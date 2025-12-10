Двуязычные школы в Швейцарии: почему их так мало?

Почему во многоязычной стране Швейцарии школьное обучение на двух языках и сегодня остаётся редкостью? Keystone / Til Buergy

11 минут

Швейцария известна во всём мире как страна, где мирно сосуществуют сразу несколько национальных языков. Здесь сознательно отказались от понятия «государственный язык» (чтобы не создавалось впечатления принуждения сверху). Многоязычие рассматривается как шанс и как дополнительный капитал в биографии. Но в общественных средних школах преподавание предметов сразу на двух языках остаётся скорее исключением, чем правилом.

Нынешний учебный год станет в Берне для двуязычных классов последним. Начатый шесть лет назад эксперимент с так называемыми Classes bilingues («Двуязычные классы»), в которых детям на равных преподавали литературный немецкий (Hochdeutsch) и французский языки, летом 2026 года будет завершён, и это несмотря на популярность данного формата как у родителей, так и учеников. В итоге 90 детей вернутся в обычные классы, а 10 учителей потеряют работу. Власти объясняют решение просто: слишком различаются учебные планы в «немецкой» и «французской» Швейцарии, слишком мало помещений и квалифицированных педагогов.

По мнению Виржини Борель (Virginie Borel), руководительницы общественной организации «Форум двуязычия» (Forum du bilinguismeВнешняя ссылка), это «настоящая катастрофа». В интервью порталу Swissinfo она признаёт: вести такие классы было непросто, «всё приходилось придумывать заново». Но, добавляет она, за шесть лет проект доказал свою эффективность: «В двуязычной школе дети не только учат второй язык, но и открывают для себя другую культуру. Это делает их более открытыми и толерантными».

Насколько многоязычна Швейцария?

Швейцария известна во всём мире как страна, где мирно сосуществуют несколько национальных языков. «Поэтому-то в мире и сохраняется устойчивое впечатление, что швейцарцы по природе своей многоязычны и что двуязычные школы — это устоявшаяся практика», — говорит пресс-секретарь Бернского Пединститута (Pädagogische Hochschule Bern, PH Bern) в ответ на запрос портала Swissinfo. Однако реальность выглядит совсем иначе: «Точек соприкосновения между различными языковыми регионами страны, их культурами и языками, в повседневной жизни многих людей довольно мало — и это, в конечном счёте, отражается и на школьных образовательных программах».

Многоязычие в Швейцарии закреплено на законодательном уровне. Статья 70 Федеральной конституции Швейцарии (Bundesverfassung, BV) постулирует наличие в стране четырех официальных языков (Amtssprachen, немецкий, французский, итальянский и ретороманский) причем последний является полноценным национальным языком (Landesprache), но в качестве «официального» он имеет статус регионального языка. С вступлением в силу «Языкового постановления» (Sprachenverordnung, SpVВнешняя ссылка) Правительства от 2010 года (с поправками 2022 года) в стране началась реализация нового пакета мер по стимулированию культурного обмена между языковыми сообществами, а также по поддержке итальянского и ретороманского языков в кантоне Граубюнден (Graubünden) и по содействию многоязычным кантонам.

Многоязычие в Швейцарии закреплено на законодательном уровне. SWI swissinfo.ch

«Разнообразие языков и их поддержка напрямую связаны с обеспечением национального единства страны», — подчёркивают в PH Bern. Но при этом Швейцария — это страна истинного федерализма, поэтому в разных кантонах, а иногда даже и в пределах одного кантона (субъекта федерации), действуют порой очень разные модели школьного образования, в том числе и в плане методики двуязычного преподавания. «Чтобы такая модель была успешной, необходимы политическая поддержка и опора на соответствующие научные исследования, которые убедительно и неоднократно уже доказывали, что двуязычное обучение имеет очень значительную общественную ценность».

По мнению Виржини Борель закрытие в Берне программы Classes bilingues («Двуязычные классы») стало шагом «в сторону отказа от живого многоязычия, одного из краеугольных камней швейцарской модели демократии». Она подчёркивает, что цель проекта состояла вовсе не в том, чтобы создавать идеально двуязычных людей, а в том, чтобы пробуждать в детях интерес к другим регионам и культурам Швейцарии.

Двуязычное обучение в западной Швейцарии

Швейцарский «Институт изучения проблем многоязычия» (Institut für MehrsprachigkeitВнешняя ссылка, город Фрибур/Freiburg) подготовил к 2021/22 учебному году документ под названием Inventar des zweisprachigen UnterrichtsВнешняя ссылка («Инвентарь двуязычного обучения»), каталог, который систематизирует информацию о программах двуязычного образования в стране: где они действуют, какие языковые комбинации используются и на каких ступенях школьного обучения (от начальной школы до гимназий) они предлагаются.

