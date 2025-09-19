Почему так непросто доказать геноцид в суде?

Международный суд ООН должен решить, можно ли считать действия Израиля в Газе геноцидом. Ключевым моментом при вынесении решения станет вопрос о доказанности геноцидного намерения (genocidal intent).

Мой отец бежал из нацистской Германии в июле 1938 года, когда ему было всего двенадцать лет. Я вырос с острым пониманием и осознанием того, на какое зло способны государства. Именно поэтому я посвятил свою жизнь защите прав человека и тем международным стандартам, которые должны оберегать людей от угнетения. Я всерьёз воспринял клятвенный девиз: «Никогда больше». Но цель предотвращения таких злодеяний вовсе не означает, что ради этого допустимы любые средства.

Международное право в области свобод и прав человекаВнешняя ссылка (international human rights law), а также международное гуманитарное право Внешняя ссылка(international humanitarian law, IHL) требуют, чтобы даже во время войны правительства предпринимали конкретные шаги для защиты гражданских лиц (civilians). Израильское общество, и это вполне понятно, было глубоко потрясено нападением ХАМАС 7 октября 2023 года. Убийство и похищение мирных жителей — это очевидные военные преступления. Но международное право ясно говорит также, что военные преступления одной стороны никогда не оправдывают военных преступлений другой стороны. Требования международного гуманитарного права абсолютны и не зависят от того, соблюдает ли их противник.

Израиль должен был вести бой с ХАМАС, атакуя его боевиков и при этом принимая меры по защите палестинских гражданских лиц. Но война велась им иначе: с масштабными бомбардировками и преднамеренным лишением людей доступа к продовольствию. Международное право не допускает геноцида даже под предлогом защиты государства. Тем не менее именно в этом Израиль обвиняет Южная Африка — и вместе с ней многие другие страны.

В повседневной речи многие приравнивают «геноцид» к любым массовым злодеяниям, но в действительности у него есть строгое юридическое определение. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за негоВнешняя ссылка (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Genocide Convention), к которой присоединились 153 государства, определяет геноцид как определённые действия, совершаемые с намерением уничтожить обозначенную группу людей «полностью или частично» (in whole or in part) как таковую. Среди таких действий, особенно значимых для ситуации в Газе, — «убийство членов группы» (killing members of the group) и «умышленное создание для группы лиц условий жизни с последующеим из этих условий проистекающим физическим уничтожением данных лиц полностью или частично» (deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part).

Классическими примерами геноцида считаются Холокост и геноцид в Руанде. В обоих случаях целью было именно уничтожение группы «полностью». Начиная с определённого момента нацисты в Германии и экстремисты-хуту в Руанде стремились убить как можно больше евреев или тутси. Геноцид был их главной целью. Но что означает формулировка «уничтожение группы частично» (in part)? Это требование может быть выполнено тогда, когда убийства направлены не на каждого члена группы, а на достаточно большое их число для того, чтобы достичь иной противоправной цели. Так, в 2017 году военные Мьянмы казнили около 10 000 рохинджа,Внешняя ссылка чтобы вынудить 730 000 человек бежать в Бангладеш. В этом случае геноцид стал средством достижения цели — насильственного изгнания (forced deportation). Именно так, утверждает сторона истца, и следует понимать действия израильского правительства в Газе сегодня.

Но доказать геноцид в правовом смысле (as a matter of law) очень трудно. Дело не столько в самих действиях. Почти нет сомнений, что масштаб операций Израиля соответствует критериям деяний, подпадающих под признаки геноцида (requirements for genocidal conduct). С момента нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Газе было убито более 60 000 палестинцев. В исследовании, опубликованном в ноябре 2024 года, говорилось, что почти 70 процентов погибших на тот момент составляли женщины и дети; при этом совершенно ясно, что многие мужчины среди жертв также не были комбатантами. Число убитых гражданских лиц, погибших от рук боснийских сербов в СребреницеВнешняя ссылка в 1994 году, превысило 8000 человек — и международный трибунал признал ту резню геноцидом.

Хотя многие из погибших в Газе не были преднамеренно убиты, их смерть стала результатом явного пренебрежения Израилем жизнями палестинских гражданских лиц — например, при разрушении целых кварталов с помощью двухтысячефунтовых бомб, в ситуациях, когда гибель двадцати мирных жителей рассматривалась как «допустимая цена» за ликвидацию одного рядового боевика ХАМАС или когда израильские Вооруженные силы неоднократно открывали огонь по голодающим палестинцам, пытавшимся получить пищу в организованных Израилем пунктах распределения питания.

Одновременно Израиль установил для гражданского населения Газы блокадуВнешняя ссылка, надолго перекрывая доступ к продовольствию и предметам первой необходимости. Кроме того, разрушено не менее 70 процентов зданий. Выживших жителей Газы вынуждают жить в примитивных лагерях, которые либо перемещаются, либо подвергаются атакам. Были уничтожены и гражданские структуры и институты, без которых невозможно поддерживать в анклаве нормальную жизнь: больницы, школы, религиозные и культурные объекты, целые жилые кварталы. Считается, что такие условия привели к росту числа косвенных смертей, которые могут во много раз превышать официальную статистику смертности.

