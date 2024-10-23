Швейцария не знает, как регулировать реэкспорт оружия

Партии Швейцарии не имеют общего мнения относительно реэкспорта швейцарских военных материалов в Украину. Keystone-SDA

Партии Швейцарии не имеют общего мнения относительно порядка правового регулирования реэкспорта швейцарских военных материалов в Украину.

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Согласно проекту поправок в военно-экспортное законодательство Швейцарии, представленному курирующим парламентским комитетом Национального совета, большой палаты парламента, по вопросам безопасности (Sik-N), государствам-конечным получателям швейцарских военных материалов и товаров двойного назначения, следует разрешить передавать их третьим странам, таким как Украина, по истечении пятилетнего периода с момента подписания акта купли-продажи.

По окончании процесса межведомственных консультаций и общественных обсуждений этого положения мнения разделились. Дело в том, что в проекте поправок указано, что данная третья страна не может получать швейцарские вооружения, если она вовлечена в вооруженный конфликт, кроме случая, если данное государство использует свое законное право на самооборону в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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Проект поправок, представленные Sik-N, также содержит условия, позволяющие снимать ранее введенный запрет на реэкспорт военных материалов, то есть речь идет в данном случае конкретно о праве передачи государством-получателем швейцарских военных материалов в пользу Украины. Партия «Центр» (Mitte), партия «Либералы» (FDP) и партия «Зелёные либералы» (GLP) считают, что такой порядок военно-технического сотрудничества с иностранными государствами не противоречит нейтралитету страны.

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Швейцарская народная партия (SVP) отвергает эти поправки и призывает к общей либерализации военно-экспортного законодательства. Партия «Зелёные» (GPS) также отвергает проект поправок, социалисты (SP) приветствует саму суть этого предложения, но они хотели бы ввести дополнительные ограничения к тем, что уже предусмотрены данным документом.