Каннабис для сложных пациентов: труднодоступен, хотя и легален

«Новые подходы в политике в отношении каннабиса давно назрели». © Keystone / Gaetan Bally

Доминик живёт с аутизмом и страдает от постоянных болей. Начиная с 2022 года в Швейцарии действует закон, позволяющий врачам назначать медицинский каннабис без специального разрешения. Формально это должно было бы упростить доступ к терапии на основе каннабиса для него и для ещё примерно 100 000 человек. Но на практике таким пациентам по-прежнему приходится вести каждый день борьбу — за рецепт, за возмещение расходов, за возможность просто жить без страданий.

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Мирьям Штёкель (Mirjam Stöckel), телеканал SRF / портал SWI

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«Хотя я часто ничего этого маме не показываю, я очень, очень благодарен ей за помощь. Один я бы со всем этим не справился», — говорит Доминик, 29 лет. За этими словами стоят годы изнуряющих поисков врача, готового выдать рецепт, споров со страховой компанией, участия в судебных разбирательствах, и оплаты денежных штрафов. Даже человеку без дополнительных диагнозов это далось бы тяжело, а у Доминика — аутизм, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и редкое наследственное заболевание, вызывающее тяжёлые нарушения пищеварения.

С детства он страдал от хронических запоров и сильных болей в спине. Помочь не могли ни домашние средства (инжирный и сливовый соки, семена льна, шелуха псиллиума, которую получают из оболочки семян подорожника), ни слабительные, ни даже сильнодействующие обезболивающие. «Без каннабиса боль у меня, как правило, находится на уровне от семи до девяти баллов. Когда становится совсем плохо, начинается депрессия, и я теряю контроль над собой».

Это помогло!

Около десяти лет назад знакомый предложил ему попробовать «травку». «Я всегда был против наркотиков, особенно против таких, но это действительно помогло», — вспоминает Доминик. Боль впервые отступила, а вместе с ней снизилась и степень психического напряжения. «Каннабис расслабляет не только тело, но и голову. Если я использую его вовремя, мне удаётся избежать срывов». Сейчас Доминик не курит: он вдыхает пар нагретых цветков через медицинский испаритель.

«Боль снижается до трёх баллов. Я чувствую, как будто позвоночник охлаждается изнутри», — говорит он. Начиная с августа 2022 года врачи в Швейцарии имеют право назначать терапию на основе каннабиса без необходимости согласования с федеральным ведомством здравоохранения (BAG, подразделение МВД, отдельного Минздрава в Швейцарии нет). Однако доступ к такому лечению по-прежнему ограничен. Многие врачи не имеют опыта и боятся брать на себя ответственность за судьбу пациентов, а фармацевты и производители не вправе их консультировать.

Но даже и получив рецепт, Доминик все равно сталкивается с новой проблемой: месячная доза каннабиса в аптеке стоит около 1 100 франков / долларов. А на его пенсию и так особенно не разгуляешься. Страховая же компания ОМС отказалась покрывать эти расходы, сославшись на то, что цветки каннабиса не зарегистрированы в качестве лекарственного препарата, да и их эффективность якобы «недостаточно доказана».

Культовая «трава»: марихуана или cannabis sativa. Keystone

Пока его расходы покрывает организация Pro Infirmis, помогающая людям с инвалидностями. Но и эта поддержка ограничена по времени. До получения рецепта Доминику приходилось покупать каннабис нелегально. За это он был уже однажды осуждён: штраф, судебные издержки и условное наказание — всего он лишился в итоге 1400 франков. Доминик — не исключение. Люди с рассеянным склерозом, эпилепсией, онкологическими диагнозами или хроническими болевыми синдромами формально имеют право на терапию на основе каннабиса. Но в реальности они сталкиваются с бюрократией, недоверием и высокими ценами. «Это унижает, — говорит Доминик. — Чувствуешь себя преступником, хотя просто хочешь снова жить без боли».

Кто выписывает каннабис — и кто оплачивает?

До 2022 года медицинский каннабис тоже можно было получить по рецепту — но только при наличии специального разрешения от Федерального ведомства здравоохранения (BAG). В год выдавалось от 2 800 до 3 000 таких разрешений, хотя общее число потенциальных пациентов оценивалось примерно в 100 000 человек. С августа 2022 года специальное разрешение больше не требуется: врачу достаточно внести рецепт в базу данных BAG. «Это хороший закон, и мы очень благодарны за него», — говорит Франциска Квадри (Franziska Quadri), президент организации Medical Cannabis Verein Schweiz Внешняя ссылкаи сама пациентка, принимающая каннабис. Но, по её словам, есть важная проблема.

