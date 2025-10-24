Какую роль играют финансы в швейцарской политике?

Недостаточная прозрачность системы финансирования политических партий и движений традиционно вызывала критику в адрес Швейцарии. После вступления в силу новых норм, регулирующих порядок раскрытия финансовой информации — в частности, данных о пожертвованиях, — страна в целом приблизилась к общеевропейскому среднему уровню прозрачности. Однако даже эти изменения пока не позволяют получить полное представление о реальных доходах политических партий.

В 2023 году в Швейцарии вступили в силу новые правила, регулирующие порядок раскрытия источников партийного финансирования и, в целом, финансирования общественно-политической деятельности. Ранее общественности не было доподлинно известно, кто именно финансирует сферу политики в стране, кто, в каком объёме и за счёт каких источников оказывает поддержку партиям, движениям, общественным комитетам и другим структурам.

Теперь ситуация изменилась в лучшую сторону: сегодня известны имена доноров примерно по двум третям всех пожертвований, поступающих на цели финансирования агитационных кампаний, связанных с вопросами, выносимыми на референдумы. Кроме того, раскрыты источники половины всех пожертвований, направляемых в распоряжение политических партий.

А как выглядит ситуация в Швейцарии в европейском сравнении?

Ответ на этот вопрос стал возможен благодаря данным нидерландского портала Follow the Money (FTM)Внешняя ссылка. В 2024 году журналисты этого портала провели масштабное исследование, чтобы выяснитьВнешняя ссылка, как именно политические партии обеспечивают себе финансирование и откуда им поступают пожертвования. По уровню прозрачности финансирования агитационных кампаний накануне голосований и выборов Швейцария занимает 13-е место среди 23 стран Евросоюза, а также 11-е место — по доле раскрытых данных о пожертвованияхВнешняя ссылка, поступающих в доход ведущих политических партий.

Данные по странам Европейского союза основаны на годовых отчётах партий, при этом правила раскрытия финансовой информации существенно различаются от страны к стране. «Швейцария — которая, напомним, в ЕС не входит, — уверенно держится в середине рейтинга», — отмечает нидерландский политолог Тойн Паулиссен (Toine Paulissen) из Университета города Лёвен (Katholieke Universiteit Leuven). Этот эксперт специализируется на исследовании и анализе процессов и источников финансирования агитационных кампаний накануне референдумов — он изучал, в частности, как такие механизмы работают в Ирландии, Великобритании и Республике Молдова.

По его словам, народные голосования представляют особый интерес, ведь «предвыборные обещания партий ничего не стоят, а участие в голосовании требует реальных затрат». Тем не менее, как отмечает исследователь, в Швейцарии установлена слишком высокая минимальная планка раскрытия финансовых данных. До сих пор в Конфедерации полностью анонимными могут оставаться лица, жертвующие суммы менее 15 000 швейцарских франков, а агитационные кампании с бюджетом ниже 50 000 франков вообще не подпадают под новые требования по раскрытию источников финансирования. «Значительная часть денежных потоков остаётся в тени, а значит, нам неизвестно реальное соотношение политических сил», — указывает Тойн Паулиссен.

Показать больше

Швейцарская демократия А как, кстати, устроена швейцарская прямая демократия?

Средний минимальный порог обязательного раскрытия пожертвований в странах ЕСВнешняя ссылка составляет сумму в размере около 2 400 евро (примерно 2 240 франков), что в шесть раз меньше, чем в Швейцарии. Кроме того, такая структура, как GRECOВнешняя ссылка, антикоррупционный инструмент в составе Совета Европы, в своём последнем отчёте также призвал недавно Швейцарию снизить установленный на данный момент порог в 15 000. В качестве положительного примера в этом отчете приводится Чехия: там все средства, направляемые на финансирование избирательных кампаний, должны проходить через специальные банковские счета, находящиеся в открытом доступе.

