе — часто в нарушение правил

Более 77 % работников в Швейцарии применяют искусственный интеллект в профессиональной деятельности — чаще, чем в любой другой стране. Keystone-SDA

Швейцарцы активно используют на работе искусственный интеллект — при этом половина нарушает корпоративные нормы и правила.

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Более 77 % работников в Швейцарии применяют искусственный интеллект в профессиональной деятельности — чаще, чем в любой другой стране. При этом почти каждый второй делает это с нарушением внутренних регламентов. Такие данные представлены в глобальном исследовании консалтинговой компании KPMG.

Согласно опросу, 77 % швейцарских сотрудников используют ИИ на рабочем месте, что значительно превышает среднемировой показатель в 58 %. Однако в половине случаев речь идёт о нарушении корпоративных правил — включая загрузку конфиденциальных данных в открытые онлайн-сервисы.

По данным KPMG, 74 % опрошенных не проверяют информацию, полученную от ИИ. Это уже привело к ошибкам в работе у 63 % респондентов. Кроме того, 69 % выдавали контент, созданный с помощью ИИ, за собственный. Менее половины прошли обучение по работе с такими инструментами, несмотря на то что 57 % считают себя уверенными пользователями.

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Несмотря на широкое распространение цифровых инструментов, уровень доверия к ним остаётся ограниченным: лишь 46 % швейцарцев в той или иной степени доверяют ИИ. Аналогичный показатель зафиксирован и в других странах.

При этом 65 % швейцарцев и 70 % респондентов по всему миру выступают за правовое регулирование использования ИИ в рабочей среде. Исследование охватило более 48 000 человек в 47 странах и отражает глобальные тенденции в сфере внедрения искусственного интеллекта и соблюдения норм комплаенса.

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