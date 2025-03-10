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Швейцария оказалась в чёрном списке Дональда Трампа

Соединённые Штаты Америки внесли Швейцарию в список стран с «нечестной торговой практикой».
Соединённые Штаты Америки внесли Швейцарию в список стран с «нечестной торговой практикой». Keystone-SDA

Соединённые Штаты Америки внесли Швейцарию в список стран с «нечестной торговой практикой». Об этом заявила директор Государственного секретариата по экономическим вопросам (Seco, подразделение Министерства экономики) Хелен Будлигер Артиеда (Helene Budliger Artieda).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Назначенный президентом США Дональдом Трампом торговый представитель Джеймисон Грир попросил американские компании сообщать о случаях нечестной торговой практики со стороны стран-партнёров. Об этом Хелен Будлигер Артиеда рассказала в воскресном выпуске газет, выходящих в издательском холдинге CH-Media. В первую очередь «это касается государств G20 и стран, имеющих значительный положительный торговый баланс с Соединёнными Штатами».

Швейцария, по её словам, имеет положительный баланс и поэтому оказалась в данном списке. «Однако нас, конечно, нельзя обвинить в какой-либо несправедливости. Швейцария в одностороннем порядке отменила таможенные тарифы на промышленные товары, у нас также нет таких тарифов в отношении продукции фармацевтической отрасли. Американские компании могут беспошлинно экспортировать свою продукцию в Швейцарию», — отметила госсекретарь.

«У нас есть весомые аргументы, и мы уже давно делаем именно то, чего хочет президент Трамп», — продолжила Хелен Будлигер Артиеда. Она напомнила, что Швейцария занимает шестое место по объёму иностранных инвестиций в США. Швейцарские компании создали на территории Соединённых Штатов Америки почти полмиллиона рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда, составляющим в среднем 131 тысячу долларов США в год на одно рабочее место.

На данный момент ситуация абсолютно непредсказуема

Однако, по её словам, пока рано говорить о том, примет ли президент Трамп эти аргументы во внимание. «За первые несколько недель было издано такое количество указов, что даже в США никто не обладает полной картиной происходящего. На данный момент ситуация абсолютно непредсказуема». По словам директора Seco, её ведомство в первую очередь обеспокоено двумя вопросами в отношениях с Соединёнными Штатами Америки.

Первый вопрос связан с тем, что Швейцария оказалась во второй, а не в первой категории стран в плане доступа к высококачественным компьютерным чипам, необходимым для систем на основе искусственного интеллекта; впрочем, это произошло ещё при администрации Джо Байдена.

Второй вопрос касается введённых администрацией Дональда Трампа высоких таможенных тарифов на сталь и алюминий. «Эти тарифы несправедливы, поскольку Швейцария выходит на рынок, имея высокие производственные затраты и компенсируя их не низкими ценами, а инновациями и качеством», — подчеркнула Хелен Будлигер Артиеда

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«Тем не менее, Швейцария не станет втягиваться в торговую войну. Какой был бы смысл, если бы наша страна, население которой составляет всего девять миллионов человек, решила наказать компанию Harley-Davidson? Это никого бы не впечатлило», — добавила она. Европейский союз придерживается другой позиции. Если в апреле Соединённые Штаты Америки введут дополнительные тарифы в отношении Евросоюза, как было объявлено ранее, то Европейский союз намерен принять ответные меры.

«И у нас уже есть негативный опыт в этом отношении, накопленный во время первого срока Дональда Трампа, когда Евросоюз относился к нам как к третьей стране, и мы тоже пострадали от европейских ответных тарифов. Сейчас ведутся переговоры с Европейским союзом по третьему пакету двусторонних соглашений. Мы обращаем внимание Брюсселя на то, что тарифы, которые затронут и Швейцарию, окажутся контрпродуктивными с точки зрения новых двусторонних соглашений, договорённость о которых уже достигнута между Берном и Брюсселем», — подчеркнула Хелен Будлигер Артиеда.

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