Последняя в Европе Швейцария стала последней страной в Совете Европы, которая (осенью 2023 года) ввела у себя нормативную систему раскрытия источников финансирования политических партий. Новые правила распространяются на финансирование агитационных кампаний, проводимых накануне парламентских выборов и референдумов, а также на партии, представленные в Федеральном парламенте. Согласно установленным требованиям, организаторы агитационных кампаний с бюджетом более 50 000 швейцарских франков обязаны раскрывать как общий объём своих поступлений, так и все отдельныве пожертвования на сумму свыше 15 000. Политические партии, представленные в парламенте, должны ежегодно публиковать сведения о своих доходах и самых крупных донорах. Все данные передаются в Федеральную службу финансового контроля Швейцарии (Eidgenössische Finanzkontrolle, EFK), которая размещает их в открытом доступе. В настоящее время Федеральное ведомство юстиции (Bundesamt für Justiz, BJ) проверяет, насколько эффективно работает новая система.

По словам Тойна Паулиссена, прозрачность имеет не только чисто контрольное, но и общественно-политическое значение: «Она призвана укреплять доверие к политической системе». Как показало недавнее исследование института изучения общественного мнения gfs.bern, проведённое по заказу швейцарской общественной телерадиовещательной корпорации SRG SSR, это мнение разделяет большинство жителей страны: около 80 % швейцарцев считают, что влияние лоббистских групп на политику «слишком велико», а деньги оказывают «чрезмерное воздействие» на процесс принятия политических решений.

Кто финансирует швейцарскую политику

В Швейцарии жертвоватьВнешняя ссылка на политические цели может любой человек — и в любом размере. Закон запрещает лишь две вещи: анонимные пожертвования и пожертвования из-за рубежа. Эти положенияВнешняя ссылка соответствуют практике большинства стран Европейского союза: в трёх четвертях государств ЕС запрещены как анонимные взносы, так и пожертвования из иностранных источников. Исключения составляют лишь Бельгия, Дания, Швеция, Нидерланды и Германия — в этих странах допускаются иностранные пожертвования суммой до 1000 евро.

В 2024 году в Швейцарии от частных лиц поступили лишь 10 % всех официально раскрытых пожертвований в пользу политических партий и только 2 % средств, направленных на финансирование агитационных и избирательных кампаний. Остальные средства были предоставлены компаниями, профессиональными объединениями, профсоюзами и неправительственными организациями (НПО). Таким образом, швейцарская политика в значительной степени опирается на финансовую поддержку структур и организаций, представляющих либо экономические интересы, либо определённые идеологические позиции.

Недавно широкий общественный резонанс, включая судебный иск, вызвало пожертвование, совершённое компанией Swisscom — одним из крупнейших телекоммуникационных операторов страны, контрольный пакет акций которого принадлежит швейцарскому государству. Ещё один пример — ассоциация строительных компаний Infra Suisse, перечислившая в 2024 году около 140 000 франков на кампанию в поддержку расширения национальной сети автомагистралей. Государственная энергетическая компания Axpo — акционерное общество, находящееся в собственности кантонов (субъектов федерации), — внесла 250 000 франков на кампанию в пользу увеличения доли возобновляемой энергетики в общем энергобалансе страны.

В целом, в ходе агитационных кампаний 2024 года были раскрыты источники 31 миллиона франков, поступивших в качестве пожертвований. Половина этой суммы, как стало известно, пришлась на отраслевые и экономические объединения. Однако среди крупных доноров были также экологические НПО, союзы домовладельцев, профессиональные ассоциации врачей и профсоюзы. В странах Европейского союза ситуация иная: там политические пожертвования чаще поступают от частных лиц, тогда как в Швейцарии финансирование политики в большей степени обеспечивают именно организации. Это заметное отличие сохраняется даже с учётом существующих между странами различий в системах учёта и классификации пожертвований.

Политолог Фернандо Касаль Бэртоа (Fernando Casal Bértoa) из Университета Ноттингема (University of Nottingham) критикует тот факт, что швейцарское законодательство не устанавливает верхних лимитов для пожертвований, что особенно проблематично, когда речь идёт о взносах от юридических лиц, прежде всего — от бизнес-компаний. «Они по своей природе действуют исходя из собственных экономических интересов, а вовсе не из соображений так называемого общественного блага, — поясняет Фернандо Касаль Бэртоа. — А это значит, что компании, получающие, например, государственные контракты и одновременно выступающие в качестве доноров, неизбежно оказываются в ситуации конфликта интересов».