Согласно данным этого Inventar, общественные двуязычные программы обучения начиная с начальной школы существуют главным образом в двуязычных кантонах Берн (Kanton Bern) и Фрибур (Kanton Freiburg/Fribourg), а также в кантонах Невшатель (Kanton Neuenburg/Neuchâtel) и Женева (Kanton Genf/Genève). В кантоне Граубюнден (Kanton Graubünden) особенно широко распространено обучение на немецком (Deutsch) и ретороманском (Rätoromanisch) языках. На более старших ступенях школьной системы — от средней школы до гимназии — число таких форматов возрастает.

Примечательно при этом, что франко-немецкое двуязычное школьное обучение сконцентрировано главным образом на франкофонном западе страны, тогда как в немецкоязычной части Швейцарии первой иностранной языковой средой для иммерсионного обучения (то есть обучения с погружением в языковую среду) все чаще становится английский язык. Свою роль играет и тот факт, что двуязычные классы или школы в Швейцарии не имеют особой исторической традиции. Город Биль (Biel/Bienne, на западе кантона Берн / Bern) остаётся единственным официально двуязычным городом страны, где даже все уличные указатели последовательно дублируются на немецком и французском языках.

Свою роль играет и тот факт, что двуязычные классы или школы в Швейцарии не имеют особой исторической традиции. SWI swissinfo.ch

Но даже там двуязычная школа появилась только в 2010 году, а большинство детей до сих пор посещают либо немецкоязычные, либо франкоязычные школы. «Двуязычное или так называемое иммерсионное обучение в нашем (франкофонном) культурном пространстве началось в Канаде в середине 1960-х годов», — рассказывает нам Даниэль Эльмигер (Daniel ElmigerВнешняя ссылка), профессор Кафедры лингвистики и методики преподавания иностранных языков Женевского университета (Université de Genève). По его словам, уже тогда в Швейцарии предпринимались попытки внедрять сопоставимые модели школьного обучения.

«Так что сегодня, думаю, уже можно говорить о формировании некоторой определённой традиции, пусть она и не столь давняя, как в других странах», — продолжает Даниэль Эльмигер. При этом различные формы двух- и многоязычного образования существовали в Швейцарии и раньше — например, в многоязычных кантонах, таких как Граубюнден или Фрибур, а также в отдельных сферах, например в сфере теологии, где латинский язык долго сохранял особое значение, или же в гостиничном или в туристическом бизнесе.

Актуальные дебаты вокруг роли французского языка в школьном образовании показывают, что многоязычие в Швейцарии и сегодня остаётся предметом споров. Например, парламент кантона Цюрих (Kantonsrat) в начале сентября 2025 года принял решение отменить во всех начальных школах преподавание французского языка на ранней стадии обучения (так называемый Frühfranzösisch).

Время решительных действий?

Это решение подлило в упомянутые дебаты дополнительного масла. Вскоре за Цюрихом последовал и кантон Санкт-Галлен (Kanton St. Gallen), а в кантонах Аппенцелль-Внутренний (Kanton Appenzell Innerrhoden) и Ури (Kanton Uri) программа преподавания раннего французского (Frühfranzösisch) никогда и не внедрялась. Федеральный министр Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider), сама выросшая в двуязычном кантоне Берн, является горячей сторонницей изучения французского языка уже в младшей школе на ранней стадии обучения.

Именно она и подняла этот вопрос в Федеральном совете Швейцарии (правительство страны), который уже начал работу над новым Федеральным законом, призванным сделать французский в начальной школе обязательным предметом. Виржини Борель (Virginie Borel) также считает, что пришло время для решительных действий: «Швейцарская общественная модель так хорошо работает именно потому, что у нас у каждого есть несколько языков и несколько идентичностей. Но такая модель не функционирует сама собой».

В большинстве немецкоязычных кантонов первым школьным иностранным языком сегодня по факту становится английский, и только потом идет французский. Во франкоязычных регионах, напротив, дети сначала изучают немецкий (литературный Deutsch, а не разговорный диалект, который порой качественно отличается от письменного языка) и, как отмечает корреспондент по франкоязычной Швейцарии телеканала SRF (Schweizer Radio und Fernsehen), тенденция даже идёт в сторону большего количества уроков немецкого. Правда, приезжая в Берн, школьник из Женевы там все равно часто никого не понимает, но это уже проблема так называемой диглоссии, о которой можно почитать ниже.

В кантоне Граубюнден (Kanton Graubünden) первый обязательный дополнительный язык также зависит от региона: это может быть немецкий, итальянский (Italiano) или ретороманский (Rätoromanisch). В италоязычном кантоне Тичино (Kanton Tessin/Ticino) — это может быть французский (Français) или литературный немецкий. Согласно новому социологическому исследованию, около 77% опрошенных в Швейцарии считают, что первым иностранным языком в школе должен быть другой национальный язык (Landessprache). Более 85% респондентов уверены, что владение несколькими национальными языками «укрепляет единство страны». Однако в среде молодёжи до 24 лет изучать другой национальный язык в качестве первого иностранного желает лишь одна треть.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

