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Образование

Все больше молодых людей в Швейцарии прогуливают школу

Все больше молодых людей в Швейцарии прогуливают школу. Это явление (на научном жаргоне «абсентеизм») достигло среди учеников средней школы, особенно на юге Швейцарии, тревожных масштабов.
Все больше молодых людей в Швейцарии прогуливают школу. Это явление (на научном жаргоне «абсентеизм») достигло среди учеников средней школы, особенно на юге Швейцарии, тревожных масштабов. Keystone / Georgios Kefalas

Все больше молодых людей в Швейцарии прогуливают школу. Это явление (на научном жаргоне «школьный абсентеизм») достигло среди учеников средней школы, особенно на юге Швейцарии в италоязычном кантоне Тичино, тревожных масштабов. Что произошло и почему?

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Телеканал RSI / портал SWI Swissinfo
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«Нежелание идти в школу? Это всё развивалось в два захода. Сначала я не могла просто появляться в классе, потому что окружающие смотрели на меня осуждающе. Потом вернуться в школу, чтобы продолжить занятия, стало совсем сложно, я отвыкла. И так в итоге я перестала совсем ходить в школу!»

Её зовут Соня, ей пятнадцать лет, она уже дважды проваливала восьмой класс, оставаясь на второй, а потом и на третий год. Сегодня она живет доме-интернате «Фонда Торриани» (Fondazione Paolo Torriani per minorenni) в городе Мендризио, италоязычный кантон Тичино. Фонд, основанный в 1932 году, специализируется на оказании образовательной и педагогической поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в какой-то сложной ситуации.

Но сначала Соне пришлось пройти курс реабилитации в стационаре. Позже, не сумев из-за этого окончить восьмой класс и потеряв год, она попыталась вернуться в школу, но все симптомы её психологического заболевания снова вернулись. «Просто я не могла смириться с тем, что моя успеваемость ухудшается. Поэтому я решила, что если я не буду ходить в школу, то и двоек получать я тоже не буду».

Тревожные расстройства — болезнь молодых людей

Беспричинная тревога (ощущение беспокойства в связи с предстоящими событиями, связанными с успеваемостью), и страх (реакция на то, что происходит с оценками в реальном времени) среди молодых людей в Швейцарии распространены сейчас весьма широко. Столкнулся с этой проблемой и Маттиа (Mattia), который в июне 2023 года все-таки смог получить аттестат об окончании средней школы, но только благодаря дополнительным занятиям, организованным швейцарским Фондом защиты интересов юношества Pro Juventute.

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Украинские дети и подростки успешно интегрируются в швейцарские школы

Этот контент был опубликован на Практически все дети и подростки из Украины, живущие сейчас в Швейцарии, в той или иной форме получают образование в средних школах страны.

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В свое время он бросил четвертый класс средней школы и просидел дома более полутора лет. «Я приехал в школу, остановился, посмотрел на нее и сказал: «Нет, я не могу! Мне не хочется! Лучше я развернусь и уйду (…) Что заставило меня принять решение не ходить в школу? Скажем так, это была уверенность, что я все равно не сумею учиться хорошо. Это был страх, что я не смогу выкладываться по полной. Ну и потом, конечно, были моменты, когда мне бывало скучно на занятиях».

Многие родители просто не знают, что делать в такой ситуации. Элеонора, мама Маттиа, говорит, что пыталась сделать все возможное, чтобы убедить сына посещать занятия и не сдаваться, но потом она сдалась сама. «В конце концов, я во всем поддерживала Маттиа. Я видела, что у него ничего не получается. Когда мне позвонила их классная руководительница, я ответила, а как вы сможете мне помочь, что вы сможете сделать, если я отправлю его в школу в таком состоянии? Она ответила, что может быть, если он начнет снова общаться с одноклассниками, то у него тогда всё получится. Я ей сказала, что всё это мы уже сто раз проходили. И что будет, если мы поступим так опять? Я отправлю его в школу, а через три часа вы же мне позвоните и потребуете его забрать домой, потому что ему, мол, плохо»!

Цифры демонстрируют четкую тенденцию

В южном италоязычном швейцарском кантоне Тичино проблема системного отсутствия учеников в средней школе в последние годы обострилась в весьма заметной степени. Впрочем, такая тенденция прослеживается по всей Швейцарии и даже в ряде других западноевропейских стран. В 2023/2024 учебном году из примерно 11 937 учеников средних школ кантона Тичино году в школе отсутствовали 385 учеников, которые в совокупности прогуляли не менее 200 уроков.

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Если сравнить соответствующие показатели за период до начала пандемии (2018/2019 учебный год), то тогда в Тичино было зафиксировано только 67 случаев пропусков уроков без уважительной причины. Таким образом, всего за несколько лет при почти таком же количестве учащихся произошло увеличение на 318 прогулов. В 2023 году в Тичино отсутствовали в школе 95 молодых людей, прогулявших в целом не менее 400 учебных часов. До пандемии таких прогульщиков было только 11.

