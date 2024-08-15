Зарплата в Швейцарии увеличиваться не будет, за двумя исключениями
Швейцарцам не стоит на следующий год ожидать увеличения реальной заработной платы, это касается работников, занятых в большинстве отраслей экономики страны. В лучшем случае работодатели компенсируют сотрудникам инфляционный показатель. Но есть исключения.
Вторая половина года в Швейцарии обычно характеризуется, в том числе, очередным раундом традиционных переговоров между профсоюзами и работодателями по условиям работы на год предстоящий. Один из основных пунктов на повестке дня таких консультаций: заработная плата. Первые обычно требуют ее повысить, вторые отказываются. В итоге участники переговоров сходятся в середине и согласовывают некоторый средневзвешенный показатель.
Как показал очередной ежеквартальный опрос, проведенный Центром экономических исследований и изучения циклов промышленной конъюнктуры при ВТШ Цюриха (KOF) в этом году швейцарские работодатели в массе своей не готовы идти на уступки в области заработной платы. Участие в опросе приняли примерно 4 500 компаний и они если и готовы поднять зарплату, то только на 1,6%, что соответствовало бы нынешней инфляции, и таким образом реального роста доходов сотрудников пока не предвидится.
Показать больше
Показать больше
Сколько зарабатывают швейцарцы и швейцарки?
Этот контент был опубликован на
Разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами в Швейцарии сокращается: таковы новейшие данные статистики.
Эти данные в целом находятся в русле результатов предыдущего такого же опроса KOF, проведенного с участием такого же количества компаний. В мае 2024 года они прогнозировали инфляцию на уровне 1,6%, рассчитывая на такой же показатель увеличения зарплат. В январе 2024 года ассоциации работодателей все еще рассматривали возможность повышения зарплат на 1,8%.
Со своей стороны KOF еще раз подтвердила, что исходит из прогноза инфляции на новый 2025 года на уровне в 1,0% и из увеличения зарплат работников в среднем на 0,6%. Лидировать же в плане повышения зарплат в условиях хронической нехватки персонала будут отрасли гостиничного бизнеса и общественного питания. Там сотрудники смогут рассчитывать на прибавку в 2,7%. Среди наукоемких отраслей в лидерах будет сфера информатики и коммуникации (+1,8%).
Показать больше
Показать больше
Швейцарские зарплаты растут, но их рост съедает инфляция
Этот контент был опубликован на
Зарплаты в Швейцарии в прошлом 2023 году в номинальном выражении увеличились, однако рост цен свел это повышение на нет.
Сфера розничной торговли готова повысить доходы сотрудников на 1,1%, оптовая торговля — на 1,2%, показатели по таким отраслям, как производство электрооборудования (+1,2%) и машиностроение (+1,3%) обещают быть самыми скромными, и это даже несмотря на небольшой подъем, наблюдаемый сейчас в европейской экономике. Со снижением реальной заработной платы должны будут, как видно, смириться и работники сектора здравоохранения и социальных услуг (+1,3%).
Показать больше
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.
В очередном Street Parade в Цюрихе приняли участие 920 000 человек
Этот контент был опубликован на
Таковы данные организаторов этого крупнейшего фестиваля техно-музыки под открытым небом. В эту субботу 10 августа он проходил уже в 31 раз. Все основу парада составил 28 так называемых Love Mobiles.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.