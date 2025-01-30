Программа DeepSeek и Швейцария: грозит ли стране утрата искусственного интеллекта?

Швейцария оказалась в центре американо-китайского противостояния — на кону стоит ни много ни мало доминирование в области искусственного интеллекта (ИИ). Keystone

Соединенные Штаты угрожают ограничить поставки в Швейцарию передовых компьютерных чипов, необходимых для развития систем на основе ИИ, и это в тот момент, когда на мировую арену выходит китайская модель DeepSeek, открывающая новые возможности в сфере искусственного интеллекта.

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Мэтью Аллен

Если он не пишет о финансах, криптовалютах, блокчейне, банках и международной торговле, делового корреспондента SWI swissinfo.ch, то его можно застать за игрой в крикет на различных площадках в Швейцарии, в том числе на льду озере Санкт-Мориц. Доступно на 1 другом языке English en Switzerland caught in middle of US-China race for AI dominance Оригинал Читать далее Switzerland caught in middle of US-China race for AI dominance

В последние дни своей администрации тогдашний президент США Джо Байден подписал указ о дальнейшем ужесточении экспортного контроля за передовыми технологиями, связанными с искусственным интеллектом, стремясь таким образом сохранить лидерство США в этой области. Вашингтон, обладая доминирующим положением в производстве высокопроизводительных компьютерных чипов, опасается, что такие конкуренты, как Китай и Россия, могут использовать американские технологии в ущерб интересам США.

При этом из ограничений выведен небольшой круг стран, преимущественно в Европе, считающихся надёжными партнерами США. Швейцария однако в этот список не вошла, что может оказать серьезное негативное влияние на ряд ключевых отраслей швейцарской экономики, в которых искусственный интеллект играет важную роль в повышении их глобальной конкурентоспособности — от фармацевтики и медицинских технологий до автомобилестроения, робототехники и финансового сектора.

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Пока неизвестно, утвердит ли новая администрация Дональда Трампа эти ограничения, которые должны вступить в силу в мае, но Швейцария уже предпринимает шаги, с тем чтобы минимизировать возможные негативные последствия. «Американцы делят страны на разные категории, нам сложно понять этот принцип», — заявил министр экономики Ги Пармелен (Guy Parmelin) в недавнем интервью газете NZZ am Sonntag. «Мы оказались во второй категории, для стран которой доступ к этим чипам ограничен. Нужно выяснить, в чём причина. Это вопросы безопасности? Или попытка замедлить развитие ИИ в Швейцарии»?

И потом появился DeepSeek

Ситуация осложнилась еще больше после появления китайской модели DeepSeek-R1, разработанной компанией DeepSeek. Эта система представляет собой продвинутого конкурента ChatGPT, она использует так называемый «семантический механизм рассуждений» (semantic reasoner), который позволяет выводить логические заключения на основе формализованных базовых знаний. Эта технология стала значительным прорывом в области вычислительной эффективности, позволяя добиться большей производительности даже при ограниченном количестве чипов.

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Компания DeepSeek сразу же выложила подробности своей методики в открытый доступ. По словам Марселя Салате (Marcel Salathé), директора Центра искусственного интеллекта (AI Center) при Высшей технической школе Лозанны (EPFL), Швейцария оказалась в сложной ситуации: в момент стремительного развития ИИ-технологий она в потенциале может столкнуться с дефицитом необходимых вычислительных ресурсов. «В эпоху бурного развития искусственного интеллекта Швейцария не может позволить себе дефицит вычислительных мощностей», — отметил он в интервью SWI swissinfo.

По его словам, этот технологический прорыв имеет и оборотную сторону. С одной стороны, благодаря новым алгоритмам можно значительно повысить эффективность уже существующих чипов. С другой — это лишь усилит общий спрос на вычислительные мощности и увеличит потребность в новых чипах. «По мере совершенствования моделей ИИ потребность в вычислительных мощностях будет только расти, и наши нынешние ресурсы быстро окажутся исчерпанными», — добавил он.