Директора школ бьют тревогу

В особенной степени этим феноменом затронут регион Лугано, так что директора местных средних школ уже во весь голос говорят о значительной социальной проблеме. В конце апреля 2024 года группа директоров средних школ региона Лугано направила в кантональное РОНО коллективное обращение. Педагоги выразили свою озабоченность степенью распространения среди учеников тревожных расстройств и фактом отсутствия официально сертифицированных педагогических решений в этой области. «Число прогулов постоянно увеличивается», — говорит Патрик Гобби (Patrick Gobbi), председатель региональной группы учителей средних школ.

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«Это явление, которое нас очень беспокоит. Мы должны попытаться как-то помочь этим детям. Мы должны найти способ заставить их чувствовать себя в школе комфортно, сделать так, чтобы они могли вернуться в школу. Потому что сидеть дома — это не выход (…). У нас явно пошло что-то не так, причем на уровне всего общества, так что надо и родителям, и школам помочь детям вернуться на путь истинный (…) На мой взгляд, у нас не хватает структур и организаций, способных помогать молодым людям, испытывающим трудности в учёбе. У нас есть самые разные органы и учреждения, которые работают с молодежью, но в наши дни найти с их помощью адекватные решения удаётся далеко не всегда».

Индивидуальная помощь

Школы изо-всех сил стараются помогать молодым людям, оказавшимся в трудной ситуации, например, страдающим от социальной замкнутости. В каждой школе кантона Тичино есть служба поддержки, цель которой способствовать социальной интеграции учеников в мини-социум, каковым является любая средняя школа. С целью поддержки учеников или учениц, не могущих или не желающих посещать занятия, прилагаются особые усилия.

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deux élèves d école primaire assis à leur bureau

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Противодействие «шутингам» в вузах и школах: опыт Швейцарии

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Как говорит Барбара Бонетти, руководитель Рабочей группы педагогической поддержки средних школ в кантоне Тичино, «причины прогулов никогда не бывают одинаковыми, у каждой ситуации своя история, которая и привела к тому, что этот мальчик или эта девочка перестали ходить в школу. Это означает, что и подход к решению каждой такой задачи должен быть всегда разным».

«Эмоциональные трудности приводят часто к нарушениям сна и тогда, в некоторых случаях, школа может принять решение об отмене утренних уроков. В этом случае все уроки переносятся во вторую смену. В других ситуациях из программы обучения того или иного ученика изымаются предметы, с которыми ученик не справляется, потому что они, эти предметы, для него, возможно, сложнее, чем другие. Ученик может некоторое время не ходить на уроки по этим предметам или даже какое-то время не сдавать тесты по этим предметам.

Home school
Все зависит от способности педагогов вовремя понять, где, когда и каким образом школа может оказать помощь, которая позволит мальчику или девочке сделать первый шаг к возвращению в школьный социум. © Keystone / Gaetan Bally

Все зависит от способности педагогов вовремя понять, где, когда и каким образом школа может оказать помощь, которая позволит мальчику или девочке сделать первый шаг к возвращению в школьный социум. Не менее важно понимать, когда ученику необходимо сделать паузу, когда его нужно переключить в „терапевтический модус“, который позволит ему или ей потом полноценно вернуться к занятиям в школе».

«Сесть всем вместе за один стол»

В 2024 году экзамены на получение аттестата о среднем образовании в частном порядке в кантоне Тичино и по всей Швейцарии сдавали 46 детей, специалисты фонда Pro Juventute сопровождали 36 из них. Все они сдали устные и письменные экзамены вполне успешно. Однако прогулы и, как следствие, исключения из школы по-прежнему остаются серьезной проблемой.

Джакомо Петручелли (Giacomo Petruccelli) из фонда Pro Juventute говорит, что системные прогулы — это очень тревожная проблема, из-за неё дети рискуют оказаться в социальной изоляции и не влиться в систему профессионально-технического образования, которая порой требует от школьников «определяться» в первом приближении с дальнейшим учебным планом как раз уже после окончания четвертного класса. Поэтому, по его словам, фонд работает над тем, что сократить число системных пропусков занятий в как можно большей степени.

«Начиная с 2024 года, проблемных детей Фонд начнет принимать на свои коррекционные курсы системы дополнительных школьных занятий уже с сентября. Цель — познакомиться с каждым из них лично и провести с ними собеседования до того, как начнутся собственно занятия. Это наш ответ на ситуацию, которая вызывает тревогу. Все, кто занимается социальной интеграцией школьников, или вопросами, связанными с переходом из школьной жизни на трудовую стезю, должны однажды сесть все вместе за один стол и подумать, что мы можем и должны сделать, чтобы решить эту проблему».

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