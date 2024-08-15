Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Труд и занятость в Швейцарии

Зарплата в Швейцарии увеличиваться не будет, за двумя исключениями

Швейцарцам не стоит ожидать увеличения реальной заработной платы, это касается работников, занятых в большинстве отраслей экономики. Но есть исключения.
Швейцарцам не стоит ожидать увеличения реальной заработной платы, это касается работников, занятых в большинстве отраслей экономики. Но есть исключения. Keystone

Швейцарцам не стоит на следующий год ожидать увеличения реальной заработной платы, это касается работников, занятых в большинстве отраслей экономики страны. В лучшем случае работодатели компенсируют сотрудникам инфляционный показатель. Но есть исключения.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Вторая половина года в Швейцарии обычно характеризуется, в том числе, очередным раундом традиционных переговоров между профсоюзами и работодателями по условиям работы на год предстоящий. Один из основных пунктов на повестке дня таких консультаций: заработная плата. Первые обычно требуют ее повысить, вторые отказываются. В итоге участники переговоров сходятся в середине и согласовывают некоторый средневзвешенный показатель.

Как показал очередной ежеквартальный опрос, проведенный Центром экономических исследований и изучения циклов промышленной конъюнктуры при ВТШ Цюриха (KOF) в этом году швейцарские работодатели в массе своей не готовы идти на уступки в области заработной платы. Участие в опросе приняли примерно 4 500 компаний и они если и готовы поднять зарплату, то только на 1,6%, что соответствовало бы нынешней инфляции, и таким образом реального роста доходов сотрудников пока не предвидится.

Показать больше
Федеральное статистическое Ведомство проанализировало зарплаты жителей Швейцарии.

Показать больше

Сколько зарабатывают швейцарцы и швейцарки?

Этот контент был опубликован на Разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами в Швейцарии сокращается: таковы новейшие данные статистики.

Читать далее Сколько зарабатывают швейцарцы и швейцарки?

Эти данные в целом находятся в русле результатов предыдущего такого же опроса KOF, проведенного с участием такого же количества компаний. В мае 2024 года они прогнозировали инфляцию на уровне 1,6%, рассчитывая на такой же показатель увеличения зарплат. В январе 2024 года ассоциации работодателей все еще рассматривали возможность повышения зарплат на 1,8%.

Со своей стороны KOF еще раз подтвердила, что исходит из прогноза инфляции на новый 2025 года на уровне в 1,0% и из увеличения зарплат работников в среднем на 0,6%. Лидировать же в плане повышения зарплат в условиях хронической нехватки персонала будут отрасли гостиничного бизнеса и общественного питания. Там сотрудники смогут рассчитывать на прибавку в 2,7%. Среди наукоемких отраслей в лидерах будет сфера информатики и коммуникации (+1,8%).

Показать больше
Зарплаты в Швейцарии в прошлом 2023 году в номинальном выражении увеличились, однако рост цен свел это повышение на нет.

Показать больше

Швейцарские зарплаты растут, но их рост съедает инфляция

Этот контент был опубликован на Зарплаты в Швейцарии в прошлом 2023 году в номинальном выражении увеличились, однако рост цен свел это повышение на нет.

Читать далее Швейцарские зарплаты растут, но их рост съедает инфляция

Сфера розничной торговли готова повысить доходы сотрудников на 1,1%, оптовая торговля — на 1,2%, показатели по таким отраслям, как производство электрооборудования (+1,2%) и машиностроение (+1,3%) обещают быть самыми скромными, и это даже несмотря на небольшой подъем, наблюдаемый сейчас в европейской экономике. Со снижением реальной заработной платы должны будут, как видно, смириться и работники сектора здравоохранения и социальных услуг (+1,3%).

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Томас Стивенс

Что Вы думаете об отпуске в формате «только для взрослых» или «без детей»?

Является ли отпуск «только для взрослых» прагматичным решением? Или это еще один шаг к вымиранию общества?

Присоединяйтесь к дискуссии
47 Отметки «мне нравится»
29 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Елена Серветтаз

Следует ли смешивать спортивные и культурные мероприятия с политикой?

Культурные и спортивные мероприятия становятся все более политизированными. Является ли это проблемой?

Присоединяйтесь к дискуссии
27 Отметки «мне нравится»
23 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Кати Роми

Какова ситуация биологическим разнообразием в Вашей стране?

На референдуме 22 сентября 2024 года граждане Швейцарии будут голосовать по так называемой «Инициативе о биоразнообразии». Как эта проблема решается в Вашей стране?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
8 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Во втором квартале 2024 года UBS заработал чистую прибыль в размере 1,14 млрд долларов, и это несмотря на расходы на интеграцию в систему банка структур, кадров и клиентов бывшего Credit Suisse.

Показать больше

Банк UBS получил миллиардную прибыль и продолжит интеграцию CS

Этот контент был опубликован на Во втором квартале 2024 года банк UBS заработал прибыль в размере 1,14 млрд долларов, и это несмотря на расходы, связанные с интеграцией бывшего Credit Suisse.