Так или иначе, когда Суд ООН будет рассматривать по существу иск Южной Африки о признании действий Израиля геноцидом, главным предметом спора станет вопрос о том, имелось ли у Израиля геноцидное намерение (genocidal intent) — стремление уничтожить палестинских гражданских лиц полностью или частично как таковых. Некоторые заявления высокопоставленных израильских должностных лиц, содержащие признаки геноцидной риторики, стали уже широко известны. Так, президент Израиля Ицхак Герцог заявил в связи с нападением ХАМАС, что утверждения о «неосведомлённых, непричастных гражданских лицах» являются ложными, поскольку гражданские лица «могли бы восстать» против ХАМАС (хотя речь идёт о жестокой диктатуре). Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант говорил о борьбе с «человеческими животными» (human animals) — и речь, вопреки некоторым утверждениям, шла не только о ХАМАС, а именно об осаде, затрагивающей всё население Газы. Сам Биньямин Нетаньяху ссылался на библейский народ амаликитян (Amalek), в отношении которого, согласно тексту Писания, Бог повелел уничтожить всех — «мужчин и женщин, детей и младенцев».

В то же время некоторые израильские официальные лица в публичных выступлениях стараются формулировать свои позиции в соответствии с требованиями международного права о защите гражданских лиц. Поэтому Международный суд ООН, вероятно, будет рассматривать и вопрос о том, можно ли вывести наличие геноцидного намерения из самого характера действий Израиля в Газе. И именно здесь на первый план выходит сложившаяся практика Суда, которая затрудняет рассмотрение этого дела. В своём решении 2015 года по делу «Хорватия против Сербии» он постановил, что геноцидное намерение может быть установлено только в том случае, если «это единственный вывод, который разумно можно сделать на основании рассматриваемых действий». Поскольку убийства в том деле были связаны также с целью принудительного перемещения (forced displacement) людей, то Суд решил, что они не могут служить доказательством геноцидного намерения.

Исключив возможность существования двух параллельных намерений — одного, направленного на совершение геноцида, и другого, связанного с проведением этнических чисток (ethnic cleansing), — решение Суда фактически закрепило подход, при котором военное преступление принудительного перемещения не может одновременно рассматриваться как доказательство геноцидного намерения. В результате ключевым критерием стало требование, чтобы геноцидное намерение являлось единственным выводом, который разумно можно сделать из анализируемых действий. Альтернативный вариант заключался бы в том, чтобы рассматривать вопрос шире и ставить его так: доказано ли обвинение в геноциде убедительным образом, даже если наряду с ним усматриваются и иные противоправные цели? Однако Суд сформулировал свое решение в более узком смысле, и сегодня оно и остаётся важной частью действующей правоприменительной практики.

Международный суд ООН получит ещё возможность изменить эту практику в деле «Гамбия против Мьянмы» (Gambia v. Myanmar), где рассматриваются нападения мьянманских военных на рохинджа. Решение по этому делу должно быть вынесено раньше, чем по иску против Израиля. Если Суд признает, что массовая депортация (mass deportation) могла быть мотивом действий мьянманских властей, но при этом она не может служить оправданием этих действий и что она не исключает квалификации этих действий в качестве геноцида, то это создаст основу для аналогичного вывода и в отношении Израиля. Почему же ранее Суд занимал противоположную позицию? Он этого никогда не объяснял, поэтому тут можно лишь гадать. Возможно, он исходил из того, что геноцид следует связывать только с максимально полным — in whole, как в случае Холокоста или геноцида в Руанде, — уничтожением данной группы лиц, а не с использованными в качестве «средства достижения иной цели» убийствами или с созданием для данной группы лиц условий жизни, рассчитанных на её последующее уничтожение «частично» или in part.

Конвенция о геноциде (Genocide Convention) такого различия не делает, и именно поэтому то решение Суда и подверглось критике в юридической литературе. Но даже если Суд ООН и признает наличие геноцида, то это станет решением только в отношении государства Израиль. Оно не приведёт к уголовному осуждению конкретных лиц, поскольку Суд ООН не является уголовным судом. Любое уголовное преследование отдельных лиц, обвиняемых в геноциде, скорее всего, должно будет осуществляться Международным уголовным судом (International Criminal Court, ICC). Этот суд уже предъявил Биньямину Нетаньяху и Йоаву Галану обвинения в военном преступлении умышленного доведения палестинских гражданских лиц до голода и лишения их предметов первой необходимости (starvation and deprivation of civilians). Однако обвинение в геноциде пока не выдвинуто, и нет никаких признаков того, что оно, это обвинение, рассматривается как возможная перспектива. Окончательное определение того, совершает ли правительство Израиля действительно преступление геноцида, вероятнее всего, будет зависеть от решений одного из этих двух международных судебных органов.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап. Мнения, высказанные в этом материале, не обязательно отражают мнение Swissinfo.