Подтверждением его слов стал тот факт, что всего за несколько дней, используя методы оптимизации от DeepSeek, сообщество разработчиков Hugging Face создало около семи сотен новых моделей ИИ, которые могут применяться в самых разных сферах, в том числе в медицине, где они способны помогать медикам анализировать истории болезней пациентов для постановки более точного диагноза. «Модель R1 фактически стерла границу между закрытыми проприетарными системами и решениями с открытым исходным кодом. Это позволит людям по всему миру ощутить преимущества взаимодействия с продвинутыми интеллектуальными системами», — отметил Льюис Танстолл (Lewis Tunstall) из Hugging Face.

Но как быть с американскими ограничениями, которые могут вступить в силу уже в мае?

Если они будут введены, то на период с 2025 по 2027 год Швейцарии, как следует из данных швейцарской некоммерческой организации CH++, занимающейся развитием науки и технологий, будет выделено всего около 16 500 высокопроизводительных чипов.

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Согласно этим оценкам, около 60% этой квоты может быть использовано всего 20 крупнейшими компаниями страны. Для сравнения: в суперкомпьютере Alps, который используется в Национальном суперкомпьютерном центре Швейцарии (Swiss National Supercomputing Centre / CSCS), в настоящее время установлены 10 752 чипа Nvidia Grace Hopper.

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Этот суперкомпьютер был представлен осенью 2024 года, и пока его ресурсов хватает, но вероятные ограничения могут затруднить модернизацию этой системы. «Если ограничения сохранятся, то это может повлиять на планы по обновлению суперкомпьютера Alps уже в 2028–2032 годах», — пояснила в интервью SWI swissinfo.ch заместитель директора CSCS Мария Грация Джуффреда (Maria Grazia Giuffreda). Марсель Салате из EPFL добавил, что чипы ИИ имеют ограниченный срок актуальности, поскольку каждые несколько лет появляются их новые, более мощные поколения.

«Наша нынешняя инфраструктура не рассчитана на десятилетия. Мы уже сейчас оцениваем, сколько еще чипов нам потребуется в ближайшие пять лет. Но невозможно строить долгосрочные планы, если нет уверенности в том, что планы поставок будут выполнены», — подчеркнул он. Если доступ к американским чипам будет существенно ограничен, то Швейцария окажется в сложном положении, поскольку ни одна другая страна пока не может предложить ей аналогичное оборудование.

Ограничения США в сфере экспорта чипов для искусственного интеллекта

Напомним, что 13 января 2025 года Соединенные Штаты ввели дополнительные меры по предотвращению попадания передовых технологий искусственного интеллекта в распоряжение «враждебных» государств. Уже действуют жесткие ограничения или полные запреты на экспорт передовых чипов в Китай, Россию, Северную Корею и Иран. Если новая администрация Дональда Трампа утвердит эти экспортные ограничения, то они вступят в силу 15 мая 2025 года после завершения периода консультаций.

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Обновленные правила предусматривают новый уровень экспортного контроля, который делит страны на несколько категорий. От ограничений полностью освобождены только Австралия, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Испания, Швеция, Тайвань и Великобритания. Швейцария входит в группу стран второго уровня, на которые распространяются определенные ограничения.

Кроме того, постановление вводит контроль за объемом вычислительных мощностей, измеряемым в единицах Total Processing Performance (TPP) и предоствляемым зарубежным партнёрам. По данным CH++, лимит TPP для Швейцарии на 2025–2027 годы установлен на уровне 790 млн единиц, что эквивалентно 16 500 чипам последнего поколения.

Страны могут подавать заявки на получение статуса National Validated End User (NVEU). Он позволит увеличить поставки вычислительных мощностей до 5 064 000 000 TPP (около 320 000 чипов Nvidia H100). Однако этот статус, как отмечают в CH++, предполагает «жесткие требования к безопасности и сложные обязательства по соблюдению разного рода норм, что для многих структур и организаций может оказаться источником дополнительных затруднений».

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