«Почти никто из пациентов, начинающих терапию каннабисом, не может сразу найти врача, готового помочь», — объясняет она. Каннабис — непростая тема. «Сначала нужно подобрать форму приёма и подходящий продукт. Это не так просто. И понятно, что у врачей тоже есть сомнения». Препараты с содержанием ТГК выше одного процента в Швейцарии по-прежнему считаются наркотиками. При этом пациентам часто сложно получить информацию о том, какие сорта и какие каннабиноиды эффективны при тех или иных симптомах. «Ни производители, ни фармацевты не имеют права предоставлять такие данные. Это может сделать только врач, но и он зачастую не имеет опыта. С точки зрения пациента это совершенно абсурдная ситуация», — говорит Франциска Квадри.

Для Доминика долгое время единственным выходом оставался чёрный рынок. Но уличный каннабис, в отличие от аптечного, может быть загрязнён примесями. «С самого начала мне было не по себе, когда я покупал его на улице», — вспоминает Доминик. Он чувствовал себя преступником — и в итоге действительно оказался под следствием. Суд назначил ему штраф в 1 400 франков, возложил на него судебные издержки и все гонорары юристам, а также выписал дополнительный штраф в 300 франков с отсрочкой исполнения на два года.

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Вскоре после смягчения законодательства в 2022 году его семейный врач впервые выписал Доминику рецепт на каннабис. Но появилась новая проблема: его месячная доза цветков, которая стоила на чёрном рынке 450–500 франков, в аптеке обходится примерно в 1 100. «С пенсией по инвалидности Доминик просто не может себе этого позволить», — говорит его мать. Несмотря на рецепт и рекомендации нескольких врачей, страховая компания отказалась покрывать расходы. По оценкам Франциски Квадри, отклоняются около половины всех заявок на возмещение таких расходов по линии системы швейцарского обязательного медицинского страхования (ОМС).

«С экстрактами, которые принимаются внутрь, всё немного проще. Но с цветками особенно сложно — тут всё держится на инициативе самих пациентов». В её ассоциации есть те, кому удаётся добиться компенсации, но в большинстве случаев им приходится обращаться за возмещением не один раз. «А есть и такие, как Доминик, которым отказывают снова и снова». Страховая компания Доминика называет тому две причины: цветки каннабиса не зарегистрированы как лекарство, а их эффективность в качестве препарата доказана ещё в «недостаточной мере».

Пробелы в знаниях по-прежнему велики

В итоге всё упирается в главный камень преткновения: наука до сих пор отстаёт — и от растущего спроса, и от многовековой практики использования каннабиса. Одно очевидно: это вовсе не чудодейственное средство. Каннабис может вызывать побочные эффекты, а в высоких дозах — приводить к привыканию и даже провоцировать психозы. Но насколько он на самом деле эффективен и безопасен? На этот вопрос пока нельзя дать однозначный ответ. Для большинства показаний нам по-прежнему не хватает масштабных клинических исследований, отвечающих самым строгим научным критериям.

Продукция на основе каннабиса в базельской аптеке Klybeck. swissinfo.ch

Сегодня достаточная доказательная база есть лишь по нескольким направлениям — в частности, при спастичности, вызванной рассеянным склерозом, и при некоторых формах эпилепсии. В этих случаях Швейцарское Ведомством по контролю за оборотом лекарственных препаратов Swissmedic терапию с использованием препаратов на основе каннабиса допускает. На своём официальном сайте Федеральное ведомство здравоохранения (BAG) уточняет, что законодательные изменения 2022 года не повлияли на систему финансирования такого лечения: «В настоящее время терапия каннабисом возмещается по системе обязательного медицинского страхования только в исключительных случаях».

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Причина этого — нехватка достоверных данных об эффективности и экономической обоснованности такой терапии. Для более широкого страхового покрытия необходимы дальнейшие научные исследования. И снова — Доминик. Сейчас его лечение временно финансируется организацией Pro Infirmis, оказывающей поддержку людям с инвалидностью. Но что будет, когда срок этой поддержки закончится? «Тогда ему останется либо снова искать каннабис на чёрном рынке, либо прекратить лечение, — говорит его мама Михаэла. — А это значит вернуться к постоянной боли и психологическим срывам». Несмотря на все заключения врачей и конкретную клиническую картину, страховая компания Доминика не меняет свою позицию.

В её официальном письме говорится: «Мы понимаем, что этот ответ может вас разочаровать. Мы не ставим под сомнение эффективность терапии в вашем случае. Однако, к сожалению, ни основное, ни дополнительное медицинское страхование не предусматривают покрытия подобных расходов». Михаэла готова бороться за компенсацию своих расходов даже в суде — возможно, совместно с другими семьями: «Я готова идти до конца. Потому что сегодня пациенты, оказавшиеся в такой же ситуации, фактически предоставлены сами себе». Доминик добавляет: «А что делать тем, у кого нет ни сил, ни поддержки? Тем, кто не знает, куда обратиться? Им ещё тяжелее, чем мне».

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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