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Наука и техника

Швейцария обладает значительным потенциалом в области GenAI

Среди 20 промышленно развитых стран Швейцария обладает самым высоким потенциалом роста в области генеративного искусственного интеллекта (GenAI).
Среди 20 промышленно развитых стран Швейцария обладает самым высоким потенциалом роста в области генеративного искусственного интеллекта (GenAI). KEYSTONE

Среди 20 промышленно развитых стран Швейцария обладает самым высоким потенциалом роста в области генеративного искусственного интеллекта (GenAI). При благоприятном развитии конъюнктуры данный технологический сектор способен обеспечить увеличение валового внутреннего продукта страны на десятки миллиардов франков.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Такой вывод содержится в исследовании Embracing the GenAI Opportunity, опубликованном PwC в понедельник 4 марта 2024 года. Технологии генеративного искусственного интеллекта (GenAI) предназначены для создания текстов, графических изображений, музыки или иного контента, по качеству почти неотличимого от контента, созданного человеком.

Одной из причин наличия столь значительного потенциала является тот факт, что особенно заинтересованы в развитии и внедрении такого рода технологий и программного обеспечения швейцарские отрасли с наилучшими перспективами на ближайшее будущее, среди них медиакомпании, фармацевтические и финансовые концерны. Став одними из крупнейших бенефициаров новых технологий, они способны придать экономике страны очень сильный импульс развития.

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«По сравнению с менее продвинутыми в области ИИ странами, такими как Германия или Франция, в Швейцарии именно эти отрасли играют лидирующую роль. При благоприятном развитии конъюнктуры данный технологический сектор способен обеспечить увеличение валового внутреннего продукта страны по меньшей мере на полсотни миллиардов франков уже к 2030 году. Однако понятно: то, в какой степени те или иные страны способны получить реальную выгоду от внедрения GenAI, во многом зависит от рамочных условий хозяйствования в каждой конкретной стране.

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