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Транснациональные концерны

«Дело о ванили»: от полей Мадагаскара до швейцарских бутиков

Документальный фильм «Дело о ванили» прослеживает судьбу мадагаскарской ванили — от ручного труда на плантациях до элитной продукции в Европе.
Документальный фильм «Дело о ванили» прослеживает судьбу мадагаскарской ванили — от ручного труда на плантациях до элитной продукции в Европе. Gianluigi Guercia / Swissinfo.ch

Почему ваниль стоит так дорого? В нашем документальном фильме «Дело о ванили» мы рассказываем о судьбе драгоценной пряности — мадагаскарской ванили — на её пути от тяжёлого ручного труда на плантациях до флаконов элитной продукции на европейском рынке.

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Журналистка мультимедиа, освещающая международную женевскую тематику и обеспечивающая редакторский контроль качества в англоязычной редакции. Я - швейцарско-чилийская журналистка мультимедиа с двадцатилетним опытом работы в США, Европе и на Ближнем Востоке, а также в Южной Америке и Африке. Мне нравятся расследования и полноформатные репортажи, а также работа в жанре экстренных новостей и во всех других смежных жанрах.

Я продюсер визуальных сюжетов, специализирующийся на мультимедийных продуктах, выпускаемых в формате «длинного жанра» и сериалов. В сотрудничестве с журналистами совершенствую инструменты и рабочие процессы на разных языках, обеспечиваю единство стиля контента, а также руковожу исследованиями и внедрением инновационных визуальных приёмов. Родился в Италии, вырос в Африке, а теперь мой дом - Швейцария. Изучал режиссуру в Итальянской национальной киношколе и работал редактором документальных фильмов и режиссёром/продюсером в Берлине и Вене. Специализируюсь на создании мультимедийных материалов, расказывающих увлекательные истории.

Джанлуиджи Гуэрчиа (Gianluigi Guercia)
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Ваниль — это не только высокие цены для потребителей. Это ещё и серьёзная нагрузка на окружающую среду, а также ежедневная борьба фермеров за выживание. На северо-востоке Мадагаскара мы встречаем производителей ванили, таких как Жан Марко, живущих в условиях постоянной рыночной нестабильности. К этому добавляются воровство, болезни растений, резкие колебания цен. История другого фермера, Жана Патрика, — редкий случай, когда упорство приносит ощутимый результат. И мы рассказываем и о нём.

Внешний контент

Мы следим за посредниками и торговцами, которые добираются до самых отдалённых деревень в поисках качественного сырья, и показываем, как мировой спрос приводит к вырубке лесов и ставит под удар местные сообщества. Зритель увидит, как вручную опыляют цветки, собирают стручки, проводят ферментацию. За каждым ароматным граммом — недели почти ювелирного труда, чередование надежд и разочарований. Хотите понять, почему ваниль — не просто пряность, а целый мир историй о выживании, упорстве и труде на пределе возможностей? Тогда этот фильм — для вас.

Редактор проекта: Виржини Манжен

Ассистент и переводчик на Мадагаскаре: Циресена Манджакахери

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап. Перевод фильма на русский язык: Людмила Клот.

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