Читать далее Банк UBS получил миллиардную прибыль и продолжит интеграцию CS

Показать больше

Швейцария ведет следствие, связанное с Сулейманом Керимовым

Этот контент был опубликован на Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) проводит следственные мероприятия в отношении четырех человек, связанных с российским олигархом Сулейманом Керимовым.

Читать далее Швейцария ведет следствие, связанное с Сулейманом Керимовым
Идея налога на наследство не находит поддержки общества

Показать больше

Идея налога на наследство не находит поддержки общества

Этот контент был опубликован на Против левой инициативы ввести 50-процентный налог на наследование с целью финансирования мер по «спасению климата» выступают 67% швейцарцев.

Читать далее Идея налога на наследство не находит поддержки общества

Показать больше

Компания SBB оснастит транспортную полицию нательными камерами

Этот контент был опубликован на Железнодорожная компания SBB начнет по всей Швейцарии оснащение сотрудников транспортной полиции нательными видеокамерами.

Читать далее Компания SBB оснастит транспортную полицию нательными камерами
За последний год число иностранных граждан, работающих в Швейцарии, но живущих в ближнем зарубежье, увеличилось на три процента.

Показать больше

Количество «фронтальеров» в Швейцарии увеличилось на 3%

Этот контент был опубликован на За последний год число иностранных граждан, работающих в Швейцарии, но живущих в ближнем зарубежье, увеличилось на три процента.

Читать далее Количество «фронтальеров» в Швейцарии увеличилось на 3%
Все больше молодых людей в Швейцарии придерживаются радикальных взглядов, для которых характерна крайняя нетерпимость.

Показать больше

Швейцарская молодежь становится все более радикальной

Этот контент был опубликован на Все больше молодых людей в Швейцарии придерживаются радикальных взглядов, для которых характерна крайняя нетерпимость.

Читать далее Швейцарская молодежь становится все более радикальной

Показать больше

Италия и Швейцария приняли совместную декларацию по Украине

Этот контент был опубликован на В ней обе стороны выражают свою «глубокую озабоченность» по поводу «продолжающейся агрессии» России против Украины.

Читать далее Италия и Швейцария приняли совместную декларацию по Украине
Ровно 30 лет назад в Швейцарии стали обязательными ремни безопасности

Показать больше

Ровно 30 лет назад в Швейцарии стали обязательными ремни безопасности

Этот контент был опубликован на Машин на дорогах стало больше, но число погибших в результате ДТП стало меньше: благодаря ремням безопасности.

Читать далее Ровно 30 лет назад в Швейцарии стали обязательными ремни безопасности

Показать больше

В очередном Street Parade в Цюрихе приняли участие 920 000 человек

Этот контент был опубликован на Таковы данные организаторов этого крупнейшего фестиваля техно-музыки под открытым небом. В эту субботу 10 августа он проходил уже в 31 раз. Все основу парада составил 28 так называемых Love Mobiles.

Читать далее В очередном Street Parade в Цюрихе приняли участие 920 000 человек
В период с 1918 по 1964 год швейцарские Вооруженные силы не придумали ничего лучшего, как просто утилизировать старые боеприпасы с истекшим сроком хранения на дне швейцарских озер.

Показать больше

Подскажите армии Швейцарии, как очистить озера от боеприпасов

Этот контент был опубликован на На дне живописных швейцарских озер ржавеют тонны боеприпасов времен двух мировых войн. У вас есть идея, как их достать оттуда?

Читать далее Подскажите армии Швейцарии, как очистить озера от боеприпасов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Person withdrawing cash from ATM

Показать больше

Швейцарии предсказали увеличение зарплат

Этот контент был опубликован на В некоторых отраслях промышленности Швейцарии зарплаты вырастут на показатель, даже превышающий уровень инфляции.

Читать далее Швейцарии предсказали увеличение зарплат
worker

Показать больше

В Швейцарии будут больше платить домашней прислуге

Этот контент был опубликован на Правительство Конфедерации своим постановлением повысило минимальную зарплату неквалифицированных домашних работников.

Читать далее В Швейцарии будут больше платить домашней прислуге
Несмотря на то, что принцип гендерного равенства был закреплен в Федеральной конституции Швейцарии уже более 40 лет назад, на рынке труда и заработной платы все еще сохраняются заметные диспропорции в области оплаты труда мужчин и женщин.

Показать больше

Как Швейцария противодействует неравенству в зарплатах мужчин и женщин

Этот контент был опубликован на Швейцария лидирует в борьбе с «необъяснимыми» диспропорциями в области оплаты труда мужчин и женщин, придумав специальный инструмент.

Читать далее Как Швейцария противодействует неравенству в зарплатах мужчин и женщин
Главы bundesnahen Betrieben или «общественных компаний» в среднем зарабатывают 500 000 франков в год.

Показать больше

Эти главы общественных компаний получают от полумиллиона в год

Этот контент был опубликован на Главы bundesnahen Betrieben или «общественных компаний» в среднем зарабатывают 500 000 франков в год.

Читать далее Эти главы общественных компаний получают от полумиллиона в год

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR