Зарплата в Швейцарии увеличиваться не будет, за двумя исключениями

Швейцарцам не стоит ожидать увеличения реальной заработной платы, это касается работников, занятых в большинстве отраслей экономики. Но есть исключения. Keystone

Швейцарцам не стоит на следующий год ожидать увеличения реальной заработной платы, это касается работников, занятых в большинстве отраслей экономики страны. В лучшем случае работодатели компенсируют сотрудникам инфляционный показатель. Но есть исключения.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss wages likely to stay flat except for hotel and IT staff Оригинал Читать далее Swiss wages likely to stay flat except for hotel and IT staff

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Вторая половина года в Швейцарии обычно характеризуется, в том числе, очередным раундом традиционных переговоров между профсоюзами и работодателями по условиям работы на год предстоящий. Один из основных пунктов на повестке дня таких консультаций: заработная плата. Первые обычно требуют ее повысить, вторые отказываются. В итоге участники переговоров сходятся в середине и согласовывают некоторый средневзвешенный показатель.

Как показал очередной ежеквартальный опрос, проведенный Центром экономических исследований и изучения циклов промышленной конъюнктуры при ВТШ Цюриха (KOF) в этом году швейцарские работодатели в массе своей не готовы идти на уступки в области заработной платы. Участие в опросе приняли примерно 4 500 компаний и они если и готовы поднять зарплату, то только на 1,6%, что соответствовало бы нынешней инфляции, и таким образом реального роста доходов сотрудников пока не предвидится.

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Эти данные в целом находятся в русле результатов предыдущего такого же опроса KOF, проведенного с участием такого же количества компаний. В мае 2024 года они прогнозировали инфляцию на уровне 1,6%, рассчитывая на такой же показатель увеличения зарплат. В январе 2024 года ассоциации работодателей все еще рассматривали возможность повышения зарплат на 1,8%.

Со своей стороны KOF еще раз подтвердила, что исходит из прогноза инфляции на новый 2025 года на уровне в 1,0% и из увеличения зарплат работников в среднем на 0,6%. Лидировать же в плане повышения зарплат в условиях хронической нехватки персонала будут отрасли гостиничного бизнеса и общественного питания. Там сотрудники смогут рассчитывать на прибавку в 2,7%. Среди наукоемких отраслей в лидерах будет сфера информатики и коммуникации (+1,8%).

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Сфера розничной торговли готова повысить доходы сотрудников на 1,1%, оптовая торговля — на 1,2%, показатели по таким отраслям, как производство электрооборудования (+1,2%) и машиностроение (+1,3%) обещают быть самыми скромными, и это даже несмотря на небольшой подъем, наблюдаемый сейчас в европейской экономике. Со снижением реальной заработной платы должны будут, как видно, смириться и работники сектора здравоохранения и социальных услуг (+1,3%).

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