Следует, поэтому, по его мнению, установить пределы такому финансовому влиянию на политику, иначе начинается своеобразная „гонка вооружений“: чем больше тратят одни, тем больше вынуждены собирать другие. «И тогда неизбежно возникает вопрос — откуда берутся эти деньги»? По словам Фернандо Касаля Бэртоа, нынешняя ситуация в Швейцарии противоречит рекомендациям Совета Европы, который предлагает полностью запретить бизнесу делать пожертвования в пользу политических структур. Согласно исследованию Европейского союза от 2021 года, в пяти странах ЕС разрешены пожертвования от предприятий, находящихся под государственным контролем, — таким образом, взносы и пожертвования швейцарского энергетического концерна Axpo во многих странах Европы считались бы незаконными. Кроме того, половина стран ЕС запрещает пожертвования компаниям, выполняющим крупные государственные заказы (например, автопроизводителям), а в 13 странах пожертвования от юридических лиц полностью запрещены.

Швейцарские партии нуждаются в пожертвованиях

По мнению политолога Ваутера Вольфса (Wouter Wolfs), отсутствие ограничений на размер пожертвований в Швейцарии представляет собой проблему ещё и по другой причине. «В конечном счёте именно аргументы, а не рекламные бюджеты должны формировать мнение избирателей, — говорит он. — Не должно складываться впечатление, будто политическое влияние можно просто купить». В Швейцарии, подчёркивает этот нидерландский исследователь, отсутствует государственное финансирование политических партий, и именно поэтому подобное мнение здесь может возникнуть особенно легко: политика продажна, политики коррумпированы, от нас, граждан, ничего не зависит.

Действительно, швейцарские политические партии по своей правовой форме — это обычные общественные ассоциации (Verein), ничем не отличающиеся, скажем, от объединений любителей пения хором или наблюдения за птицами. Поэтому они не получают прямой государственной поддержки. Исключение составляют лишь парламентские фракции, которым выделяются бюджетные средства на содержание административного аппарата. В 2024 году общая сумма таких выплат составила 7,4 миллиона швейцарских франков. Если прибавить эти фракционные средства к официально опубликованным доходам партий, доля государственного участия в их финансировании составит около 25 % — значительно ниже, чем в среднем по странам Европейского союза.

Именно здесь, по мнению Ваутера Вольфса, необходимы перемены. Финансовая прозрачность создаёт доверие лишь тогда, когда все участники «ведут игру с равными шансами». Поэтому, подчёркивает он, хотя бы умеренное государственное финансирование партий имеет ключевое значение: «Партии не должны превращаться ни в марионеток государства, ни в игрушку в руках богатых доноров. Необходим баланс между государственным финансированием и частными пожертвованиями». Согласно имеющимся данным, масштаб государственного финансирования партий в Швейцарии является одним из самых незначительных в Европе: меньше он только на Мальте.

В среднем по странам ЕС за счёт государственных средств формируется более половины бюджетов политических партий, а, например, в Ирландии партии почти полностью существуют за счёт налогоплательщиков. В конце августа 2025 года Федеральная служба финансового контроля Швейцарии (Eidgenössische Finanzkontrolle, EFK) во второй раз опубликовала данные о доходах ведущих политических партий страны. В 2024 году они в совокупности составили 22,4 миллиона франков. Однако даже это ведомство отметило, что представленные данные «не дают целостного представления о структуре и механизмах финансирования политики в стране». Этот вывод оказался отрезвляющим: как выяснилось, даже новые нормы финансовой прозрачности пока не позволяют получить полноценное представление о том, как именно устроена система партийного финансирования в Швейцарии.

При участии Дженнифер Штайнер (Jennifer Steiner) и Луки Обертюфера (Luca Obertüfer). Русскоязычная оригинальная версия создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Это исследование проведено в рамках Prix Média Newcomer.

Показать больше

