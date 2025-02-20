Карин Келлер-Зуттер получила наивысшие оценки от населения

Рейтинг популярности министров кабмина возглавила президент Конфедерации в 2025 году и министр финансов Карин Келлер-Зуттер. Keystone-SDA

Если год назад в марте 2024 года самым популярным министром Федерального совета был министр юстиции и полиции Беат Янс, то теперь рейтинг популярности министров кабмина возглавила президент Конфедерации в 2025 году и министр финансов Карин Келлер-Зуттер.

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В исследовании, проведённом по заказу издательского холдинга Tamedia и газеты 20 Minuten, НИИ изучения общественного мнения Leewas попросил респондентов оценить работу членов Федерального совета (кабмина) по шестибалльной шкале.

Беат Янс опустился на пятое место со средним баллом 3,68, а Карин Келлер-Зуттер поднялась на первую позицию, получив 4,08 балла. Таким образом, по сравнению с предыдущим опросом, представительница Партии «Либералы» (FDP) улучшила свой результат сразу на две позиции.

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Министр окружающей среды, энергетики, транспорта и коммуникаций Альберт Рёшти (SVP) сохранил своё второе место с оценкой 3,84. За ним следуют его однопартиец Ги Пармелен (3,81) и министр обороны Виола Амхерд (3,71), которая покинет свою должность в конце марта. Оба улучшили свои позиции на одну строчку.

На шестом и седьмом местах остались, как и в прошлом году, министр иностранных дел Иньяцио Кассис (3,62) и министр внутренних дел Элизабет Бом-Шнайдер (3,40). Этот опрос проводился в рамках дополнительного исследования, организованного издательским холдингом Tamedia и газетой 20 Minuten по случаю референдума 9 февраля 2025 года.

Онлайн-опрос проводился с 6 по 9 февраля 2025 года, в нём приняли участие 16 711 человек со всей Швейцарии. Затем НИИ Leewas провел статистическую обработку полученных данных, с тем чтобы результаты получили репрезентативный характер. Статистическая погрешность составляет ±2 процентных пункта.

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